東京レインボープライド、LGBTQ+が自分らしく生きる「これから」をつくる常設コミュニティスペース「Queer Space Tokyo」を2026年1月16日に正式オープン

特定非営利活動法人東京レインボープライド（所在地：東京都港区、共同代表理事：山田なつみ、佐藤ユウコ、以下TRP）は、LGBTQ+の人々が安心して集い、学び、つながりながら、自分らしい未来を描くための常設コミュニティスペース「Queer Space Tokyo（クィアスペーストウキョウ）」を、2026年1月16日（金）に正式オープンしました。

Queer Space Tokyoは、LGBTQ+の人々やアライが、学びやプログラムを通じて自分らしく生きる「これから」を考えていくための場所です。

Tokyo Pride※で出会い、つながってきた人たちが、年に1度のイベントにとどまらず、日常の中でも安心して集い続けられるようにという思いから構想されました。

会話を通して考えを深めたい人も、将来に思いを巡らせたい人も、講座やプログラムを通して具体的な一歩を考えたい人も、それぞれの関心やテーマに応じて「これから」を描いていける“つながりの場”として、普段の生活の延長に自然に存在することを大切にしています。

Queer Space Tokyoは、自分に合ったテーマや活動をきっかけに人が集い、学びや対話が積み重なっていくLGBTQ+コミュニティの活動拠点となることを目指しています。

※Tokyo Pride：東京レインボープライドが主催するプライドパレード＆フェスティバルをはじめ、LGBTQ+の可視化や理解促進を目的とした啓発イベントです。

空間の雰囲気・内観

エントランスには、Queer Space Tokyoのロゴコンセプトである「人生のピースを積み重ねていく」というイメージを反映しています。学び、つながり、対話すること--日々の小さな経験や出会いの一つひとつが、これからの生き方を支える力になっていく。そんな思いを、積み木のように重なり合うモチーフとして表現しました。

スペースの内装には、初めて訪れる人でも緊張せず過ごせる雰囲気を大切にしました。エントランスから奥へと明るく見通しのよい設計とし、用途に応じて使い分けられるテーブル席やラウンジスペースを備えています。

さまざまなテーマやプログラムを軸に人が集い、新しい視点に出会いながら自分のこれからを考えていく。Queer Space Tokyoは、そうした体験を通じて“人生のピース”を重ねていく機会が生まれる場所です。

内装や家具の一部には、イケア・ジャパン株式会社の協力を得て、居心地のよさと実用性を両立させています。

1月から3つのプログラムがスタート

オープンにあわせて、生活やキャリアに直結するプログラムが順次スタートしています。

将来設計を考えるためのファイナンシャル講座、自分の考えや想いを言葉にするエンパワーメント講座、安心して参加できるオープンな英会話プログラムなど、LGBTQ+の人々が日常で直面しやすい悩みや迷いを、具体的な行動につなげていく内容を中心に展開しています。

LGBTQ+のためのお金の学校

「自分らしく生きる」ことと「お金の安心」を両立するためのファイナンシャル講座。

QSTカレッジ

人権や社会課題をテーマに、自分の感じている違和感や問いを言葉にし、次の行動につなげていく実践型ワークショップシリーズ。

Queerフレンドリー英語学習

LGBTQ+当事者やアライが安心して参加できる、インクルーシブな英語学習プログラム。

これらのプログラムは、単発のイベントではなく、年間を通じて継続的に実施・拡充していく予定です。

設立の背景と今後の展望

東京レインボープライドは、これまでプライドパレードやフェスティバルなどのイベントを通じて、LGBTQ+の可視化や理解促進に取り組んできました。一方で、そうしたイベントを重ねる中で、日常の中で生まれる不安や迷い、将来に関する悩みに対して、継続的に向き合うことの難しさも見えてきました。

「働く」「暮らす」「将来を考える」といった日々の選択において、安心して話し、学び、考え続けられる場は、まだ十分とは言えません。

Queer Space Tokyoは、こうした課題を背景に、東京レインボープライドが次のフェーズとして取り組む「日常における継続的な場づくり」の拠点として構想されました。年に1度のイベントで生まれたつながりや関心が、日常の中でも続いていくように、テーマやプログラムを通じて人が集い、学びや対話を積み重ねていく常設の場所です。

今後は、ライフプランやキャリア、ウェルビーイングといった分野を中心に、講座やプログラムの拡充に加え、テーマ別の交流会や企画なども継続的に展開していく予定です。Queer Space Tokyoを起点に、Tokyo Prideの来場者やボランティア、コミュニティの関わりが日常の中で広がり、次の行動や選択につながっていくことを目指しています。

施設基本情報

名称：Queer Space Tokyo（クィアスペーストウキョウ）

種別：LGBTQ+の人々をはじめ、多様な人々が利用できる常設コミュニティスペース

所在地： 東京都港区南青山7-10-3 南青山STビル1F

オープン日：2026年1月16日（金）

開館日・時間：毎週水・木曜日 12:00-18:00／金・土曜日 12:00-20:00

休館日：日・月・火曜日、年末年始

公式サイト：https://tokyorainbowpride.org/activities/community/

特定非営利活動法人東京レインボープライドは、性的指向および性自認にかかわらず、すべての人が、差別や偏見にさらされることなく、

より自分らしく、前向きに生きていける社会の実現を目指しています。

Tokyo Prideの運営をはじめ、教育・啓発事業、芸術・文化事業、コミュニティ事業、ウェルネス事業、アドボカシー活動を通じて、LGBTQ＋をはじめとする人々の人権の尊重と社会的理解の促進に取り組んでいます。