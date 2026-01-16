興和地所の新ブランド「ETENA(エテナ）」デビュー。ツズキオフィス：鈴木隆氏の設計による暮らし方を選べる木造デザイナーズ賃貸マンション「ETENA中仙道西」。

興和地所株式会社ETENA中仙道西 North棟 外観完成予想図

2026年１月16日、事業主：興和地所株式会社（本社：愛知県名古屋市東区東桜1-10-37、代表取締役 来海忠男）、設計：株式会社ツズキオフィス（本社：神奈川県横浜市中区花咲町1-17明光ビル４階、代表取締役 鈴木隆）は、四季折々の風景と住空間を融合した新築賃貸マンション「ETENA中仙道西」を発表しました。

新ブランド「ETENA」

アイデアと仕組みで、感動のある暮らしをつくる。

興和地所がつくりたいもの。それは、建物そのものではありません。私たちが目指しているのは住む人、過ごす人、訪れる人の感動のある暮らしをつくること。その人らしさ、家族らしさが反映されている家。新しい発見や、選択肢が生まれるホテル。店や家の集合体ではない、あり方まで考えられた街。

それは、数字や図面だけでは生まれません。だからこそ、私たちは、とことん考えます。これまでの知見を最大限に生かし、あらゆる人の希望の暮らしや過ごし方に真摯に向き合う。今まで気づかなかった視点からのアイデアと新しい価値を探し出す。何年経っても、住んでよかったと思える家。いつまでも豊かな記憶が残る空間。新たな体験を求めて、何度も訪れたくなる場所。そんな、感動のある暮らしをお届けすることを目指します。

ETENAとは・・・

一過性のものに左右されない。本当に自分が良いと思うものを選び、大切に寄り添い、暮らしていく。

ETENAは、そんな人が集う場所となりたい。ETERNAL（永遠）を語源に持ち、住まうほどに、自分なりの豊かさを体感できる。愛着も、魅力も。永遠に続いていく毎日へ。

物件説明

岡山・問屋町という感度の高い街の空気に呼応するETENA中仙道西は、「暮らしを選べる器」であることを軸に構想しています。住まいを単なる居住スペースとしてではなく、家族やパートナーとの関係性や時間の重なり方までも受け止める「暮らしの基盤」として捉えました。無垢のフローリングをはじめとする自然素材を用い、視覚的な温かさだけでなく触れたときの質感や経年による表情の変化も楽しめる住まいとしています。木造でありながら高い断熱性と遮音性を備え、外部環境の影響を穏やかに抑えつつ、四季の気配をやさしく暮らしの中に取り込み、時の流れを感じる日常をつくります。

住戸は2LDK・3LDK。3LDKはメゾネットで、家族の暮らしに合うタイプを選択できます。部屋の間にある引戸を開放することで、最大15.5帖のワンルームのような広がりを持たせることも可能とし、風が抜け光が巡る心地よい暮らしが広がります。生活の中心を一体空間として共有しながら必要に応じて距離を取れるこの住まいの構成は、家族の在り方や個と個の心地よい距離感を自然に支えます。夫婦やパートナー、子どもを含めた家族の成長やライフスタイルの変化に寄り添い、この住まいは柔軟にその役割を変えていきます。

室内の快適性にとどまらず建物全体としての居心地にも目を向け、外部や共用部のあり方も丁寧に計画しました。棟間に配置した緑が視線をやわらかく遮り、日々の暮らしのなかで自然を感じられる住まいをつくります。バルコニーには室外機を設置せず、暮らしに使えるゆとりあるテラス空間を確保しました。電子ロックや共用部からの安心感ある動線計画によって防犯性を高め、インナーガレージによる利便性も備えることで日常の安心と快適さを支える、感性と機能性を両立した住まいです。

ここは、家族とともに四季を感じ時を重ねていくための場所です。

物件詳細

本物件は、2LDKを中心に、3LDKのメゾネットタイプもご用意しました。専有面積は、53.43～79.98平方メートル を揃え、株式会社サンホーム岡山（https://www.sunhome-oayama-hps.jp (https://www.sunhome-okayama-hps.jp/diary-detail-575432/)）にてご紹介いたします。募集開始日は、2026年1月16日予定、入居開始日は、2026年3月16日予定です。

