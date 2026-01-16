【2026年初開催】4日間限定のパンダ祭典！「大パンダ展 ～シャンシャンと祝う春節祭～」開催決定!!

行知学園株式会社

出版で日本と世界をつなぐ出版事業を展開している行知学園株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：楊 舸 出版事業HP：https://www.coach-pub.jp、ECサイト：https://coach-books.square.site）は、2月20日～23日の4日間、JMFビル高田馬場にて「大パンダ展」（入場無料）を開催いたします。

2026年の1回目の「大パンダ展」は、シャンシャンと共に祝う「春節祭」として開催いたします。

今回は、人気コンテンツ「毎週シャンシャン」とのコラボレーションが実現。「毎週シャンシャン」からPanda Fanさんをゲストに迎えて特別なトークショーを開催いたします。最新のシャンシャンの様子や、シャオシャオ・レイレイがいる現地の今を、写真や映像も交えて知ることができる貴重な機会となります。また、「毎週シャンシャン」によるシャンシャンの最新写真のや動画放映会も開催いたします。

さらに、会場ではオリジナルグッズのシャンシャン、シャオシャオ、レイレイのお守りや、中国国内でしか手に入らないパンダグッズの販売、親子で楽しめるワークショップなど、多彩なコンテンツを用意しております。

新しい一年の始まりをパンダと共に祝う、楽しい時間をお楽しみください。

■トークショー ※有料

「毎週シャンシャン」からPanda Fanさんを迎えて、特別なトークショーを通訳付きで開催いたします。

中国帰還後、シャオシャオとレイレイがいる施設周辺、昨年秋にリニューアルされた中国の「シャンシャン邸」とシャンシャンの様子を、写真や映像を交えて詳しくご紹介します。さらにイベントの最後には、豪華景品が当たる抽選会も実施いたします。

■開催日：2月22日（日） ■開催時間： 15:00～

■写真展 ※参加無料

2026年に撮影されたばかりの「毎週シャンシャン」によるシャンシャンの最新写真をパネル展示。最新のシャンシャンを、お楽しみください。

■上映会 ※参加無料

最新のシャンシャンや工事を経て生まれ変わったシャンシャン邸の庭、シャオシャオ・レイレイがいる施設周辺の様子を「毎週シャンシャン」による動画でご紹介いたします。

■上映日：2月23日（月・祝） ■上映時間： 13:00～／15:00～

■物販

パンダをモチーフにした多彩なグッズが並ぶ物販エリアも、見どころのひとつです。

今回の注目は、オリジナルグッズの御守りです。上野のパンダファミリーから、シャンシャン、シャオシャオ、レイレイの御守りを制作しました。

中国国内でしか手に入らないパンダグッズも販売。目玉は、「千尋日記」の大人気パンダマスコット。

今回は、チーザイ（七仔）、フーバオ（福宝）、ベイチェン（北辰）、シャオチージ（小奇跡）、ファーファ（花花）、ベイチェン（飛雲）、ユウアイ（渝愛）、7頭のマスコット（高さ：約13cm）を販売いたします。

さらに、まだまだ寒い季節にぴったりのグッズや、シャンシャン関連グッズをはじめ、レトロなイラストが魅力の「キッチュ」、パンダを捉えた写真が魅力「毎週シャンシャン」など、人気ブランドの商品も多数登場します。

パンダ雑貨を豊富に取り揃えた心なごむショッピング空間をお楽しみください。

KITSCH (キッチュ)

大パンダ展でも大人気のイラストレーター・ワタナベマキコの雑貨ブランド。

パンダとキッチュでレトロなかわいい中華モチーフのイラストを様々な雑貨商品に展開しています。

ALL YOU NEED IS PANDA!!

fam（ファム）

いつも一緒にいて楽しい親友のようにいつもそばに置いておきたくなる。

持っていると嬉しくて楽しくなる。

そんなアイテムを展開しています。

■ワークショップ

イベント期間中、来場の皆様により楽しんでいただけるよう、2つのワークショップをご用意しました。持ち物は必要ありません。参加をご希望の方は、事前に以下のURLからご予約のうえ、ぜひお気軽にご参加ください。

１. シャンシャンの住む四川の言葉、四川語入門レッスン

毎回大好評の「四川語入門レッスン」を、今回も開催します！

シャンシャンやフーバオが暮らす中国・四川省では、標準中国語（普通話）とは少し異なる「四川語」が日常的に使われています。

今回は、旧正月によく使う表現も学びます。 初心者の方でも安心してご参加いただける内容です。

２. 世界に1つ！ お気に入りパンダで作る「プラバンキーホルダー」作り体験

行知学園書店のキャラクター、朋朋（ポンポン）のオリジナルイラストを使った、プラバンキーホルダー作りのワークショップを開催します。

オーブントースターでちいさく縮まる様子は、大人も子供もワクワクすること間違いなし！大好きなパンダといつも一緒にいられる、あなただけのオリジナルアイテムを楽しく作りましょう。

■開催概要

「大パンダ展 2026 ～シャンシャンと祝う春節祭～」

【会 期】2026年2月20日(金)～2月23日(月・祝)

【観覧時間】11:00～19:00 ※ただし、23日は17:00まで

【会 場】JMFビル高田馬場2F

〒169-0075 東京都新宿区高田馬場2-13-2

【お問合せ】行知学園株式会社 新規事業部

TEL：03-5937-2809 (平日 10:00～17:30)

【特設サイト】https://www.coach-pub.jp/books/feature-article/008

【ワークショップチケット購入サイト】https://coach-books.square.site/shop/c/RZ6EPJ2GE7CZRI7NYY3G6YUU

【X(旧 Twitter)】https://x.com/coachbooks41

【Instagram】https://www.instagram.com/coach_books_/