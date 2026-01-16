「超十代 -ULTRA TEENS FES- 2026 presented by docomo」ライブステージにアーティストのaoen、MORE STARが出演決定!!

株式会社超十代

超十代製作委員会は、十代（ティーン）の『やってみたい！』『見てみたい！』『触れてみたい！』を実現させる体験型ティーンズフェス「超十代 -ULTRA TEENS FES- 2026 presented by docomo」を、2026年3月31日（火）に国立代々木競技場第一体育館で開催します。

「超十代 -ULTRA TEENS FES-」の人気コンテンツであるライブステージに、2組のアーティストの出演が決定いたしました。BTSやSEVENTEENを擁するエンターテインメント企業HYBEの傘下レーベルから誕生した新世代J-POPボーイズグループaoen 、そして「KAWAII LAB.」より誕生した平均年齢18歳のアイドルグループMORE STARが、ティーン世代から支持される話題の楽曲とともにパフォーマンスを披露します。

また、出演者には、あいさ、相塲星音、ひまひま、本田紗来、向井怜衣ら、多方面で活躍する十代のメンバーが集結。さらにゲストにはアリアナさくら、さくら、鶴嶋乃愛、森脇梨々夏、山本望叶など豪華な顔ぶれが続々と出演決定。多数のモデル、YouTuber、TikTokerなど十代を中心に支持を集める出演者たちが集結し、来場者とともに、会場とオンラインの両方でイベントを熱く盛り上げます。

今回も大きな影響力のある十代が集結し、日本の若者の中心、東京・渋谷から「超十代」を発信します。今後も続々と新情報が発表される「超十代 -ULTRA TEENS FES- 2026 presented by docomo」に引き続きご注目ください。

次世代を担う注目アーティスト2組が登場

aoen（アオエン)

オーディション番組「応援-HIGH～夢のスタートライン～」から誕生した、7人組J-POPボーイズグループ 。BTSやSEVENTEENを擁するエンターテインメント企業HYBEの日本本社HYBE JAPAN傘下レーベルから2025年4月に結成され、6月11日にデビューシングル「⻘い太陽 (The Blue Sun) 」をリリースし、本格的に活動をスタート。グループ名「aoen」は、“最も熱い⻘い炎”として情熱やエネルギーを象徴する意味が込められている。メンバーは優樹（YUJU）、琉楓（RUKA）、雅久（GAKU）、輝（HIKARU）、颯太（SOTA）、京助（KYOSUKE）、礼央（REO）の7名。次世代のJ-POPシーンを担う新星として、国内外から注目が高まっている。

MORE STAR（モア スター）

メンバーは新井心菜、遠藤まりん、笹原なな花、鈴木花梨、高梨ゆな、中山こはく、萩田そら、森田あみ、山本るしあの 9名。アソビシステムが手掛ける、アイド ル文化を世界に向けて発信する新プロジェクト「KAWAII LAB.」より、誕生したアイドルグループ。 グループのプロデューサーは、元むすびズムのリーダーとしてのアイドル活動を経て、「KAWAII LAB.」の総合プロデューサーを務め、モデル・タレントとして活動する 木村ミサ。 最年少16歳、最年長20歳、平均年齢は18歳という若いメンバーで構成されて おり、グループ名には、そんな未熟で、未完成な彼女たちが、「もっと(MORE)」成長し、「輝き・憧れ (STAR)」の存在へなれるようにという想いが込められている。

超十代人気メンバーや他多数の豪華出演者が続々決定

■【超十代 -ULTRA TEENS FES- 2026 presented by docomo 開催概要】

公演名 超十代 -ULTRA TEENS FES- 2026 presented by docomo

読み方 ：チョウジュウダイ ウルトラティーンズフェス

ニセンニジュウロク プレゼンティッド バイ ドコモ

公式HP：https://chojudai.com/

公式日時：2026年3月31日（火）

会場：国立代々木競技場第一体育館（〒150-0041 東京都渋谷区神南2丁目1－1）

主催：超十代製作委員会（株式会社超十代）

企画・プロデュース：株式会社超十代

特別協賛：株式会社NTTドコモ

後援：一般社団法人日本ファッション・ウィーク推進機構(JFWO)

チケット料金：先行チケット／プレミアムアリーナ席12,000円、アリーナ席8,000円、

スタンド席4,000円

一般チケット／プレミアムアリーナ席13,000円、アリーナ席9,000円、

スタンド席5,000円

SNS

Instagram：https://www.instagram.com/chojudai_japan/

X：https://twitter.com/CHOJUDAI_JAPAN

YouTube：https://www.youtube.com/@ultrateenschannel

※チケット・出演者情報に関しましては、公式サイト、SNSに随時発表いたします。

＜出演者＞※1/16時点50音順

アーティスト：aoen、MORE STAR

超十代実行委員会：

あいさ、相塲星音、唯愛、海乃夕陽、小國舞羽、おさき、久保田海羽、古園井寧々、後藤海那、白石乙華、瀬川陽菜乃、瀬乃真帆子、代田萌花、田中陽菜、せらぴー（土屋惺来）、長浜広奈、夏川メガン、早坂あい、早坂ゆう、ひまひま、平松想乃、藤田みあ、本田紗来、宮下瑚彩、向井怜衣、百田汐里

ゲスト：

アリアナさくら、さくら、沢田京海（トメィトゥ）、田中碧空、鶴嶋乃愛、なえなの、本望あやか、実熊瑠琉、Mumei、森脇梨々夏、山本望叶、りんか

MC：大倉士門、山之内すず