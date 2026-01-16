埼玉県川越市からJリーグを目指す「COEDO KAWAGOE F.C」、Jリーグ通算413試合の出場経験を持つ加藤 弘堅選手、AC長野パルセイロ(J3)より加入が決定

COEDO KAWAGOE F.C株式会社

この度、2026シーズンより、明治安田Ｊ３リーグに所属するAC長野パルセイロよりJリーグ通算413試合の出場経験を持つ加藤 弘堅選手がCOEDO KAWAGOE F.Cへ加入することが決定しましたので、お知らせします。

※加藤選手の背番号は「30番」になります。

【プロフィール】

氏名 ：加藤 弘堅/ Koken Kato

ポジション：DF/MF

出身地：千葉県千葉市

生年月日：1989年4月3日（36歳）

身長/体重：178cm / 76kg

選手経歴：北貝塚FC/ウィングスSS習志野 /市立船橋高校/京都サンガF.C./カターレ富山/ザスパクサツ群馬/ギラヴァンツ北九州/東京ヴェルディ/AC長野パルセイロ

出場記録

Ｊ１リーグ 20試合1得点

Ｊ２リーグ 283試合6得点

Ｊ３リーグ 110試合6得点

【コメント】

「加入に至るまで代表の有田さんをはじめ、色んな方が自分に協力してくれました。

本当に感謝しています。

チームが昇格し上に行くのはもちろんですが川越という街に何か還元できるよう精進していきます。

よろしくお願いします。」

■COEDO KAWAGOE F.Cとは

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=5eRIL1Q8DLk ][動画2: https://www.youtube.com/watch?v=5XwPJ_0PuSk ]

2020年設立、埼玉県川越市をホームタウンとし設立10年以内のJリーグ加盟を目標とするフットボールクラブ。現在は関東2部(J6相当)に所属し、埼玉県内で最もJリーグに近いカテゴリに所属する。「フットボールクラブを通じて、 川越に夢と感動を創出し続け、100年続くクラブへ」をミッションに活動しています。勝利にこだわり、90分間観客を魅了し続けられるフットボールを目指すだけでなく、「スポンサー」「チケット」「グッズ」に頼らない新たなビジネスモデルの構築、そしてクラブを取り巻く全ての人たちが胸を張って自慢できるクラブ作りを通して川越市の更なる発展へ貢献を目指します。

公式HP: https://c-kawagoe.com/

運営ウェブメディアHP: https://mag.c-kawagoe.com/

