『BABBI』バレンタインギフト2026、2026年1月17日（土）よりBABBI全店舗・各催事場で順次販売～チョコレートウエハースの定番をはじめ、ボンボンショコラなど豊富なバリエーション～

株式会社レガリーノ

イタリア発のウエハースとスイーツの専門店「BABBI」の日本における正規販売代理店である株式会社レガリーノ (本社：東京都目黒区、代表取締役：木村岳央)は、2026年1月17日（土）より、「BABBI」の2026年バレンタイン商品を、BABBI全店舗、各催事場及びBABBIオンラインショップにて発売いたします。

2026年のテーマは「レイヤード」。70年以上の歴史と想いを「BABBI」の象徴であるウエハースのように重ね、大切な人への贈り物として美味しさと楽しさをお届けします。また、一部バレンタイン商品では、「重ねる」をイメージしたパッケージデザインを採用しています。

「BABBI」の定番・チョコレートウエハースをはじめ、ピスタチオ尽くしの「ピスタチオアソート」や、3フレーバーのボンボンショコラを詰め合わせた「クボーンセット」など、今年も豊富なラインナップをご用意いたしました。また、使いやすさで人気の「BABBI」ロゴ入り保冷バッグに、新色ダスティピンクが初登場。さらに、毎年恒例のバレンタイン向けコラボレーション限定アイテムも販売いたしますので、どうぞ楽しみにお待ちください。

◆◆商品詳細◆◆

【バレンタイン展開商品】（※一部）

BABBIの定番4つの味わいを楽しむヴィエネッズィ

◇ヴィエネッズィセット 価格：2,376円（税込）

軽い食感のウエハースをチョコレートで包んだ、冬の定番チョコレートウエハース「ヴィエネッズィ」。ヨーロッパでは一流ホテルのウェルカムスイーツとして採用されるロングセラー。

ピスタチオ、バニラ、ヘーゼルナッツ、チョコレート、4つのフレーバーを詰め合わせました。

〈商品内容〉ヴィエネッズィ （ピスタチオ、バニラ、ヘーゼルナッツ、チョコレート）各1

厚みあるチョコと口どけガナッシュの贅沢ボンボン

◇クボーンセット 価格：1,750円（税込）

厚みのある上質なチョコレートに、口どけなめらかなガナッシュをとじこめたボンボンショコラ『クボーン』。ピスタチオ・ヘーゼルナッツ・チョコレート、3つのフレーバーをお楽しみいただけます。

〈商品内容〉クボーン（ピスタチオ・ヘーゼルナッツ・チョコレート）各2

9種のドルチェが楽しめるアソートボックス

◇クイーンズシークレット 価格：3,240円（税込）

定番ウエハース『グランワッフェリーニ』に加え、季節限定チョコレートウエハース『バッビーノ』、クリームをチョコレートで包んだ『クボーン』を詰め合わせました。どれから味わうか迷う楽しさも詰まった、ひと箱で楽しむドルチェの宝石箱です。

〈商品内容〉グランワッフェリーニ（ピスタチオ、バニラ）各1、バッビーノ（ヘーゼルナッツ、ピスタチオ、チョコレート、ストロベリー）各1、クボーン（ピスタチオ、ヘーゼルナッツ、チョコレート）各1

2026年度のテーマ「レイヤード」デザイン

◇キングストレンジャー 価格：5,400円（税込）

15種のドルチェが楽しめるアソートボックス。定番ウエハース『グランワッフェリーニ』に加え、季節限定チョコレートウエハース『ヴィエネッズィ』『バッビーノ』、クリームをチョコレートで包んだ『クボーン』を詰め合わせました。どれから味わうか迷う楽しさも詰まった、ひと箱で楽しむドルチェの宝石箱です。また、パッケージデザインは引き出し型で、「重ねる」をテーマにしました。

〈商品内容〉グランワッフェリーニ（ピスタチオ・バニラ・ヘーゼルナッツ）各１、ヴィエネッズィ（バニラ・ピスタチオ）各1、バッビーノ（ピスタチオ・塩バニラ・ヘーゼルナッツ・チョコレート・レモン・ストロベリー・ココナッツ）各1、クボーン（ピスタチオ・ヘーゼルナッツ・チョコレート）各1

◇バッビーノセット 価格：1,296円（税込）

季節限定のチョコレートウエハース『バッビーノ』。きめ細やかなウエハース生地にクリームをサンドし、チョコレートでコーティング。4つのフレーバーをお楽しみいただけます。また、ウエハースを連想させる格子柄のパッケージデザインは、見た目も楽しいバレンタインギフトです。

