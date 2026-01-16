宮城舞さんがまとう「コムサイズム」のセレモニースタイル！高い汎用性を備えた最新セレモニーコレクション ――ウィメンズでは「ジレ」など、式典からデイリーユースまで対応

株式会社ファイブフォックス日常にも使えるセレモニースタイルはこちら :https://online.fivefoxes.co.jp/topics/ism-ceremony-style

(株)ファイブフォックス(東京都品川区)が展開するコムサイズムは、日本の文化、行事や四季を大切にした服を提案するブランドで、ウィメンズ、メンズ、キッズ、ベビーウェアと生活雑貨を展開しています。

家族全員で迎える特別な日を彩る、最新セレモニーコレクションを1月23日(金)より展開します。「ハレの日」の感動を、一度きりで終わらせず日常のワードローブにも取り入れていただきたいという想いから、着回し力を重視。特にウィメンズでは、トレンドの「ジレ」を中心に、仕事や休日にも活躍するアイテムを豊富にラインナップしました。一過性ではない、現代のライフスタイルに寄り添う「賢いセレモニースタイル」を提案します。

ジレ 11,000円、ブラウス 5,900円、パンツ 5,900円、コサージュ 2,750円

新鮮なエッセンスを香らせてくれるジレ。異なる太さの糸で織り上げたリッチなツイード素材が、ジャケットにも負けない端正さ。すっきりしたノーカラーだから、ボウタイ風のフリルブラウスやコサージュを添えたアレンジも自在。華やぎが増して、ぐっとスペシャルに。

ジレ 11,000円、シャツ 5,900円、カットソー 5,900円、バッグ 13,000円

ジレのインナーを変えたら、がらりとカジュアルに一新。ほどよくシャープなシャンブレーシャツの中にハイネックトップスをちらっと見せることで、新鮮なこなれ感をオン。マットなメタル調のボタンも、さりげないアクセント。

ブラウス 6,900円、パンツ 9,800円、ネックレス 3,900円、バッグ 7,900円、シューズ 7,900円

ボディラインを拾わないゆるやかなシルエットで、更新感のあるフォーマルスタイルに。ブラウスのパール使いのカフスや、ワイドパンツのほどよいドレープ感など、上質なディテールでエレガントな印象づけを。同素材だからこそ安心のあるカセット服は、基本のワードロープとして持っておきたい。

ジャケット 16,800円、ブラウス 6,900円、パンツ 9,800円、ブローチ 1,900円、バッグ6,400円、シューズ 7,900円

セレモニー服の鉄板だからこそ差をつけたいジャケットルック。絶妙な色出しのライトグレー、ゆとりのあるサイジングなら、セットアップでも気張らず、春めくような佇まいに。可憐なシャーリングブラウスも寒色ベースで甘すぎず。式の後は仕事、というマルチタスクなママにもおすすめ。

卒入式にふさわしい、家族全員ジャケットコーデでハレの日らしく。ママ×娘はホワイトのツイードジャケット、パパ×息子はネクタイ合わせのネイビースーツ。どこかリンクをさせたアイテム選びが、とびきり素敵なバランスを生み出す秘訣。

ノーブルな濃紺～黒で揃えることで、品よくチーム感アップ！ 娘のセットドレスのグレンチェック柄や、ママのツイードジャケットなど、柄や素材で奥行き感を。息子のノーカラージャケットは、実は同じデザインで大人サイズもあり。パパとお揃いしてみても！

キッズの装いでほんのり個性を出したファミリーコーディネート。グリーンのベストが効いたお利口ルックや、おしゃまな襟つきワンピなど、そのおしゃれ度は大人顔負け。カジュアル派パパには、ノーカラージャケットとバンドカラーシャツの組み合わせをリコメンド。クリーンさときちんと感の両立を叶えて。

日常にも使えるセレモニースタイルはこちら :https://online.fivefoxes.co.jp/topics/ism-ceremony-style

発売情報

発売日：2026年1月23日（金)

展開店舗：全国のコムサイズム店舗

アイテム：ジャケット、ワンピース、セットアップ ほか

