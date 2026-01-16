「オリンピックコンサート2026」7月10日（金）開催決定！

ハーモニージャパン株式会社

オリンピックコンサートは、日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）が、オリンピック・ムーブメントの推進を目的に、オリンピズムに掲げられたスポーツと文化の融合をかたちにした、オリンピック映像とフルオーケストラが競演する唯一無二のコンサートです。ミラノ・コルティナ2026冬季大会をはじめとするオリンピックの名場面が映像と音楽でよみがえり、TEAM JAPANとともに感動をあらたにおとどけします。

写真：ロイター/アフロ

躍動する迫力のオリンピック映像とフルオーケストラが奏でる壮大なシンフォニーが体感できるオリンピックコンサートは、今年で30年目を迎えます。幾多のオリンピックをめぐるアスリートたちの勇気と挑戦の軌跡を、ジャンルを超えて世界中から愛される珠玉の名曲の数々とともに楽しめる特別な公演として、毎年好評を博してきました。

まもなく開幕するミラノ・コルティナ2026冬季大会。TEAM JAPANは「ともに、一歩踏み出す勇気を。」をコンセプトに、夢の舞台へ挑みます。チームの力が、その先の未来を照らす大きな輝きへとつながるように、希望を託す今年のコンサート、ご期待ください。

オリンピックコンサート2026

7月10日（金）18:00開演（17:00開場）

東京芸術劇場 コンサートホール（池袋）

チケット最速先行予約（先着）、2月5日(木)より受付開始！

詳細は順次発表いたしますので、公式サイトをご確認ください。

※写真は過去の公演です。

※未就学のお子様のご入場はお断りさせていただきます。

※出演者、プログラムは後日発表いたします。

◆コンサートに関するお問い合わせ

Harmony JAPAN（inquiry@harmonyjapan.com）

◆チケットに関するお問い合わせ

サンライズプロモーション東京 0570-00-3337（平日12時～15時）

主催：公益財団法人 日本オリンピック委員会

企画制作：Harmony JAPAN／ESPARTA

オリンピックコンサート公式サイト www.harmonyjapan.com/joc/

オリンピックコンサート公式Facebook www.facebook.com/olympicconcert