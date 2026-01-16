【2026/2/7(土)開催】家賃年収4,000万オーナーが語る！インフレでも負けない不動産投資｜村野博基-書籍出版記念セミナー

株式会社日本財託

東京23区の投資用マンション販売と賃貸管理等を行う日本財託グループ（本社：新宿区 代表取締役社長：重吉 勉（しげよしつとむ））は、2026年2月7日(土)14:00より、投資家50名を集めたイベントを開催いたします。本イベントは、日本財託のオーナー様の1人であり、これまで数多くのセミナーにもご登壇いただいているFIRE投資家・村野博基氏の2冊目の書籍『戦わずして勝つ 不動産投資30の鉄則（扶桑社）』の出版を記念したものです。

■イベント概要

詳細を見る :https://ma.nihonzaitaku.co.jp/murano_sphttps://ma.nihonzaitaku.co.jp/murano_sp

■日時

2026年2月7日(土) 14:00～15:30（懇親会：15:40～17:00）

※当日のトークイベントの様子は収録し、

後日セミナーとして配信予定です。あらかじめご了承ください。

※イベント終了後、希望者のみ参加いただける

参加者同士の懇親会を開催いたします。

簡単なお料理とお飲み物をご用意しております。

■参加費

無料（限定招待制）

※すべて参加費無料です。お気軽にご参加ください。

■場所

『MY Shokudo Hall & Kitchen』

〒100-0004 東京都千代田区大手町2-6-4 TOKYO TORCH 常盤橋タワー3F

※JR「東京」駅日本橋口から徒歩1分

＜ゲスト紹介＞

■村野 博基（むらの ひろき）

家賃年収4,000万円、資産10億円超の不動産投資家。

2025年10月に新刊『戦わずして勝つ 不動産投資30の鉄則』を出版。

現在、計38戸のマンションを運用しながら、多数のメディアにも出演。

■IKE（いけ）

扶桑社編集者。村野氏の新刊書籍出版にあたり、担当編集者として携わる。

NISA一筋だったが、村野氏との出会いにより、不動産投資の再現性を徹底検証。

疑いと検証を重ねた結果、2025年11月に自身も不動産オーナーとなる。

詳細を見る :https://ma.nihonzaitaku.co.jp/murano_sp

■イベントのテーマ

「編集者の視点 × 現役投資家の実践」



本イベントは、

村野氏の書籍編集を担当した

扶桑社編集者のIKE氏との対談形式でお届けします。



よくある成功談や裏ワザではなく、

・情報に振り回されないための判断基準

・NISAや株式投資との考え方の違い

・老後の不安を先送りにしないための視点



など。



「何を信じ、どのように選択するか」

編集者の視点で整理しながら、

分かりやすくお伝えいただきます。

実際に成果を出している投資家の考え方を、

直接聞ける機会は、そう多くありません。

ぜひこの貴重な機会にご参加ください。

詳細を見る :https://ma.nihonzaitaku.co.jp/murano_sp

【会社概要】

株式会社日本財託

日本財託グループは創業36年を迎えた老舗の賃貸管理会社です。

「東京」「中古」「ワンルーム」に特化して収益不動産をご紹介し、その後の管理を承っております。

現在、10,000名以上のオーナー様から32,000戸以上をお預かりしています。

オーナー様にとって気になるのは、「いかに早く空室を埋められるか」ということ。そこで私たちは1日でも早くオーナー様に日割り家賃をお届けするために、早期の空室解消に徹底的にこだわっています。その結果、年間を平均した入居率は99％以上を実現。

『管理を通じて 一生涯のお付き合い』―それが当社の経営理念です。

入居者様からも選ばれ、オーナー様からも選ばれ、そして協力会社の方からも選ばれる、日本で一番信頼される不動産会社を目指しています。

ホームページ：https://www.nihonzaitaku.co.jp/