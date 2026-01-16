¶½¹Ô¼ýÆþ15²¯±ßÆÍÇË¡ª¡Ø·à¾ìÈÇ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥»¥«¥¤¡¡²õ¤ì¤¿¥»¥«¥¤¤È²Î¤¨¤Ê¤¤¥ß¥¯¡Ù¸ø³«1¼þÇ¯µÇ°¡ª¡ÖABEMA¡×ÆÈÀê¤ÇËÜºî½é¤ÎÌµÎÁÇÛ¿®¤¬·èÄê¡ªµÇ°ÆüÅöÆü1·î17Æü¡ÊÅÚ¡ËÌë8»þ¤è¤êÌµÎÁÊüÁ÷¥¹¥¿ー¥È
¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡×¤Ï¡¢Âç¿Íµ¤¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¥ê¥º¥à¡õ¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥²ー¥à¡Ø¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥»¥«¥¤ ¥«¥é¥Õ¥ë¥¹¥Æー¥¸¡ª feat. ½é²»¥ß¥¯¡Ù½é¤Î¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ø·à¾ìÈÇ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥»¥«¥¤¡¡²õ¤ì¤¿¥»¥«¥¤¤È²Î¤¨¤Ê¤¤¥ß¥¯¡Ù¤Î¸ø³«1¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢¸ø³«Æü¤ÈÆ±Æü1·î17Æü¡ÊÅÚ¡ËÌë8»þ¤è¤ê¡ÖABEMA¡×ÆÈÀê¤ÇËÜºî½é¤ÎÌµÎÁÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø·à¾ìÈÇ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥»¥«¥¤¡¡²õ¤ì¤¿¥»¥«¥¤¤È²Î¤¨¤Ê¤¤¥ß¥¯¡Ù¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥¬¤È¥µ¥¤¥Ðー¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¥°¥ëー¥×¤Î³ô¼°²ñ¼ÒColorful Palette¤¬¼ê¤¬¤±¡¢Á´À¤³¦¥À¥¦¥ó¥íー¥É¿ô3,900Ëü¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ëÂç¿Íµ¤¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¥ê¥º¥à¡õ¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥²ー¥à¡Ø¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥»¥«¥¤ ¥«¥é¥Õ¥ë¥¹¥Æー¥¸¡ª feat. ½é²»¥ß¥¯¡Ù¡ÊÄÌ¾Î¡Ö¥×¥í¥»¥«¡×¡Ë¤ò¸¶ºî¤È¤¹¤ë½é¤Î¥¢¥Ë¥á±Ç²èºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Èー¥êー¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¥²ー¥àËÜÊÔ¤Ë¤ÏÅÐ¾ì¤·¤Ê¤¤¿·¤¿¤Ê¡Ö½é²»¥ß¥¯¡×¤¬¡¢¡Ö¥×¥í¥»¥«¡×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÃ£¤È½Ð²ñ¤¤¡¢À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤¬¡¢¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¥¹¥¿¥¸¥ªP.A.WORKS¤Ë¤è¤êÉÁ¤«¤ì¤Þ¤¹¡£2025Ç¯1·î17Æü¤Î¸ø³«°ÊÍè¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ15²¯±ß¡¢´ÑµÒÆ°°÷114Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿·¤¿¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹Å¸³«¤Ø¤ÎÄ©Àïºî¤È¤·¤ÆÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢±Ç²è¸ø³«1¼þÇ¯¤ÎµÇ°Æü¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡ÖABEMA¡×¤Ë¤Æ¼Â»Ü¤¬·èÄê¤·¤¿¡Ø·à¾ìÈÇ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥»¥«¥¤¡¡²õ¤ì¤¿¥»¥«¥¤¤È²Î¤¨¤Ê¤¤¥ß¥¯¡Ù½é¤ÎÌµÎÁÇÛ¿®¤Ç¤Ï¡¢1·î17Æü¡ÊÅÚ¡ËÌë8»þ¤è¤ê¡ÖABEMA¥¢¥Ë¥á¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë¤ÆÌµÎÁÊüÁ÷¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ÊüÁ÷¤«¤é1½µ´Ö¡¢ËÜºî¤ò¡ÈÌµÎÁÆÈÀê¡É¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò¡ÖABEMA¡×¤Ç¡¢½é²»¥ß¥¯¤È¡Ö¥×¥í¥»¥«¡×¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÃ£¤Î¿·¤¿¤ÊÊª¸ì¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¸ø³«1¼þÇ¯¡ª¡Ø·à¾ìÈÇ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥»¥«¥¤¡¡²õ¤ì¤¿¥»¥«¥¤¤È²Î¤¨¤Ê¤¤¥ß¥¯¡Ù¡ÖABEMA¡×ÆÈÀê¡¦½éÌµÎÁÇÛ¿®¡¡³µÍ×
(C)¡Ö·à¾ìÈÇ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥»¥«¥¤¡¡²õ¤ì¤¿¥»¥«¥¤¤È²Î¤¨¤Ê¤¤¥ß¥¯¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡ãÊüÁ÷Æü»þ¡õÈÖÁÈURL¡ä
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2026Ç¯1·î17Æü¡ÊÅÚ¡ËÌë8»þ～
ÊüÁ÷¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§ABEMA¥¢¥Ë¥á¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
ÈÖÁÈURL¡§https://abema.go.link/6cMGW
¢¨ÊüÁ÷³«»Ï¤«¤é1½µ´Ö¡¢ÌµÎÁÆÈÀê¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨¡ÖABEMA¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¡Ö¹¹ð¤Ä¤ABEMA¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¡Ê¢¨1¡Ë¤Ê¤é¤¤¤Ä¤Ç¤â¸«ÊüÂê¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£ºîÉÊ¾ðÊó
¡ÚINTRODUCTION¡Û
¸¶ºî¤Ï¡¢²»³Ú¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥µ¥Ö¥«¥ë¥Á¥ãー¤¬À¹¤ó¤Ê³¹¡Ö¥·¥Ö¥ä¡×¤È¡¢¿Í¡¹¤Î¡ÈËÜÅö¤ÎÁÛ¤¤¡É¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿ÉÔ»×µÄ¤Ê¶õ´Ö¡Ö¥»¥«¥¤¡×¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¾¯Ç¯¾¯½÷¤Î¡ÈËÜÅö¤ÎÁÛ¤¤¡É¤½¤·¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤Î²Î¡×¤ò¸«¤Ä¤±¤ëÊª¸ì¤òÉÁ¤¡¢¡Ö½é²»¥ß¥¯¡×¤¿¤Á¥Ðー¥Á¥ã¥ë¡¦¥·¥ó¥¬ー¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¢¥×¥ê¥²ー¥à¡Ö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥»¥«¥¤ ¥«¥é¥Õ¥ë¥¹¥Æー¥¸¡ª feat. ½é²»¥ß¥¯¡×¡ÊÄÌ¾Î¡§¡Ö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥»¥«¥¤¡×¡Ë¡£
ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¥²ー¥à¤Ë¤ÏÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿·¤·¤¤¡Ö½é²»¥ß¥¯¡×¤¬¡¢¡Ö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥»¥«¥¤¡×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÃ£¤È½Ð²ñ¤¤¡¢À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ò¡¢¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¥¹¥¿¥¸¥ªP.A.WORKS¤Ë¤è¤ê´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Èー¥êー¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÚSTORY¡Û
¡Ö¥¥ß¤Î¤³¤È¤ò¡¢¶µ¤¨¤Æ¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢²Î¤¬¤ï¤«¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
