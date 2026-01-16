『ドゥームズデイ：ラストサバイバー』×『GameWith』初コラボ決定！1月16日より「GameWithチャレンジ」開催！

IGG

全世界で人気のゾンビ系戦略シミュレーションRPG『ドゥームズデイ：ラストサバイバー』を運営するIGG（本社：シンガポール、日本所在地：東京都新宿区）は、国内最大級のゲーム総合情報サイトを運営する株式会社GameWithとの初のコラボイベントを、2026年1月16日（金）より開催いたします。

■イベント概要：推しと一緒にゲームしよう！

本イベントは、人気VTuberとプレイヤーが『ドゥームズデイ：ラストサバイバー』内でギルドを結成し、共に生存を目指す参加型企画です。期間中、専用の特設サイト経由でゲームをダウンロードし、エントリーすることで、ファン参加型のギルド対抗戦や目標達成イベントに挑戦いただけます。

■開催期間

2026年1月16日(金) 18:00 ～ 2026年2月13日(金) 18:00

■参加インフルエンサー紹介

酉音 ビトラ

ねこかみ

かいかいのゆーちゅーぶ

ななし

ぱっちょ【ゲームします】Paccio games

たんぽぽちゃん / 将棋アイドル

かみクラ(神速のクラッシャー)

ゆうちび

シンタのゲームチャンネル

茸下なめたけ

愛音クレナ

リヒトンch

あす雨のゲーム攻略部屋

さわむらリョウ

政樹

ぱみゅっとチャンネル

うゆり

シャチGAMES

ゆっきん【博多弁猫Vtuber】 yukkin -

■参加方法

1.下記のイベント特設サイトへアクセス

2.特設サイト内のリンクより『ドゥームズデイ：ラストサバイバー』をダウンロード

3.指定の参加フォームより必要事項を記入してエントリー完了

【イベント特設サイト】https://lp.gamewith.jp/doomsday/doomsdaylastsurvivors-vol1

【イベント運営公式X】 https://x.com/dls_gwchallenge

※イベントに参加するには、上記のイベント特設ページよりドゥームズデイ：ラストサバイバーをダウンロードし、その後参加フォームを記入する必要があります。詳細はイベント特設ページをご確認ください。

■『ドゥームズデイ：ラストサバイバー』概要

・タイトル：ドゥームズデイ：ラストサバイバー (Doomsday: Last Survivors)

・ジャンル：ゾンビ系戦略シミュレーションRPG

・価格：基本無料（アイテム課金あり）

・公式Xアカウント：https://x.com/dls_japan

・ダウンロードはこちら： https://g.igg.com/xftIWW

■IGGについて

IGGは、2006年に設立されたモバイルオンラインゲームの開発・パブリッシングのグローバル企業。シンガポール本社のほか、現在はアメリカ、中国、カナダ、日本、韓国、タイ、フィリピン、インドネシア、ブラジル、トルコ、イタリア、スペインに支社を置き、香港証券取引所に上場（HongKong Stock：0799）。モバイルゲーム、ブラウザゲーム、クライアントベースのオンラインゲームを、23種類の言語で世界200ヶ国以上のプレイヤーに提供。「ロードモバイル」「ドゥームズデイ：ラストサバイバー」「ヴァイキングライズ」「タイムプリンセス」「ミシックヒーローズ」「モバイル・ロワイヤル」「Castle Clash」などが人気タイトル。