流山市長も参列──出生急増エリアに新産院「ファミール産院ながれやま」2026年1月24日開院式開催

株式会社しあわせなお産

ファミール産院グループ（代表：杉本雅樹・本部：千葉県館山市）は、2026年1月、千葉県流山市西初石に「ファミール産院ながれやま」を開院いたします

近年、流山市は首都圏でもトップクラスの出生数増加地域として注目されており、その中心エリアでの新規産院開設は大きな期待を集めています。

また、開院に先立ち 1月24日（土）に開院式を開催し、流山市長が参列し祝辞を述べる予定です。行政としても周産期医療の強化を重要政策に掲げ、今回の開院は地域の医療インフラ充実を象徴する取り組みとなります。

【開院式プログラム】

ファミール産院ながれやま 開院式

日時：2026年1月24日（土）10:00～10:40

場所：ファミール産院ながれやま（流山市西初石4丁目）

〈式次第〉

10:00 開式の辞

10:05 ファミール産院ながれやま院長あいさつ

10:10 来賓祝辞（流山市長他）

10:30 来賓紹介・祝電披露

10:35 ファミール産院グループ代表あいさつ

10:40 閉式の辞

（テープカット・鏡開き）

11:00 内覧会・祝賀会

【出生数は全国で低下する一方、流山市は直近5年で約18％増加】

厚生労働省の人口動態統計（2025年概算値）によると日本の出生数は前年比約4.2％減、

過去最低を更新する見込みです。一方、流山市は転入超過が続き、2019～2024年で出生数が約18％増加。都心近郊で唯一増加傾向にある市として注目されています（流山市統計）。保育需要のひっ迫や分娩施設不足が課題となる中、周産期医療の充実は行政が最優先で取り組むべきテーマとなっています。

【成長を続けるファミール産院グループ】

ファミール産院グループは、分娩施設を5年間で 4院から10院へと大きく拡大し、年間分娩数も1,900件から3,600件へ約1.8倍 となりました（2019年→2024年比較）。

既存施設の利用者からは、「無痛分娩の選択肢が充実していて安心」「食事が入院生活の楽しみになる」「スタッフの説明が丁寧」などの声が寄せられています。

今回開院する「ファミール産院ながれやま」はグループ13院目となり、すでに分娩予約の問い合わせが増加。特に流山おおたかの森周辺に居住する30代子育て世帯からの予約が多くなっています。

【様々なニーズに応える施設】

「ファミール産院ながれやま」は流山市西初石4丁目（1417-1、1417-2、1422-1、1422-2）に開院します。「流山おおたかの森」駅から車で約5分、流山郵便局前の立地で、柏・松戸方面からもアクセスしやすい環境です。

診療科目は産婦人科、診療時間は 午前9:00～12:00／午後13:30～17:00、面会時間は 13:00～17:30と家族との時間を確保できる運用を整えています。

グループとして強みである無痛分娩の導入に加え、母乳支援、産後ケア、栄養士監修による自家製食事など、妊娠期から産後まで切れ目なくサポートする体制を整えています。

「近くで安心して産みたい」「里帰りせずに出産したい」といったニーズに応える施設です。

【今後の展開】

ファミール産院グループは、ながれやま開院を含め、現在千葉県を中心に13施設を展開しています。今後は千葉県外への拡大も視野に入れ、2030年には 年間1万件の分娩体制 を目指します。

国全体の出産件数は2025～2030年の5年間で約6％減少が見込まれる一方、都市近郊エリアでは人口転入に伴い出生数が横ばい～微増と予測されており、こうした地域での医療体制拡充に引き続き取り組んでいきます。

【問い合わせ先】

ファミール産院グループ

所在地：千葉県館山市北条2186-1

代表者：杉本 雅樹

URL：https://famil-s-group.com/

お問い合わせ：株式会社しあわせなお産 広報担当 前田 毅

Mail：maeda@s-osan.com

Tel：047-411-8203