〈商品内容〉バッビーノ（ピスタチオ・ヘーゼルナッツ・チョコレート・ストロベリー）各1

【毎年バレンタイン限定人気シリーズ】

バレンタインだけに出会える、“カカオづくし”の定番ギフト

◇カカオアソート 価格：2,160円（税込）

定番のウエハースをはじめ、季節限定チョコレートウエハース『ヴィエネッズィ』『バッビーノ』、クリームをチョコレートで包んだ『クボーン』など、チョコレートフレーバーだけを詰め合わせた限定品です。チョコレート好きの方におすすめ、定番ウエハースと口どけなめらかなチョコレートの魅力を詰めたアソートセットです。

〈商品内容〉ヴィエネッズィ、バッビーノ、グランワッフェリーニ、クボーン（チョコレート） 各1

ピスタチオファンの定番、BABBIの贅沢セット

◇ピスタチオアソート 価格：2,160円（税込）

定番のウエハースをはじめ、季節限定チョコレートウエハース『ヴィエネッズィ』『バッビーノ』、クリームをチョコレートで包んだ『クボーン』など、ピスタチオフレーバーだけを詰め合わせた限定品です。ピスタチオ好きの方におすすめ、定番ウエハースと口どけなめらかなチョコレートの魅力を詰めたアソートセットです。

〈商品内容〉ヴィエネッズィ、バッビーノ、グランワッフェリーニ、クボーン（ピスタチオ） 各1

【新色が登場！保冷バッグ】

「BABBI」ウエハースに次いで人気の保冷バッグは、大きめマチが特徴で日常のお買い物にも使いやすいデザインです。カラーは、ゴールド（レギュラーサイズ）とシルバー（Lサイズ）、そして今回新色のダスティピンクが登場しました。

〈新作〉 ダスティピンク価格：2,200円（税込） サイズ：18×21×22cm

〈好評発売中〉

【ゴールド】 価格：1,650円（税込）

サイズ：21×18×22cm

【シルバー】 価格：2,200円（税込）

サイズ：32×22×26cm

■「【BABBI】バレンタインギフト2026」販売店舗

【常設店】

松屋銀座、阪急うめだ本店、丸井今井札幌本店、岩田屋本店、名古屋栄三越、玉川高島屋、ジェラテリア京都、伊勢丹新宿店、日本橋三越本店、そごう横浜店

【催事場・他】

伊勢丹 新宿店、伊勢丹 立川店、東武百貨店 池袋店、日本橋三越本店２.、玉川高島屋２.、ルミネ立川、そごう横浜店、さいか屋横須賀店、伊勢丹 浦和店、静岡伊勢丹、名古屋松坂屋、コリドー・フジ、京都伊勢丹、梅田阪神、阪急うめだ本店２.、あべのハルカス近鉄本店、そごう広島店、神戸阪急、小倉井筒屋、博多阪急、岩田屋本店２.、大丸札幌店、鹿児島山形屋、丸井今井 札幌店２.、丸井岩井 苫小牧店、丸井岩井 釧路店、大和 香林坊店、近鉄百貨店 和歌山店、仙台藤崎百貨店、大和 富山店、遠鉄百貨店、高知蔦屋書店、倉敷天満屋、別府トキハ、津山天満屋、米子天満屋、福山天満屋、岡山高島屋、岡山天満屋、高松三越 丸亀店、山口井筒屋、エムアイプラザ藤枝、松山三越、上本町近鉄、川徳パルクアベニュー、岡島

※催事の詳細については、各店舗のHPをご確認ください。

※販売方法・期間に関しては予告なく変更する場合がございます。

※各店とも売切れ次第、販売終了となります。

※オンラインショップ各社でも順次販売いたします。（一部先行販売中）

※保冷バッグは、一部店舗のみでの販売となります。取り扱いのない店舗もございますので、ご了承ください。

■『BABBI』

BABBIは、イタリアのエミーリャ＝ロマーニャ州で、いまから約70年前に創業しました。その出発点は、ジェラート向けのコーン工場でした。BABBIの創業当時からの技術が凝縮され、その原点ともいえる商品が、今も愛される「ウエハース」です。私たちは、どこか懐かしくもある「ウエハース」というスイーツを、お客様の食卓を彩るデザートとして発展させたいと考えています。本場イタリアの味をお届けするのはもちろん、日本のお客様のニーズに応え、より多くのお客様に喜びを味わっていただける高品質のスイーツを提供してまいります。

【ホームページ】 http://www.babbi.co.jp/

【主な商品】

＜ウエハース＞

BABBIの原点であるウエハースシリーズ。大判の「グランワッフェリーニ」、一口サイズにカットされた「ワッフェリーニ」をご用意しています。

＜チョコレートウエハース＞

人気のチョコレートコーティングされたウエハース。

きめの細かいクリームサンド・ウエハースを3層に重ね、チョコレートでコーティングした「ヴィエネッズィ」に、食べやすい一口サイズに凝縮した「バッビーノ」がございます。

＜クリーム＞

チョコレートやピスタチオ、ヘーゼルナッツのクリームは、パンとの相性が抜群。ピスタチオは、BABBIを代表する人気No.1フレーバーです。