ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町 今年の冬、世界的に注目の街 ミラノの名門ホテルとコラボレーション「TOKYO MEETS MILAN 2026」開催

ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町（所在地：東京都千代田区紀尾井町1-2 総支配人：芝田尚子）は、当ホテルと同じくマリオット・インターナショナルのラグジュアリーコレクションに加盟するイタリア・ミラノの名門ホテル「エクセルシオールホテル・ガリア，ラグジュアリーコレクションホテル，ミラノ」とのコラボレーションフェア「TOKYO MEETS MILAN 2026」を2026年2月1日（日）から3月31日（火）に開催いたします。

今年の冬に注目が集まるイタリア・ミラノは、ファッション、デザイン、ガストロノミーを代表する最新トレンドの街としても知られています。本フェアでは、ミラノの街の中心でランドマークとして人々を魅了する「エクセルシオールホテル・ガリア」のエグゼクティブシェフ、ヴィンツェンツォ・レバノ氏が来日し、3夜限定の特別ディナーイベント「CLASSIC ITALIANA 2026 by Vincenzo Lebano」を実施するほか、本場のピザやパスタをブッフェスタイルで楽しめるブランチイベント、レバノ氏監修のランチコース、イタリアの“アペリティーボ”をワインと一緒に楽しむハイティー、現地レシピをアレンジしたシグネチャーカクテルなどをご提供いたします。

TOKYO MEETS MILAN 2026

伝統料理を味わうシェフ招聘ディナーイベント 「CLASSIC ITALIANA 2026 by Vincenzo Lebano」

エグゼクティブシェフ、ヴィンツェンツォ・レバノ氏を招き、3夜限定のスペシャルディナーイベントを開催します。イタリア屈指のミシュラン3つ星レストランで経験を積み、ミラノを訪れる美食家たちを魅了し続けているレバノ氏が手掛けるイタリア北部から南部まで各地の伝統料理をソムリエ厳選ワインのペアリングメニューと共にシェアをしながら味わえる貴重な機会です。

ヴィンツェンツォ・レバノ氏CLASSIC ITALIANA 2026 by Vincenzo Lebano イメージ

ワインペアリングは、“Wine-L'amo”のワインを中心にお楽しみいただけます。“Wine-L’amo”（ワインラモ）は、日本およびイタリアを中心とした生産地を自ら訪れ、ワインや酒類の買い付けから、輸出、輸入、卸売までを一貫して行う酒類専門カンパニーです。ワイン品質そのものだけでなく、その背景にある土地の風土や造り手の哲学、積み重ねられてきた歴史を大切に、丁寧に厳選したワインを食卓へお届けしています。

ワインペアリング イメージ

Menu

Appetizer

ナスのパルミジャーナ

塩漬けタラのクリーム煮 (ヴェネツィアスタイル)

フォンティーナチーズとローズマリーのパフ わさびマヨネーズ

Starter

仔牛のトンナート

“ハーモニー” 二つの海老のカンノーロ

トスカーナの郷土料理 “パッパ・アル・ポモドーロ”

シェフの手作りフォカッチャ

Risotto

リゾット・アッラ・ペスカトーラ “Terrazza Gallia"シグネチャー

※シェフによるスペシャルプレゼンテーション

Pasta

南イタリアのパスタ料理 ロブスターと燻製プロヴォラチーズ

Main Dish

タラのソテー 二色のピーマンとオリーブの恵み

Dessert

シェアティラミス from Excelsior Hotel Gallia

※シェフによるスペシャルプレゼンテーション

Petit Four

プチシュー カスタードクリームとブラックチェリー

アーモンド・シラクーザ

ソルトチョコレート

ふわふわビスケット

Petit Four イメージエグゼクティブシェフによる1日限定ブランチイベント 「SATURDAY BRUNCH」

ピザやパスタなど本場のイタリア料理をブッフェスタイルで楽しむブランチイベント。

レバノ氏のライブパフォーマンスと共にお楽しみいただけます。

日 時 ： 2026年3月7日（土） 12：00P.M.～3：00P.M.

レストラン： All-Day Dining OASIS GARDEN（36F）

料 金 ： 1名さま \10,000

ヴィンツェンツォ・レバノ氏ライブパフォーマンス イメージホテル監修のメインディッシュを味わうランチ 「ITALIAN LUNCH COURSE」

ランチコースの選べるメイン料理に、レバノ氏監修のイタリア伝統料理3種をご用意いたします。

ミラノの伝統的なリゾットから、トリコローレカラーの地中海料理などお好みの一皿をお選びいただけます。

レストラン： All-Day Dining OASIS GARDEN（36F）

料 金 ： 1名さま \7,500～

Menu

ミラノの焼きリゾット“リゾ・アル・サルト”地中海風アレンジ

リゾ・アル・サルトは、余ったリゾット・アッラ・ミラネーゼを再利用し生まれたミラノの伝統料理。

外はカリっと香ばしく、中は柔らかく仕上げ、ブッラータチーズとエビ、ライムを添え地中海風にアレンジ。

“リゾ・アル・サルト”地中海風アレンジ イメージ

イカとアーティチョークのソテー トリコローレ

新鮮なイカと地中海野菜を合わせた定番の地中海料理。

エクセルシオールホテルでは、オーブン焼きトマトとワイルドミントを加え、より豊かな風味に。

イカとアーティチョークのソテー トリコローレ イメージ

ミラノの郷土料理 仔牛肉のミートボール 白ワインとセージ風味

ミートボールは、ミラノをはじめイタリア各地で家庭料理として親しまれる定番の一皿。

多くのイタリア人にとって幼少期の思い出や家族の記憶と結びついた、心の安らぎを感じさせる料理。

仔牛肉のミートボール 白ワインとセージ風味 イメージイタリアの食文化をワインと共に味わう 「APERITIVO HIGH TEA」

夕食前にカクテルやワインと軽食を、会話を弾ませながら楽しむイタリアの食文化「アペリティーボ」を味わうハイティー。マジックアワーの絶景と共にお楽しみいただけます。

時 間 ： 3：00P.M.～7：00P.M.

レストラン： All-Day Dining OASIS GARDEN（36F）

料 金 ： 1名さま \10,000

現地レシピをアレンジしたシグネチャーカクテル 「ITALIAN COCKTAILS」



APERITIVO HIGH TEA イメージ

「エクセルシオールホテル・ガリア」のシグネチャーカクテル3種をアレンジしてご用意いたします。

レストラン： Sky Gallery Lounge Levita／The Bar illumiid（35F)

料 金 ： \2,800～

メニュー ： THE BURLESQUE DANCER (写真左)

CLARITA COLADA (写真中央)

ZESTY GROVE Non-Alcoholic (写真右)

ITALIAN COCKTAILS イメージ

エクセルシオールホテル・ガリア，ラグジュアリーコレクションホテル，ミラノ

1932年に創業し、2015年にミラノの名高いデザイナー“マルコ・ピヴァ”によって全面リニューアルを完了。街の中心であるミラノ中央駅前に佇み、アールデコ建築と洗練されたデザインで「ベル・エポックの高貴な宝石」とも称されるラグジュアリーホテルです。ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町と同じく、マリオット・インターナショナルのラグジュアリーブランド「ラグジュアリーコレクション」に加盟しています。

エクセルシオールホテル・ガリア，ラグジュアリーコレクションホテル，ミラノ

後 援： ITAエアウェイズ、Wine-L’amo

協 力： 日本旅行、マリオット・インターナショナル、GENTILE

ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町，ラグジュアリーコレクションホテル

