北陸最大のアイドルフェスが今年も春に開催！「かがやきフェス Spring 2026」TIGETにてチケット独占販売中
「かがやきフェス Spring 2026」が2026年4月18日（土）、19日（日）に金沢の全5会場にて開催されます。チケットはイベントプラットフォーム「TIGET」にて独占販売中です。
■「かがやきフェス Spring 2026」●開催概要
開催日：2026年4月18日（土）、19日（日）
時間：開場 10:30/開演 11:00
●会場アクセス
- Eight Hall
- - 〒920-0981 石川県金沢市片町 1-6-10 ブラザービル 2F
- REDSUN
- - 〒920-0981 石川県金沢市片町 1 丁目 3-9
- 石川県教育会館ホール
- - 〒920-0961 石川県金沢市香林坊１丁目 2-40
- 金沢 AZ
- - 〒920-0971 石川県金沢市鱗町 107 番地
- 金沢 GOLD CREEK
- - 〒920-0981 石川県金沢市片町 2-13-11 ミリオンビル B1F
▼1日券
料金：\6,600円（税込）
販売期間：販売中～各日前日23:59まで
▼2日通し券
料金：\12,000円（税込）
販売期間：販売中～2026年4月17日(金)23:59まで
チケット販売ページ：https://tiget.net/events/457086
●出演者
▼第1弾出演アーティスト
アイドルカレッジ/OS☆U/君と見るそら/クマリデパート/すべての瞬間は君だった。/Task have Fun/手羽先センセーション/feelNEO/ほくりくアイドル部/WHITE SCORPION/ラフ×ラフ/Rain Tree(選抜メンバー)
運営協力：有限会社 FOB 企画/Makee(株式会社 grabss)/株式会社ミュージッククラブ
主催：かがやきフェス実行委員会
企画・制作：アンサー・エンタテインメント(アンサー株式会社)
■TIGET (チゲット)
TIGETは、大手芸能プロダクション、プロモーター、制作会社、会場・施設からインディーズまで20,000組を超える主催者と50万件以上のイベントに導入されるイベントプラットフォームです。電子チケット発券に加えて、ファンマーケティング機能、顔認証チケット機能、定価リセール機能など豊富な機能を利用できるチケット販売、イベントに最適化されたマーチャンダイズ販売、世界に発信できるライブ配信といった各種サービスをご利用いただけます。ファンが増える次世代プレイガイドとしてイベント業界のDXと収益拡大に貢献しています。
サービス紹介資料：https://bit.ly/3ZQx9SU
【サービス概要】
名称 ： TIGET (チゲット)
開始日 ： 2013年11月10日
URL ： https://tiget.net
■株式会社grabss（グラブス）
所在地 ： 東京都世田谷区太子堂4-1-1 キャロットタワー 15階
代表者 ： 代表取締役 下平 誠一郎
設立 ： 2012年10月1日
URL ： https://www.grabss.co.jp