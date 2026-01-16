ヴァンラーレ八戸、「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」ユニフォームの販売開始！

株式会社エスエスケイ

デンマークのスポーツブランドhummel（ヒュンメル）は、「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」にヴァンラーレ八戸FCが着用するユニフォームを発表。クラブ設立20年を記念し、ホームタウンへの感謝を込めて、市町村章を散りばめたデザインになりました。1月17日正午より、ヴァンラーレ八戸オンラインショップで予約販売がスタートします。

16ホームタウンの市町村章がモチーフに

昨年11月23日、HOME最終節にリリースした「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」ユニフォームは、ヴァンラーレ八戸が誕生してから20年になるアニバーサリーイヤーを記念した1枚。発表した試合では勝利を飾れませんでしたが、最終節に初めてとなるJ2昇格を決めました。

八戸工業サッカークラブと南郷FCが統合して20年。ホームタウンへの感謝を込めて、市町村のシンボルマークを配置したデザインに。ヴァンラーレ八戸のホームタウンは、青森県八戸市をはじめ、十和田市、三沢市、五戸町、三戸町、階上町、田子町、南部町、おいらせ町、七戸町、六戸町、東北町、横浜町、野辺地町、新郷村、六ヶ所村の3市11町2村。

市町村章は、その自治体の風土や歴史、文化などを象徴的に表現したマークです。例えば八戸市は「八戸」の2文字と旧南部藩の「向鶴の紋」が図案化されたもので、こうした16市町村のマークをユニフォームの全面に並べました。

また、チーム名にも入った「八戸」から、八角形が回転していく様子を図案化し、市町村章と共に配置。選手たちが試合前に組む円陣のようにも見えるイラストにし、クラブやファン、スポンサー、そしてホームタウンがそれぞれ協力する姿勢を示したものに。ヴァンラーレ八戸がホームタウンへの感謝を表し、共に成長していくことを約束する20周年記念ユニフォームとなりました。



販売スケジュール

スポンサー入り新ユニフォームの先行販売受付は1月17日正午より1月20日までヴァンラーレ八戸オンラインショップで実施。先行受付期間に注文すると、2月中旬頃の発送予定となっています。

https://vanraure.net/?p=719665



商品情報

ヴァンラーレ八戸 2026 オーセンティックユニフォームFP 1st

PRICE：N&Nなし22,000円(税込)

12番 24,200円(税込)

N&Nあり 26,400円(税込)

SIZE：S,M,L,O,XO,XO2（UNISEX）

ヴァンラーレ八戸について

ヴァンラーレ八戸は、サッカーJ2リーグに所属するクラブチームで、青森県八戸市を中心に県南部地方（県南地方・三八上北）全域の3市11町2村をホームタウンとしています。2006年に八戸工業サッカークラブと南郷FCが統合し、イタリア語で「南の郷」を意味するアウストラーレ (Australe) と「起源」を意味するデリヴァンテ (Derivante) を組み合わせたヴァンラーレ (Vanraure)をクラブ名に採用。2025年シーズンにリーグ2位となり、初のJ2昇格を決めました。

【OFFICIAL WEBSITE】https://vanraure.net

【OFFICIAL ONLINE STORE】https://vanraure.net/?p=719665

ヒュンメルについて

デンマークのスポーツブランド「hummel(ヒュンメル)」は、世界で初めてスタッド付きのフットボールブーツを開発し、1923年に誕生。革靴でサッカーをしていた当時、真っ平らな靴底にスタッドを付け、グリップ力の飛躍的向上をもたらし、今までできなかったプレーを可能にしました。そこで重過ぎるために理論上飛べないとされるマルハナバチ（ドイツ語でhummel）が努力を重ねて飛べるようになったという逸話を重ね合わせ、ブランドネーム＆ロゴに採用。100年の歴史を経て、現在は、「CHANGE THE WORLD THROUGH SPORT（スポーツを通して世界を変える）」をビジョンに、独自のブランドストーリーを展開。新しいチャレンジを続けています。

【OFFICIAL WEBSITE】https://www.hummel.co.jp/