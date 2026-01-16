観覧者募集スタート！　高専生の起業チャレンジ機会を創出する「第3回高専起業家サミット」

独立行政法人国立高等専門学校機構第3回高専起業家サミット 観覧者募集！

2026年2月24日（火）に開催される、独立行政法人国立高等専門学校機構（東京都八王子市、理事長：谷口功、以下「高専機構」）と月刊高専（運営：メディア総研株式会社（本社：福岡県福岡市、代表取締役社長：田中浩二）が主催する「第3回高専起業家サミット」の発表会の観覧者募集を開始いたしました。

観覧をご希望の方は、以下のフォームよりお申込みください。

https://startup.gekkan-kosen.com/form_viewer/

※来場者は【高専教職員、高専生、高専OBOG、出場学生の保護者・ご家族、マスコミ、企業、行政・学校関係者、高専への進学を検討されている方とその保護者】に限ります。

※お申込み締切日：2月20日（金）

■高専起業家サミットについて

「高専起業家サミット」は、起業を目指す高専生が一堂に会し、ビジネスプランの発表、交流を行うサミットです。高専機構と月刊高専が主体となった「高専スタートアップ支援プロジェクト」の一環として開催しています。高専生の起業チャレンジ機会を創出し、志を同じくする高専生同士や、そんな高専起業家を支援したい企業との交流活性化を目的としています。

今回の第3回高専起業家サミットでは第2回から部門を再編し、各チームのプランの進行状況にフィットできるよう、「アイデア部門」「プロトタイプ部門」「スタートアップ部門」の3部門を設けています。発表会では各部門合計で45チーム（予定）のピッチに加え、ポスター発表も実施いたします。

■第3回高専起業家サミット 発表会概要

3部門の概要、主な審査の観点第2回高専起業家サミットでのポスター展示の様子

開催日：2026年2月24日（火）10:00～16:30

※ご観覧の方の受付は、9:30からとなります。

※前日23日（月・祝）に開催される開会式・交流会等にはご参加いただけません。

会場：一橋講堂（東京都千代田区一ツ橋2丁目1-2）

出場チーム数：45（出場チーム情報はコチラ）

主催：独立行政法人国立高等専門学校機構、月刊高専（運営：メディア総研株式会社）

後援：文部科学省、国立大学法人豊橋技術科学大学、国立大学法人長岡技術科学大学、一般社団法人ソフトウェア協会、株式会社日本金融通信社、株式会社日本政策金融金庫

公式HP：https://startup.gekkan-kosen.com/

■第3回高専起業家サミット 発表会当日の流れ

受付【1階：エントランスロビー】（9:30～）※15時まで受付可能です。

ビジネスプラン発表（10:00～12:00）

●プロトタイプ部門10チーム【2階：一橋講堂】

●アイデア部門13チーム【2階：中会議場】

※並行してポスター展示も1階の特別会議室で実施します。

休憩（12:00～13:15）

ビジネスプラン発表（13:15～15:10）

●プロトタイプ部門4チーム【2階：一橋講堂】

●スタートアップ部門6チーム【2階：一橋講堂】

●アイデア部門12チーム【2階：中会議場】

※並行してポスター展示も1階の特別会議室で実施します。

休憩（15:10～15:45）

表彰・閉会式【2階：一橋講堂】（15:45～16:30）

■観覧に関して

観覧をご希望の方は、以下のフォームよりお申込みください。

https://startup.gekkan-kosen.com/form_viewer/

お申込み締切日：2月20日（金）

＜観覧に関する注意事項＞

・当日のご来場には、事前のお申込みが必要です。

・事前のお申込みが確認できない場合は、会場にお入りいただけませんのでご注意ください。

・なお、来場者は【高専教職員、高専生、高専OBOG、出場学生の保護者・ご家族、マスコミ、企業、行政・学校関係者、高専への進学を検討されている方とその保護者】に限ります。

・その他属性の方で来場を希望される場合は、事務局(kosen-startup@mda.ne.jp)までお問合せください。

・申込者の所属により、来場をお断りすることがございます。予めご了承ください。

■第3回高専起業家サミットに関するお問い合わせ

メディア総研株式会社 高専スタートアップ支援プロジェクト運営事務局

東京事業所／東京都千代田区有楽町2-10-1

TEL：03-6206-3030（東京事業所）

MAIL：kosen-startup@mda.ne.jp

・独立行政法人国立高等専門学校機構について

独立行政法人国立高等専門学校機構は、国立高等専門学校（高専）を設置・運営するため、独立行政法人通則法及び独立行政法人国立高等専門学校機構法に基づき、平成16年に設立されました。

国立高等専門学校機構では、全国に51の国立高専を設置し、積極的なアクティブラーニングの展開、グローバル化を先端的に進める新たな高専づくり、スケールメリットを最大限に活かした研究活動の推進などにより、地域と世界が抱える諸課題に果敢に立ち向かう、深い科学的思考に根差した実践的人材を養成しています。

HP：https://www.kosen-k.go.jp/

・月刊高専（運営：メディア総研株式会社）について

月刊高専は、高専関係者（教職員、在学生及びその保護者、卒業生）、高専進学関係者（小中学生及びその保護者、教職員）、企業関係者（採用担当者、研究開発担当者、経営者）の方々に、高専の魅力をお伝えすることを目指し運営しているWEBメディアです。

全国の高専教員や高専卒業生の方々の『ヒューマンドキュメント（研究・教育・仕事への思いなど）』等を取材し、広く一般の方々にもご理解いただけるよう平易な文章にてご紹介しています。

月刊高専HP：https://gekkan-kosen.com/

メディア総研株式会社HP：https://mediasouken.co.jp/