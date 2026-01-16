「第８回日本医療研究開発大賞」の受賞者の表彰式が開催されました

株式会社三菱総合研究所

※本件は、株式会社三菱総合研究所が内閣府 健康・医療戦略推進事務局より業務委託を受け配信するものです。

医療分野の研究開発の推進に多大な貢献をした事例に関して、その功績を称える「日本医療研究開発大賞」の第8回の受賞者が決定し、表彰式が1月16日（金）に開催されました。受賞者は以下の通りです。

- 受賞者一覧[表: https://prtimes.jp/data/corp/141235/table/9_1_48ad55e82060a2fbd3556b512403571c.jpg?v=202601160622 ]

- 日本医療研究開発大賞とは

日本医療研究開発大賞は、大学、公的研究機関、企業等における医療分野の研究開発やその成果の実用化において、画期的・重要な成果を収める、先導的な取組を行うなど、研究開発の推進に多大なる貢献をした事例に関し、その功績をたたえることにより、我が国の医療分野の研究開発の更なる進展に寄与することを目的とした内閣府主催の表彰制度です。

「健康・医療戦略（閣議決定）」及び「医療分野研究開発推進計画（健康・医療戦略推進本部決定）」の下、平成29年度より実施しており、今回で8回目となります。

- 関連リンク

日本医療研究開発大賞 / 首相官邸 HP

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kenkouiryou/suisin/amed/dai8/index.html

- お問い合わせ先

内閣府 健康・医療戦略推進事務局

担当：中山

電話番号：03-3539-2506

メールアドレス：i.kenkoiryo.b5c@cao.go.jp