【第95弾】“山崎18年”が再び登場。ウイスキーくじ最新弾が1月14日より販売開始

株式会社アップライジングシングルモルトウイスキー山崎18年

憧れの山崎18年を狙える、日常価格の一口

タチバナE酒販（株式会社アップライジング）は、シリーズ累計販売数40,000口を突破した看板企画「豪華ウイスキーみくじ」の最新作となる第94弾を、2026年1月10日より販売開始いたします。

今回の主役は、ジャパニーズウイスキーの象徴「山崎18年」。

これを筆頭に、「山崎12年」「白州12年」といった入手困難な銘柄を466口限定で封入しました。

3,980円（＋送料990円）という挑戦しやすい価格で、ウイスキーファンに“最高に贅沢なドキドキ”をお届けします。

Amazonで購入：https://amzn.asia/d/aruOy09

第95弾 ラインナップ：王道にして至高の「山崎・白州」布陣

・［超大吉×1］山崎18年

・［大大吉×2］山崎12年

・［大吉×2］白州12年

・［中吉×4］山崎

・［喜吉×3］響 JAPANESE HARMONY

・［福吉×3］イチローズモルト＆グレーン クラシカルエディション

・［緑吉×3］イチローズモルト＆グレーン リミテッドエディション

・［幸吉×10］サントリーウイスキー 知多

・［宝吉×50］ブレンデッドウイスキー √（ルート）

・［栄×163］ライスブレンデッドウイスキー はなぐり

・［吉×225］グレーンウイスキー 巳乃霞

※総466口、なくなり次第終了

山崎12年・白州12年

販売概要：限定466口、迅速かつ丁寧な配送体制

商品名：第95弾 豪華ウイスキーみくじ

価格：3,980円（税込）＋送料990円

販売口数：466口（数量限定のため、完売次第終了となります）

販売開始日：2026年1月14日

販売場所：

・タチバナE酒販 本店 https://x.gd/FGfoA

・タチバナＥ酒販 Amazon店 https://amzn.asia/d/aruOy09

・タチバナＥ酒販 楽天市場店 https://x.gd/cBZWZ

・宮崎どげんかせんとい館 楽天市場店 https://x.gd/8t8zX

・宮崎どげんかせんとい館 ヤフー店 https://x.gd/GDXog

■ 商品の特長

超大吉には、市場で高値で取引されるジャパニーズウイスキーの最高峰「山崎18年」を設定しています。全てのウイスキーは、品質管理を徹底した自社倉庫にて適切に在庫管理されており、最良の状態でお客様のもとに届けられます。

主要EC展開とお客様の声、品質管理への徹底したこだわり

自社倉庫で商品を管理自社倉庫の様子お客様からお寄せいただいたレビュー

株式会社アップライジングが運営するタチバナE酒販のウイスキーくじは、Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピングなど、複数のオンラインストアで展開し、高い信頼を得ています。

購入者からは「開ける瞬間の高揚感がたまらない」「選定に丁寧さを感じる」といった声が多数寄せられています。

この信頼は、徹底した品質管理体制に支えられています。外部倉庫に依存せず、自社で温度・湿度を厳格に管理。お客様の手元に届くまで、ウイスキーを最良の状態に保つことで、くじ企画の信頼性を高め、「安心」を提供しています。

ウイスキーくじとは？ シンプルなルールで楽しむ大人のサプライズ

ウイスキーくじは、あらかじめ公開されたラインナップの中から、

1口につき1本、ランダムで届く抽選型の販売サービスです。

どのボトルが届くか分からない--その“選べない楽しさ”が、

日常にささやかな高揚感を添えてくれます。

タチバナE酒販のくじは、すべてハズレなし。

憧れの高級ボトルが手に入るチャンスもご用意しています。

箱を開けるその瞬間から、ウイスキー体験はもっと豊かに、もっとエキサイティングに。

そして、まだ知らない銘柄との一期一会の出会いが、

あなたのウイスキーの世界を、静かに広げてくれるはずです。

会社概要と問い合わせ先

会社名：株式会社アップライジング

宮崎事務所：〒880-0001 宮崎県宮崎市橘通西３丁目1-26 長谷川ビル2F

TEL：0985-77-9039

MAIL：uprisingood@gmail.com

◆ウェブサイト＞＞https://uprisingood.com/

■ 主要販売チャネル

タチバナE酒販は、以下の主要オンラインストアにて商品展開を行っています。

・タチバナE酒販 本店トップ：https://x.gd/btHIv

・タチバナE酒販 Amazon店：https://amzn.asia/d/aruOy09

・タチバナE酒販 楽天市場店トップ：https://x.gd/oKg2M

・宮崎どげんかせんとい館 楽天市場店トップ：https://x.gd/XO9Zj

・宮崎どげんかせんとい館 Yahoo!ショッピング店トップ：https://x.gd/XJrKy

・オンラインくじトップ：https://kuzi.jp/