アニメ『スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険』の配信開始に先駆け、ファントムブラッド、戦闘潮流の描き下ろし商品がアニメイトで2月20日発売！ さらに、特典がもらえるフェアも開催!!
商品の詳細はこちらから！ :
https://www.animate-onlineshop.jp/animetitle/?aid=2506
株式会社アニメイトは、アニメ『スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険』の2026年配信に先駆けて、アニメ『ジョジョの奇妙な冒険 ファントムブラッド』、アニメ『ジョジョの奇妙な冒険 戦闘潮流』の描き下ろしイラストを使用した新商品を、2026年2月20日から発売いたします。また、同日より【アニメ『スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険』配信開始記念 『ジョジョの奇妙な冒険』フェア in アニメイト】を開催いたします。
新商品は、「ファントムブラッド」からジョナサンとディオ、「戦闘潮流」からジョセフとシーザーの描き下ろしイラストを使用した「オーロラアクリルスタンド」や「アクリルジオラマ」をラインナップいたします。このほか、普段使いしやすい「Tシャツ」、「グラスマーカーコレクション」などの多数の商品を発売いたします。
また、アニメイト一部店舗・アニメイト通販では、2026年2月20日～3月12日まで【アニメ『スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険』配信開始記念 『ジョジョの奇妙な冒険』フェア in アニメイト】を開催いたします。期間中、『ジョジョの奇妙な冒険』関連商品をご購入2,000円（税込）毎に、特典「ミニカード（全8種）」を1枚プレゼントいたします。新商品とあわせて、ぜひチェックしてみてください！
■商品情報
△描き下ろしオーロラアクリルスタンド
描き下ろしオーロラアクリルスタンド
発売日：2026年2月20日
価格：各1,925円（税込）
種類：4種
△描き下ろしアクリルジオラマ
描き下ろしアクリルジオラマ
発売日：2026年2月20日
価格：各4,070円（税込）
種類：2種
△描き下ろし缶バッジセット
描き下ろし缶バッジセット
発売日：2026年2月20日
価格：各1,100円（税込）
種類：2種
仕様：1セット2個入り
描き下ろしTシャツ
発売日：2026年2月20日
価格：各2,750円（税込）
種類：2種
仕様：シルク印刷1カラー
△描き下ろしTシャツ
描き下ろしクリアステッカーコレクション「ファントムブラッド」・「戦闘潮流」
発売日：2026年2月20日
価格：1パック各440円（税込）
1BOX（6パック入り）各2,640円（税込）
種類：各全6種
△描き下ろしクリアステッカーコレクション「ファントムブラッド」
△描き下ろしクリアステッカーコレクション「戦闘潮流」
グラスマーカーコレクション「ファントムブラッド」・「戦闘潮流」
発売日：2026年2月20日
価格：1パック各770円（税込）
＜ファントムブラッド＞1BOX（5パック入り）3,850円（税込）
＜戦闘潮流＞1BOX（6パック入り）4,620円（税込）
種類：＜ファントムブラッド＞全5種
＜戦闘潮流＞全6種
△グラスマーカーコレクション「ファントムブラッド」
△グラスマーカーコレクション「戦闘潮流」
このほかにも、多数の商品が発売！
■フェア情報
△特典：ミニカード（全8種）
アニメ『スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険』配信開始記念 『ジョジョの奇妙な冒険』フェア in アニメイト
開催期間：2026年2月20日～3月12日
開催場所：アニメイト池袋本店、高崎、仙台、大宮、町田、吉祥寺パルコ、千葉、札幌、渋谷、名古屋、新潟、郡山、秋葉原、立川、天王寺、三宮、京都、福岡パルコ、広島、大阪日本橋、横浜ビブレ、梅田、アバンティ京都、新宿、名古屋パルコ、アニメイト通販
開催内容：期間中、『ジョジョの奇妙な冒険』関連のグッズ、書籍、CD・Blu-ray・DVDをご購入2,000円（税込）毎に、特典「ミニカード（全8種）」を1枚プレゼントいたします。
特典内容：ミニカード（全8種）
※特典はお選びいただけません。
※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。
■権利表記
(C)荒木飛呂彦/集英社・ジョジョの奇妙な冒険製作委員会
■関連URL
『ジョジョの奇妙な冒険』アニメイト通販関連商品ページ(https://www.animate-onlineshop.jp/animetitle/?aid=2506)
アニメ『スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険』配信開始記念 『ジョジョの奇妙な冒険』フェア in アニメイト(https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=114659)
『ジョジョの奇妙な冒険』公式ポータルサイト(https://jojo-portal.com/)
■『ジョジョの奇妙な冒険』とは
漫画家・荒木飛呂彦先生による人気コミックスシリーズ。1987年に週刊少年ジャンプで連載を開始し、現在は第9部「The JOJOLands」を連載中です。
2012年からはTVアニメ化もスタートし、アニメ6th Seasonとなる『スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険』が2026年に配信開始予定で、ますます盛り上がりを見せている作品です。