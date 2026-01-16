¡Ú¥é¥Ó¥Ê¡¦¡õLOVINA¡Û20¡óÊ¬¤ªÆÀ¤Ê¡Ø¥×¥ì¥ß¥¢¥à¾¦ÉÊ·ô¡Ù¤ò¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡ª
ÀÄ¿¹±Ø¥Ó¥ë¥é¥Ó¥Ê¤È¡õLOVINA¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë£±Æü¸Â¤ê¤Ç¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¤ªÆÀ¤Ê¥×¥ì¥ß¥¢¥à¾¦ÉÊ·ô¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡ª
¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¤¿¤á¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤ªÁá¤á¤Ë¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤
¡ü¾¦ÉÊ·ô³µÍ×
ÈÎÇäÆü»þ¡¡2026Ç¯1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë10:00～16:00
ÈÎÇä¾ì½ê¡¡¥é¥Ó¥Ê4F ¤Î¤Ü¤ê¥¨¥¹¥«¥ìー¥¿ーÁ°ÆÃÀß²ñ¾ì
Æâ¡¡¡¡ÍÆ¡¡¡¦10,000±ß¤Ç12,000±ßÊ¬¤Î¾¦ÉÊ·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦ÀèÃå200¥»¥Ã¥È¸ÂÄê
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ3¥»¥Ã¥È¤Þ¤Ç¹ØÆþ²ÄÇ½
Ãí¡¡¡¡°Õ
¢¨¾¦ÉÊ·ô¤ÎÍ¸ú´ü¸Â¤Ï¡¢2026Ç¯3·î31Æü¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£
¢¨¤ª»ÙÊ§¤¤¤Ï¸½¶â¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢¨¾¦ÉÊ·ô¤´¹ØÆþ»þ¤Î¥ì¥·ー¥È¤ÏÃó¼Ö¥µー¥Ó¥¹ÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢¨¾¦ÉÊ·ô¤´¹ØÆþ»þ¤ÏJRE POINTÉÕÍ¿ÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨°ìÉô¡¢¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤¥·¥ç¥Ã¥×¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê·ôÇäµ¡¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¥·¥ç¥Ã¥×Åù¡Ë
¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢´ÛÆâ¤Î¥Ý¥¹¥¿ー¡¢HP¤äSNS¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£»ÜÀß³µÍ×
»ÜÀßÌ¾¡¡¡§ÀÄ¿¹±Ø¥Ó¥ë¥é¥Ó¥Ê¡¢JRÀÄ¿¹±ØÅì¸ý¥Ó¥ë¡õLOVINA
Å¹ÊÞ¿ô¡¡¡§¥é¥Ó¥Ê39Å¹ÊÞ¡¢¡õLOVINA21Å¹ÊÞ
±Ä¶È»þ´Ö¡§10¡§00～20¡§00¡¡¢¨°ìÉô±Ä¶È»þ´Ö¤Î°Û¤Ê¤ëÅ¹ÊÞ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒJRÅìÆüËÜÀÄ¿¹¾¦¶È³«È¯
ÂåÉ½¼Ô¡§¿¿ÊÉ¡¡¤Þ¤ê»Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡Ë
½êºßÃÏ¡§ÀÄ¿¹¸©ÀÄ¿¹»ÔÌøÀî°ìÃúÌÜ£²-£³