£Ã£Ä¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÄ°¤¤¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥ß¥¯¤Î²Î¤ò¼ª¤Ë¤·¤¿À±Çµ°ì²Î¡£
Èà½÷¤Ï¥â¥Ë¥¿ー¤Ë¡¢¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤»Ñ¤Î¡É½é²»¥ß¥¯¡É¤ò¸«¤Ä¤±¡¢¡Ö¥ß¥¯!?¡×¤È»×¤ï¤ºÀ¼¤Ë½Ð¤¹¡£
¤½¤ÎÀ¼¤Ë¶Ã¤¤¤¿¥ß¥¯¤Ï¡¢°ì²Î¤ÈÌÜ¤¬¹ç¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤Û¤É¤Ê¤¯¤·¤Æ¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¸åÆü¡¢Ï©¾å¥é¥¤¥Ö¤ò½ª¤¨¤¿°ì²Î¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Ë¡¢°ÊÁ°¸«¤«¤±¤¿¥ß¥¯¤¬»Ñ¤ò¸½¤¹¡£
¼ä¤·¤½¤¦¤ËÐí¤¯¥ß¥¯¤Ë¡¢°ì²Î¤Ï¤½¤Ã¤ÈÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢
²Î¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤¤¤¯¤é²Î¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤Î²Î¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¥é¥¤¥Ö¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Î¿´¤Ë²Î¤òÆÏ¤±¤ë°ì²Î¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢
Èà½÷¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤ì¤Ð¼«Ê¬¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë½ÐÍè¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¹Í¤¨¤¿¥ß¥¯¤Ï¡¢°ì²Î¤Î¤â¤È¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¥ß¥¯¤Î´ê¤¤¤Ë¡Ö»ä¤Ç¤è¤±¤ì¤Ð¡×¤ÈÈù¾Ð¤ß¤Ê¤¬¤é°ì²Î¤ÏÅú¤¨¡¢½é²»¥ß¥¯¤È¾¯Ç¯¾¯½÷¤¿¤Á¤Î¿·¤¿¤ÊÊª¸ì¤¬»Ï¤Þ¤ë―
¡ÚSTAFF¡Û
¸¶ºî¡§¥»¥¬/ Colorful Palette / ¥¯¥ê¥×¥È¥ó¡¦¥Õ¥åー¥Á¥ãー¡¦¥á¥Ç¥£¥¢
´ÆÆÄ¡§Èª ÇîÇ·
µÓËÜ¡§ÊÆÆâ»³ ÍÛ»Ò
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¿Áíºî²è´ÆÆÄ¡§½©»³ Í´õ
¥µ¥Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¿Áíºî²è´ÆÆÄ¡§ÄÔ ²í½Ó
¥×¥í¥Ã¥×ÀßÄê¡§ËÒÌî ÇîÈþ
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§ÎëÌÚ ¤¯¤ë¤ß
Èþ½ÑÀßÄê¡§±öß· ÎÉ·û
»£±Æ´ÆÆÄ¡§´ä°æ ÏÂÌé
¿§ºÌÀß·×¡§¼êÅè ÌÀÈþ
CGI¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡§¾®Àî ¶¬±¦¡¦ÎëÌÚ À²µ±
ÊÔ½¸¡§¹â¶¶ Êâ
²»¶Á´ÆÆÄ¡§ÌÀÅÄÀî ¿Î
²»¶Á¸ú²Ì¡§¾åÌî Îå
²»¶ÁÀ©ºî¡§¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥«¥×¥»¥ë
²»³Ú¡§ÊõÌî Áï»Ë
¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§P.A.WORKS
ÇÛµë¡§¾¾ÃÝ
À½ºî´´»ö¡§¥µ¥¤¥Ðー¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È
¡ÚCAST¡Û
½é²»¥ß¥¯¡§ORIGINAL CV BY Æ£ÅÄ ºé
¶À²»¥ê¥ó¡¦¶À²»¥ì¥ó¡§ORIGINAL CV BY ²¼ÅÄ ËãÈþ
½ä²»¥ë¥«¡§ORIGINAL CV BY¡¡ÀõÀî Íª
MEIKO¡§ORIGINAL CV BY ÇÒ¶¿ ¥á¥¤¥³
KAITO¡§ORIGINAL CV BY É÷²í ¤Ê¤ª¤È
À±Çµ °ì²Î¡§Ìî¸ý ÎÜÍþ»Ò
Å·ÇÏ ºé´õ¡§ã¦Éô ²Öô¥
Ë¾·î ÊæÇÈ¡§¾åÅÄ ÎïÆà
ÆüÌî¿¹ »ÖÊâ¡§ÃæÅç Í³µ®
²ÖÎ¤ ¤ß¤Î¤ê¡§¾®ÁÒ Í£
¶ÍÃ« ÍÚ¡§µÈ²¬ çýÍ´
Åí°æ °¦è½¡§¹ßÈ¨ °¦
