【ANAクラウンプラザホテル岡山】新総支配人 渡邊 裕介 着任のお知らせ

ANAクラウンプラザホテル岡山

ANAクラウンプラザホテル岡山(岡山市駅元町 15-1)は、2026年1月15日付で 渡邊 裕介（わたなべ ゆうすけ） が総支配人に着任したことをお知らせいたします。

宿泊・料飲・財務・経営管理とホテル運営全般に精通したホテルマネジメントのプロフェッショナルである渡邊 裕介は、2006年にANAクラウンプラザホテル福岡にてホスピタリティ業界でのキャリアをスタートし、その後、複数のIHGブランドホテルにおいて要職を歴任。ANAクラウンプラザホテル成田では、総支配人不在時に総支配人代行を務め、2024年8月からは ホテルインディゴ箱根強羅 の総支配人としてホテル運営を統括し、ブランド体験の向上とチームマネジメントの両面において実績を重ねてきました。

また、IHGブランドの次世代総支配人育成プログラム「Journey to GM」を修了。これまでの功績が評価され、2020年には IHG Finance Impact Award、2023年には IHG Support Person of the Year Award を受賞するなど、IHGグループ内で数々のアワードを受賞しています。

これまでの経験を活かし、地域の魅力を最大限に引き出すとともに、訪れるすべてのお客様に特別な体験を提供できるホテルを目指してチームを牽引していくことにご期待ください。

【新総支配人 渡邊 裕介のコメント】

「歴史と文化、そして人の温かさあふれる岡山の地で、当ホテルの総支配人として勤務できることを大変光栄に思っております。ビジネス・観光の両面からも国内外のお客様に選ばれ続け、地域の皆さまから愛され続けるホテルとなれるよう、チーム一丸となって取り組んで参ります。」

【渡邊 裕介 主な経歴】

- 2024-2025：ホテルインディゴ箱根強羅 総支配人- 2021-2024：ANAクラウンプラザホテル広島 ファイナンス＆ビジネスサポート部長- 2019-2021：ANAクラウンプラザホテル成田 ファイナンス＆ビジネスサポート部長- 2017-2019：ANAホリディ・イン金沢スカイ ファイナンシャルコントローラー／ビジネスサポート支配人- 2009-2017：ANAクラウンプラザホテル福岡 経理部門- 2006-2009：ANAクラウンプラザホテル福岡 宿泊部門ANAクラウンプラザホテル岡山について

ANA クラウンプラザホテル岡山は、JR 岡山駅と連結橋で直結した便利なロケーションに立地し、ビジネスのほか、岡山の名所である後楽園や岡山城へのアクセスもよくレジャーの拠点として最適です。スタイリッシュで現代的な設備と、良質なサービスを提供します。館内レストランの「カジュアルダイニング ウルバーノ」や「和食ダイニング 廚洊（くりやせん）」では岡山の地産地消を推進し、マスカット・オブ・アレキサンドリアや清水白桃などの特産品を使った季節限定メニューを提供しています。

URL：www.anacpokayama.com(https://www.anacpokayama.com/)

クラウンプラザ(R)ホテルズ&リゾーツについて

世界有数のプレミアムホテルブランドであるクラウンプラザは、都市や空港、リゾート、郊外など、さまざまなロケーション、絶好の立地にホテルを展開しています。ビジネスでもレジャーでも、そのふたつの旅が交差する新しい旅でも、現代のゲストのニーズに発想豊かなアイデアでお応えします。日本では、ANAクラウンプラザブランドとして、現在全国 20都市（釧路、千歳、札幌、秋田、安比高原、新潟、富山、金沢、成田、名古屋、京都、神戸、岡山、広島、米子、松山、福岡、長崎、熊本、沖縄）で5,000 室以上を展開しており、そのネットワークは拡大し続けています。

詳細はブランド公式サイトhttp://www.crowneplaza.com (https://www.crowneplaza.com/hotels/jp/ja/reservation)、その他FacebookやInstagramなどの

SNSをご覧ください。