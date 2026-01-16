こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【経営情報学科2年生が野々市市に地域課題の解決策を提案】１月20日（火）16時〜17時 野々市市役所２階ホール椿
金沢工業大学では「プロジェクトデザイン教育」という問題発見・解決型の教育を教育の主柱に位置づけています。
このたび経営情報学科２年生が後学期の「プロジェクトデザイン実践」において、野々市市から提供された課題に取り組み、提案内容が優れた３つの学生班が野々市市に提案を行います。
■日時： 1月20日（火） 16時〜17時
■場所： 野々市市役所2階 ホール椿
■内容： 野々市市長（または副市長）への活動報告
■発表内容
(1) 題目：『公民館憩いの場計画』におけるコンポスト体験会の実施
内容：公民館の利用促進を目的とする小学生の学びの場提供プロジェクト
(2) 題目：我ら野々市インス隊！？
内容：野々市市公式LINE友だち獲得に向けた学生主体SNSプロジェクト
(3) 題目：『健康のみち』魅力発見！動画プロジェクト
内容：健康のみち利用促進のための動画プロジェクト
◎プロジェクトデザイン実践（学部２年次 後学期）
市がテーマとして提供した地域課題の解決に向け、解決策のアイデアを実際に具体化して実験を行い、解決策はユーザーが求めているものなのかどうか検証・評価し、実行可能な解決策を考えだす授業。
▼本件に関する問い合わせ先
金沢工業大学 広報課
住所：石川県野々市市扇が丘7-1
TEL：076-246-4784
FAX：076-248-7318
メール：koho@kanazawa-it.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
