【DOPAオリパ】3周年記念キャンペーン第2弾「爆アド!Week」開催！総還元率400％超の福袋プレゼント企画など豪華イベントが盛りだくさん

株式会社sinsa

ダウンロード数No.1のオンラインオリパサービス※の「DOPA!オリパ」（https://dopa-game.jp/）は「DOPA!3周年記念キャンペーン」を現在開催しております。



2026年1月16日（金）からは、第2弾「3周年爆アド!Week」として以下イベントやキャンペーンを開始いたします。





主な企画ラインナップ- 3周年福袋キャンペーン- アドトラック・アドマンが秋葉原・新宿に登場！- DOPA!公式LINEスタンプ発売！- 3周年特別黒箱・白箱登場

第2週目には、DOPA!をさらに盛り上げるさまざまな企画が開催！

詳細は、3周年特設ページにてご確認ください。

DOPA!3周年特設サイトはこちらから :https://dopa-game.jp/lp/dopa_3rd



また上記の企画以外にも、3周年キャンペーン開催中は激アツなガチャを続々販売予定です。

第1弾で登場した「1ptガチャ」や「爆アドステップアップガチャ」も引き続きお楽しみいただけますので、ぜひこの機会にご参加ください。

ぜひこの3周年という特別な期間に、DOPA!ならではの豪華イベントをお楽しみください。

※sensor tower調べ。調査期間は、2024年1月1日～2025年11月30日。

3周年福袋キャンペーン開催！

DOPA!は、サービス開始3周年を記念し、抽選で福袋排出確定ガチャが引ける「3周年福袋キャンペーン」を開催いたします。

本キャンペーンでは、対象アカウントをフォローのうえ、該当投稿をリポストすることで応募が完了します。抽選で33名様に、「3周年“福袋排出確定”ガチャ」を引ける権利をプレゼントいたします。

福袋の中身は、最低でも3,333ptの3倍以上のアドが確定！総還元率400％オーバーと3周年ならではの超特大仕様となっています。

キャンペーン対象ツイート

また、「#DOPA3周年福袋」を付けて、過去のDOPA!当選品を写真付きで対象投稿へリプライまたは引用リポストしていただくと、当選確率が上がります。

総還元率400％オーバーの福袋が狙えるキャンペーン。ぜひこの機会に参加してゲットしよう！

概要ツイートはこちらから :https://x.com/DOPA_Oripa/status/2011717491802939809?s=20キャンペーン概要

・応募期間

2026年1月15日（木）17:30 ～ 2026年1月21日（水）23:59

・応募方法

以下アカウントをフォローし、対象投稿をリポストで応募完了

DOPA! X公式アカウント：https://x.com/DOPA_Oripa



「#DOPA3周年福袋」を付け、過去のDOPA!当選品を写真付きで対象投稿へリプライor引用リポストを行うと当選確率が上がります。



・当選内容

33名様に3,333ptで､「3周年”福袋排出確定”ガチャが引ける権利」

アドトラック・アドマンが秋葉原・新宿に登場！

2026年1月17日（土）より、DOPA!3周年を記念したアドトラックの運行がスタートいたします。



秋葉原・新宿エリアを走行するアドトラックは、DOPA!3周年を記念した特別デザインを全面にあしらい、街中で周年イベントを華やかに盛り上げます。



さらに今回は、アドトラックの運行にあわせてアドマンも登場！

街頭からも3周年の熱気をお届けし、DOPA!の世界観をより一層お楽しみいただける演出となっています。

ぜひ、街で走行する3周年仕様のアドトラック・アドマンにご注目ください。

DOPA!公式LINEスタンプ発売！

アドトラック運行スケジュール- 走行期間新宿エリア：2026年1月17日（土） ～ 2026年1月23日（金）秋葉原エリア：2026年1月24日（土） ～ 2026年1月30日（金）- 走行時間13時～20時アドマンスケジュール- 期間新宿エリア：2026年1月17日（土） ～ 2026年1月23日（金）秋葉原エリア：2026年1月24日（土） ～ 2026年1月30日（金）- 時間17時～20時※天候状況により、実施を中止させていただく場合がございます。

