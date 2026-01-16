『Shooty Shooty Robot Invasion』がSteam日替わりセールで50%オフの600円で期間限定販売。待望の日本語にも対応!
2025年7月11日にSteam向けにリリースした不条理FPS×インタラクティブフィクション『Shooty Shooty Robot Invasion』が、Steam日替わりセールにて50％オフのセールを実施中です。本セールは2026年1月16日(金)から1月30日(金)までの期間限定で開催され、セール期間中は本作史上最安値の600円で購入できます。
また、最新のアップデートにより日本語対応を実装し、日本のプレイヤーにとってもより快適に楽しめる環境が整いました。
トレーラー：
https://www.youtube.com/watch?v=f0TNBi-fjFA
Steamストアページ：
https://store.steampowered.com/app/3763820/
『Shooty Shooty Robot Invasion』は、『Subway Midnight』を制作した個人開発者Bubby Darkstarが手がける、不条理FPSとインタラクティブフィクションを融合させた作品です。プレイヤーは大量のロボットを撃破し、個性的なキャラクターたちと会話しながら、細部まで描き込まれた手描きかつ高密度なアニメーションの世界を探索していきます。
本作は、カラフルでクレイジーなブーマーシューターであるだけでなく、6万行を超える会話テキストを収録したビジュアルノベル的側面も持ち合わせています。また、本作は生成AIの使用に対する問題を提起し、人の手によるアート表現の価値を訴える作品でもあります。
10時間以上のゲームプレイ、50種類の敵ロボット、数百人のNPCとの会話要素に加え、パルクールや多数の隠し要素など、多彩なコンテンツが収録されています。無数のロボットと人々が存在する混沌とした世界の中で、主人公Shootyとして物語を進めていく体験が楽しむことができます。
■ 本作の特徴
- 不条理な世界観のFPS×インタラクティブフィクション
銃撃戦と会話要素を軸に、ユーモアに満ちた物語が展開されます。
- 手描きによる高密度なビジュアル表現
細部まで作り込まれた手描きアートと滑らかなアニメーションが、独自の世界観を描き出します。
- ボリュームのあるテキストと豊富なコンテンツ
6万行を超える会話テキスト、10時間以上のプレイ時間、多数の敵やNPC、シークレット要素を収録しています。
本作には、光の点滅や強い視覚効果を含む演出が含まれています。光刺激に敏感な方や、過去に発作の経験がある方は、プレイ前に医師へ相談することを推奨します。
■ NoQuarter Softwareについて
NoQuarter Softwareは、アメリカを拠点とするインディーゲームパブリッシャーです。
大胆で挑戦的、そして既存の枠にとらわれない型破りなゲームを世界に発信しています。
当社は、ゲリラマーケティングや草の根マーケティングに注力することでコミュニティを構築し、作品の成功を支援する独自のスタイルを確立しています。
■ ゲーム情報
タイトル：Shooty Shooty Robot Invasion
Steamストアページ：https://store.steampowered.com/app/3763820/
ジャンル：アクション / アドベンチャー / FPS / インタラクティブフィクション
プラットフォーム：PC (Steam)
対応言語：日本語 / 英語
デベロッパー：Bubby Darkstar
パブリッシャー：NoQuarter Software