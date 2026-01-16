【2026/2/7(土)開催】家賃年収4,000万オーナーが語る！インフレでも負けない不動産投資｜村野博基-書籍出版記念セミナー
東京23区の投資用マンション販売と賃貸管理等を行う日本財託グループ（本社：新宿区 代表取締役社長：重吉 勉（しげよしつとむ））は、2026年2月7日(土)14:00より、投資家50名を集めたイベントを開催いたします。本イベントは、日本財託のオーナー様の1人であり、これまで数多くのセミナーにもご登壇いただいているFIRE投資家・村野博基氏の2冊目の書籍『戦わずして勝つ 不動産投資30の鉄則（扶桑社）』の出版を記念したものです。
詳細を見る :
https://ma.nihonzaitaku.co.jp/murano_sp
https://ma.nihonzaitaku.co.jp/murano_sp
■イベント概要
■日時
2026年2月7日(土) 14:00～15:30（懇親会：15:40～17:00）
※当日のトークイベントの様子は収録し、
後日セミナーとして配信予定です。あらかじめご了承ください。
※イベント終了後、希望者のみ参加いただける
参加者同士の懇親会を開催いたします。
簡単なお料理とお飲み物をご用意しております。
■参加費
無料（限定招待制）
※すべて参加費無料です。お気軽にご参加ください。
■場所
『MY Shokudo Hall & Kitchen』
〒100-0004 東京都千代田区大手町2-6-4 TOKYO TORCH 常盤橋タワー3F
※JR「東京」駅日本橋口から徒歩1分
＜ゲスト紹介＞
■村野 博基（むらの ひろき）
家賃年収4,000万円、資産10億円超の不動産投資家。
2025年10月に新刊『戦わずして勝つ 不動産投資30の鉄則』を出版。
現在、計38戸のマンションを運用しながら、多数のメディアにも出演。
■IKE（いけ）
扶桑社編集者。村野氏の新刊書籍出版にあたり、担当編集者として携わる。
NISA一筋だったが、村野氏との出会いにより、不動産投資の再現性を徹底検証。
疑いと検証を重ねた結果、2025年11月に自身も不動産オーナーとなる。
詳細を見る :
https://ma.nihonzaitaku.co.jp/murano_sp
■イベントのテーマ
「編集者の視点 × 現役投資家の実践」
本イベントは、
村野氏の書籍編集を担当した
扶桑社編集者のIKE氏との対談形式でお届けします。
よくある成功談や裏ワザではなく、
・情報に振り回されないための判断基準
・NISAや株式投資との考え方の違い
・老後の不安を先送りにしないための視点
など。
「何を信じ、どのように選択するか」
編集者の視点で整理しながら、
分かりやすくお伝えいただきます。
実際に成果を出している投資家の考え方を、
直接聞ける機会は、そう多くありません。
ぜひこの貴重な機会にご参加ください。
詳細を見る :
https://ma.nihonzaitaku.co.jp/murano_sp
【会社概要】
株式会社日本財託
日本財託グループは創業36年を迎えた老舗の賃貸管理会社です。
「東京」「中古」「ワンルーム」に特化して収益不動産をご紹介し、その後の管理を承っております。
現在、10,000名以上のオーナー様から32,000戸以上をお預かりしています。
オーナー様にとって気になるのは、「いかに早く空室を埋められるか」ということ。そこで私たちは1日でも早くオーナー様に日割り家賃をお届けするために、早期の空室解消に徹底的にこだわっています。その結果、年間を平均した入居率は99％以上を実現。
『管理を通じて 一生涯のお付き合い』―それが当社の経営理念です。
入居者様からも選ばれ、オーナー様からも選ばれ、そして協力会社の方からも選ばれる、日本で一番信頼される不動産会社を目指しています。
ホームページ：https://www.nihonzaitaku.co.jp/