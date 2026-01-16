¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¦¹â¶¶¶³Ê¿¤Î»æÌÌ¤¬¡Ö¥¹¥Ýー¥ÄÊóÃÎ¥³¥ó¥Ó¥Ë¥×¥ê¥ó¥È¡×¤ÇÈ¯Çä
¡¡¥¹¥Ýー¥ÄÊóÃÎ¤òÈ¯¹Ô¤¹¤ëÊóÃÎ¿·Ê¹¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¦Ä¹Ã«Àî¹ä¡Ë¤Ï¿·Ê¹¤Î°ìÉô»æÌÌ¤ò¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤Î¥Þ¥ë¥Á¥³¥Ôーµ¡¤«¤é¥×¥ê¥ó¥È¤Ç¤¤ë¡Ö¥¹¥Ýー¥ÄÊóÃÎ¥³¥ó¥Ó¥Ë¥×¥ê¥ó¥È¡×¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«Ãæ¡£¥¹¥Ýー¥Ä»æ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂç¤¤Ê¼Ì¿¿¤ò»È¤Ã¤¿»æÌÌ¤ò¥×¥ê¥ó¥ÈÈÇ¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¤¿¤Ë1·î16ÆüÉÕ·ÇºÜ¡¢²½¾ÑÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖISLAND¡Ê¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡Ë¡×¤Î¿·¾¦ÉÊÈ¯É½²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¦¹â¶¶¶³Ê¿¤Î»æÌÌ¤òÈ¯ÇäÃæ¤Ç¤¹¡£Á´£²¼ïÎà¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
<³µÍ×¥µ¥¤¥È>¡¡https://entame.e-printservice.net/content_detail/hochi-print?from=prt¡¡
<ÈÎÇä³µÍ×>
¼è°·Å¹ÊÞ¡§¥íー¥½¥ó¡¢¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È¡¢¥Ý¥×¥é¡¢¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¡¢¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¡¢¥Ç¥¤¥êー¥ä¥Þ¥¶¥¡¢¥»¥¤¥³ー¥Þー¥È
ÈÎÇä²Á³Ê¡§¡Ê»æÌÌ¡ËA3ÉáÄÌ»æ¡§250±ß¡¡A4¸÷Âô»æ¡§250±ß
<¹ØÆþÊýË¡>
¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÈÖ¹æ¤Ç¹ØÆþ¡§¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÈÖ¹æ¤Ç¤´¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥Ôーµ¡²èÌÌ¤Î°ìÍ÷¤«¤é¹ØÆþ¡§¥é¥ó¥À¥à¼°¤Ê¤É¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÈÖ¹æ¤¬¤Ê¤¤¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°ìÍ÷¤«¤éÁª¤ó¤Ç¤´¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é¡¡https://www.e-printservice.net/shohin/number
¡Ú¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
¥áー¥ë¡¡pr1872@hochi.co.jp