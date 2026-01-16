デジタルツインで生産性大幅UP！「第10回 ロボデックス」に製造・物流現場の課題を解決するソリューションを出展

株式会社ゼネテック

株式会社ゼネテック（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：上野 憲二、以下「当社」）は、1月21日（水）～23日（金）に東京ビッグサイトで開催される「ファクトリーイノベーション Week 2026」内「第10回 ロボデックス ロボット開発・活用展」に出展しますので、お知らせします。

当社ブースでは、世界標準の3Dシミュレーションソフト「FlexSim 2026 日本語ベータ版」先行公開、ロボットのティーチング時間を短縮する「VISUAL COMPONENTS Robotics OLP」を展示し、デジタルツインで製造・物流現場の課題を解決するソリューションをご紹介いたします。

開催概要

名 称：「第10回 ロボデックス ロボット開発・活用展」

※「ファクトリーイノベーション Week 2026」内

日 程：2026年1月21日（水）～1月23日（金）

時 間：10:00～17:00

会 場：東京ビッグサイト（1～3号館）

当社ブ-ス：S6-19（南1ホール）

事 前 登 録：事前来場登録はこちら(https://www.nepconjapan.jp/tokyo/ja-jp/register.html?code=1551829115206010-KGD)

当社ブースのみどころ

1.3Dシミュレーションソフト「FlexSim 2026 日本語ベータ版」先行公開

「FlexSim」は工場や物流倉庫などのモデルを超軽量な3Dグラフィックで作成し、「人・モノ・時間」の動きを可視化する3Dシミュレーションソフトです。機械や作業員の稼働率、作業負荷などの統計情報と連携させてデジタルツインを構築することで、ボトルネックを特定して最適解を導き出します。コスト削減や省人化などの全体最適化で、現場の課題解決に貢献するベストソリューションです。

2.オフラインティーチングソフト「VISUAL COMPONENTS Robotics OLP」

当社ブースのもう一つの見どころである「VISUAL COMPONENTS Robotics OLP」は、現場の生産ラインを止めずに、ソフトウェア上でロボットティーチングおよび検証を実現します。導入効果も「従来のティーチング時間が90％削減された」「ロボット稼働率が95％向上した」といったケースが報告されている革新的なソリューションです。

当社ブースでは各ソリューションのプレゼンテーションも随時開催しておりますのでお気軽にお立ち寄りください。

同時開催「オートモーティブ ワールド 2026」にも出展

当社は同会場で同時開催される「オートモーティブ ワールド 2026」内の「SDV EXPO」にも出展し、SDV開発、セキュリティプロセス支援、エッジAI導入支援、FPGA／SoC開発、OTAソリューションを中心にご紹介します。

ブース位置：W9-40（西2ホール）

詳細はこちら(https://www.genetec.co.jp/news/news-251226/)のプレスリリースをご覧ください。

皆さまのご来場を心よりお待ちしています。

ゼネテックについて

社 名：株式会社ゼネテック

設 立：1985年7月1日

代 表 者：代表取締役社長 上野 憲二

本社所在地：〒163-1325 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー25F

事 業 内 容：

・ソフトウェアとハードウェアの融合によるシステムを提供するシステムソリューション事業

・3D-CAD/CAMシステム「Mastercam」や3Dシミュレーションソフト「FlexSim」、

製品ライフサイクル管理ソフト「Windchill(R)」とアプリケーションライフサイクル管理ソフト

「Codebeamer(R)」を活用し、ものづくりの現場における効率化・生産性向上・全体最適化に

貢献するエンジニアリングソリューション事業

・災害時位置情報共有アプリ『ココダヨ』をはじめ、位置情報を活用して安心・安全を

提供するGPS事業

URL：https://www.genetec.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ゼネテック DX事業部

Email：flexsim@genetec.co.jp

【報道関係お問い合わせ先】

株式会社ゼネテック マーケティング統括部

Email：PR@genetec.co.jp

※記載されている会社名・製品名は各社の登録商標、あるいは商標です。