ÆüÌî¿¹ ¼¶¡§ËÜÀô è½Æà
¾®Æ¦Âô ¤³¤Ï¤Í ¡§½©Æà
ÇòÀÐ °É¡§ÏÉ¸« Í§Èþ¥¸¥§¥Ê
Åì±À ¾´¿Í¡§º£°æ Ê¸Ìé
ÀÄÌø ÅßÌï¡§°ËÅì ·ò¿Í
Å·ÇÏ »Ê¡§×¢À¥ Âç²ð
Ë± ¤¨¤à¡§ÌÚÌî ÆüºÚ
ÁðÆå Ç«¡¹¡§Machico
¿ÀÂå Îà¡§ÅÚ´ô È»°ì
¾¬ºê ÁÕ¡§ÆïÌÚ ¤È¤â¤ê
Ä«ÈæÆà ¤Þ¤Õ¤æ ¡§ÅÄÊÕ Î±°Í
Åì±À ³¨Ì¾¡§ÎëÌÚ ¤ß¤Î¤ê
¶Ç»³ ¿ð´õ¡§º´Æ£ Æü¸þ
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://sh-anime.shochiku.co.jp/pjsekai-movie/
¢£¡ÖABEMA¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖABEMA¡×¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÌÜ»Ø¤·"¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó"¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤¹¤ëÆ°²èÇÛ¿®»ö¶È¡£ÅÐÏ¿¤ÏÉÔÍ×¤Ç¡¢24 »þ´ÖÊÔÀ®¤Î¥Ë¥åー¥¹ÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥É¥é¥Þ¤äÎø°¦ÈÖÁÈ¡¢¥¢¥Ë¥á¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÌó25¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò24»þ´Ö365ÆüÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¿ô¤Ï¹ñÆâÈ¯¤ÎÆ°²è¥µー¥Ó¥¹¤ÇÆüËÜ No.1¡Ê¢¨¡Ë¤ò¸Ø¤ê¡¢ÃíÌÜ¤Î¿·ºî±Ç²è¡¢¹ñÆâ³°¤Î¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡¢ÏÃÂê¤Î¥¢¥Ë¥á¤Ê¤ÉËÉÙ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÎºîÉÊ¤ä¡¢ÍÍ¡¹¤Ê²»³Ú¤äÉñÂæ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥é¥¤¥Ö¤âÅ¸³«¡£¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¤Ê¤É¡¢»þ´Ö¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¤¤¤Ä¤Ç¤âºîÉÊ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Û¤«¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ä PC¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¡¢¾ì½ê¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÈÖÁÈ¤ò»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢·î³Û1,080±ß(ÀÇ¹þ)¤Î¡ÖABEMA¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤Ë¤´ÅÐÏ¿¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¸ÂÄê¤ÎºîÉÊ¤ò»ëÄ°¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¡ÖÄÉ¤Ã¤«¤±ºÆÀ¸¡×¤ä¡Ö¥À¥¦¥ó¥íー¥Éµ¡Ç½¡×¤Ê¤É¤Î¸ÂÄêµ¡Ç½¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢·î³Û580±ß(ÀÇ¹þ)¤Î¡Ö¹¹ð¤Ä¤ABEMA¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤Ç¤Ï¡ÖABEMA¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¸ÂÄê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¹¹ð¤Ä¤¤Ç»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨¡Ë2025Ç¯11·î»þÅÀ¡¢¼«¼ÒÄ´¤Ù
ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¸ø¼°SNS¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÌµÎÁÆ°²è¡¦ÏÃÂê¤ÎºîÉÊ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡×¡Êhttps://abema.tv/¡Ë