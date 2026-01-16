アニメ『スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険』の配信開始に先駆け、ファントムブラッド、戦闘潮流の描き下ろし商品がアニメイトで2月20日発売！　さらに、特典がもらえるフェアも開催!!

https://www.animate-onlineshop.jp/animetitle/?aid=2506


株式会社アニメイトは、アニメ『スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険』の2026年配信に先駆けて、アニメ『ジョジョの奇妙な冒険 ファントムブラッド』、アニメ『ジョジョの奇妙な冒険 戦闘潮流』の描き下ろしイラストを使用した新商品を、2026年2月20日から発売いたします。また、同日より【アニメ『スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険』配信開始記念　『ジョジョの奇妙な冒険』フェア in アニメイト】を開催いたします。



新商品は、「ファントムブラッド」からジョナサンとディオ、「戦闘潮流」からジョセフとシーザーの描き下ろしイラストを使用した「オーロラアクリルスタンド」や「アクリルジオラマ」をラインナップいたします。このほか、普段使いしやすい「Tシャツ」、「グラスマーカーコレクション」などの多数の商品を発売いたします。



また、アニメイト一部店舗・アニメイト通販では、2026年2月20日～3月12日まで【アニメ『スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険』配信開始記念　『ジョジョの奇妙な冒険』フェア in アニメイト】を開催いたします。期間中、『ジョジョの奇妙な冒険』関連商品をご購入2,000円（税込）毎に、特典「ミニカード（全8種）」を1枚プレゼントいたします。新商品とあわせて、ぜひチェックしてみてください！



■商品情報



描き下ろしオーロラアクリルスタンド


発売日：2026年2月20日


価格：各1,925円（税込）


種類：4種







描き下ろしアクリルジオラマ


発売日：2026年2月20日


価格：各4,070円（税込）


種類：2種







描き下ろし缶バッジセット


発売日：2026年2月20日


価格：各1,100円（税込）


種類：2種


仕様：1セット2個入り






描き下ろしTシャツ


発売日：2026年2月20日


価格：各2,750円（税込）


種類：2種


仕様：シルク印刷1カラー



描き下ろしクリアステッカーコレクション「ファントムブラッド」・「戦闘潮流」


発売日：2026年2月20日


価格：1パック各440円（税込）


　　　1BOX（6パック入り）各2,640円（税込）


種類：各全6種



グラスマーカーコレクション「ファントムブラッド」・「戦闘潮流」


発売日：2026年2月20日


価格：1パック各770円（税込）


　　　＜ファントムブラッド＞1BOX（5パック入り）3,850円（税込）


　　　＜戦闘潮流＞1BOX（6パック入り）4,620円（税込）


種類：＜ファントムブラッド＞全5種


　　　＜戦闘潮流＞全6種



このほかにも、多数の商品が発売！



■フェア情報



アニメ『スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険』配信開始記念　『ジョジョの奇妙な冒険』フェア in アニメイト


開催期間：2026年2月20日～3月12日


開催場所：アニメイト池袋本店、高崎、仙台、大宮、町田、吉祥寺パルコ、千葉、札幌、渋谷、名古屋、新潟、郡山、秋葉原、立川、天王寺、三宮、京都、福岡パルコ、広島、大阪日本橋、横浜ビブレ、梅田、アバンティ京都、新宿、名古屋パルコ、アニメイト通販


開催内容：期間中、『ジョジョの奇妙な冒険』関連のグッズ、書籍、CD・Blu-ray・DVDをご購入2,000円（税込）毎に、特典「ミニカード（全8種）」を1枚プレゼントいたします。


特典内容：ミニカード（全8種）


※特典はお選びいただけません。






※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。



■権利表記


(C)荒木飛呂彦/集英社・ジョジョの奇妙な冒険製作委員会



■関連URL


『ジョジョの奇妙な冒険』アニメイト通販関連商品ページ(https://www.animate-onlineshop.jp/animetitle/?aid=2506)



アニメ『スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険』配信開始記念　『ジョジョの奇妙な冒険』フェア in アニメイト(https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=114659)



『ジョジョの奇妙な冒険』公式ポータルサイト(https://jojo-portal.com/)



■『ジョジョの奇妙な冒険』とは


漫画家・荒木飛呂彦先生による人気コミックスシリーズ。1987年に週刊少年ジャンプで連載を開始し、現在は第9部「The JOJOLands」を連載中です。


2012年からはTVアニメ化もスタートし、アニメ6th Seasonとなる『スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険』が2026年に配信開始予定で、ますます盛り上がりを見せている作品です。