DOPA!サービス開始3周年を記念して、DOPA!公式LINEスタンプの配信を開始いたしました。

スタンプには、DOPA!の公式キャラクターである「DOPAくん」「チャンス」が登場。

全16種類すべて、LINEスタンプのために描き下ろしたオリジナルデザインとなっています。

「爆アドきたー！」や「あたりでるかな～」など、オリパユーザーにとって思わず使いたくなるフレーズをはじめ、お仕事でもプライベートでも使いやすい、日常のさまざまなシーンに対応した幅広いラインナップをご用意しました。

毎日のコミュニケーションに、ぜひDOPA!の公式LINEスタンプをご活用ください。

3周年記念黒箱＆白箱が登場！

公式LINEスタンプはこちらから :https://line.me/S/sticker/32374874

期間限定で、3周年を記念した特別デザインの「黒箱」「白箱」が登場いたします。

「黒箱」「白箱」とは、高額カードが当選した際に使用されるDOPAオリジナル封入パッケージです。

本キャンペーンでは、対象期間中に50万pt以上のカードを発送された方へ『3周年記念黒箱』、30万pt～50万pt未満のカードを発送された方へ『3周年記念白箱』をお届けいたします。

3周年を記念した特別仕様のデザインとなっており、いずれも数量限定でのご提供です。

この機会でしか手に入らない記念デザインの封入パッケージを、ぜひお楽しみください。

配布対象期間

2026年1月16日（金）～在庫がなくなり次第終了

配布概要- 50万pt以上のカード発送依頼『3周年記念黒箱プレゼント- 30万pt~50万pt未満のカード発送依頼『3周年記念白箱』プレゼント

※数量限定のため、在庫がなくなり次第配布終了とさせていただきます。

※発送のタイミングによっては期間内であっても黒箱/白箱が付属されない場合がございます。

イベント詳細はこちらから :https://dopa-game.notion.site/3rd-anniversary-boxキャンペーン注意事項

※本キャンペーンは予告なく内容を変更・終了する場合があります。予めご了承ください。

※弊社規定に基づき送付させていただきます。なお、『3周年記念黒箱』及び『3周年記念白箱』は在庫がなくなり次第終了とさせていただきますので予めご了承ください。

※箱の傷や汚れ等による返品・交換は承っておりません

※当社商品の転売、オークションサイト等での出品・販売等に関するトラブルについては、当社として一切責任を負いません。

※ECサイト・個人のサイト等で販売されている黒箱は、 品質管理において把握することが不可能なため、 当社として一切の責任を持ちかねます。

※当社営業に影響を与える悪質な出品に関しては、弊社規定措置を検討することもありますので、ご注意ください。

※不正が発覚した場合は対象外となる場合がございます。

DOPAオリパとは

「DOPA!オリパ」は、オンライン上で楽しめるオリパサービス（トレカアプリ）です。

ポケモンカードやワンピースカードなど人気のトレーディングカードのオリジナルパックを手軽に引くことができます。自宅にいながら24時間いつでもガチャ感覚で開封を楽しめるのが特長で、多くのユーザー様から高い評価をいただいております。



また、業界No.1のダウンロード数※を誇り、幅広いユーザー層に支持されながら、業界最大級のサービスとして日々成長を続けています。

公式サイト：https://dopa-game.jp/

iOSアプリ：App Store(https://apps.apple.com/jp/app/dopa-%E3%83%89%E3%83%BC%E3%83%91-%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3-%E3%82%AA%E3%83%AA%E3%83%91-%E3%83%88%E3%83%AC%E3%82%AB%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA/id6472909249)

Androidアプリ：Google Play(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.sinsa.dopa&pcampaignid=web_share)



公式X：

https://x.com/DOPA_Oripa

https://x.com/DOPA_0124



公式YouTube：

https://www.youtube.com/@dopaoripa



Copyright (C) sinsa.Inc All rights reserved.

※iOSは、Cisco Systems, Inc.の米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。

※App Storeは、Apple Inc.のサービスマークです。

※Android、Google Playは Google LLC の商標です。

会社概要

社名： 株式会社sinsa

設立： 2022年7月

代表者： 長谷川遼

所在地： 〒252-0801 神奈川県藤沢市長後675-1 アンテナショップ長後3F

資本金： 1,000,000円

URL： https://sinsa.jp/