ツズキオフィス

横浜で活動する設計事務所です。構造・規模を問わず、快適な空間をつくるため日々精進しています。代表の鈴木隆は日建設計で11年間勤め、その後独立して現在に至ります。大規模建築からインテリアの細部まで幅広い経験・スキルに基づく提案を設計に生かしています。

鈴木 隆（株式会社ツズキオフィス 代表取締役）

一級建築士（大臣登録第365683号）

1978年8月生まれ

2001年：早稲田大学理工学部建築学科 卒業

2003年：早稲田大学理工学研究科建設工学専攻 修士課程 修了

2003年～2014年：株式会社日建設計 勤務

2014年～現在：株式会社ツズキオフィス

受賞歴

グッドデザイン賞（※クレッセント川崎タワー）

日本建築家協会日本建築大賞（※ホキ美術館）

日本建築学会作品選奨（※ホキ美術館）

日本照明賞（※ホキ美術館）

ＡＡＣＡ賞優秀賞（※ホキ美術館）

千葉県建築文化賞（※ホキ美術館）

千葉県建築文化賞（九十九里の家）

日本建築家協会環境建築賞優秀賞（九十九里の家）

千葉市都市文化賞（PSR矢作町）

※印は日建設計在職時に共同受賞

価格

鈴木 隆（株式会社ツズキオフィス 代表取締役）受賞作品：九十九里の家受賞作品：PSR矢作町

ETENA中仙道西の賃料（月額）は113,000円からです。詳しくは、株式会社サンホーム岡山（https://www.sunhome-okayama-hps.jp(https://www.sunhome-okayama-hps.jp/diary-detail-575432/) ）へお問い合わせください。

今後の展開

ETENA中仙道西は、2026年1月の第1次賃貸募集を始まりとして、2次､3次と賃貸募集を計画中です。

Cタイプ完成予想図Ｊタイプ間取り図

※完成予想図は計画段階の図面を基に描き起こしたもので、実際とは多少異なります。

※間取り図は諸条件により多少変更にある場合があります。※方位記号は若干誤差があります。

※間取り図中の家具等は、配置例を示したもので賃料には含まれておりません。

物件概要

【ETENA中仙道西】

ž 所在地：岡山県岡山市北区田中113-101

ž 交通：JR山陽線「北長瀬」駅 徒歩16分

ž 構造/規模/総戸数：木造/地上3階建/22戸（うち店舗・事務所2戸含む）

会社概要

【事業主：興和地所株式会社】

ž 代表者：代表取締役 来海 忠男

ž 設立：1968年2月27日

ž 本社：愛知県名古屋市東区東桜1-10-37

ž 事業内容：不動産の所有、売買、賃貸借

ž 認定事項：宅地建物取引業免許国土交通大臣（16）第433号

ž 企業サイト：https://www.kowa-est.co.jp(https://www.kowa-est.co.jp/)

【設計監理：株式会社ツズキオフィス 】

ž 代表者：代表取締役 鈴木 隆

ž 設立：2018年1月22日

ž 本社：神奈川県横浜市中区花咲町1-17明光ビル4階

ž 事業内容：建築設計監理、インテリアデザイン

ž 企業サイト：https://tsuzukioffice.jp

【施工：ライフデザイン・カバヤ株式会社】

ž 代表者：代表取締役社長 窪田 健太郎

ž 設立：1972年12月1日

ž 本社：岡山県岡山市北区中仙道2-9-11

ž 事業内容：建築工事の請負及び施工に関する事業等

ž 企業サイト：https://lifedesign-kabaya.co.jp

【賃貸管理：株式会社サンホーム岡山】

ž 代表者：代表取締役 久松 朋史

ž 設立：1988年8月22日

ž 本社：岡山県岡山市南区新保1138-15

ž 事業内容：賃貸物件の管理、賃貸借の斡旋、不動産の売買・仲介・買取、リノベーション事業【Renotta】

ž 企業サイト：https://www.sunhome-okayama.co.jp

＜本件の記事に関するお問い合わせ先＞

興和地所株式会社 営業第三部 TEL：03-5641-1040（代表）

＜本件の賃貸に関するお問い合わせ先＞

株式会社サンホーム岡山 アパマンショップ青江店 TEL:086-201-3111

E-mail：asaoe@sunhome-okayama.co.jp