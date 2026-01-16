【グランパークホテルズ】総額300万円！分のグループ商品券が当たる「新春＆春のグランバザール」開催！

写真拡大 (全6枚)

株式会社ミドルウッド

株式会社ミドルウッド（本社：東京都中央区銀座、代表取締役会長　兼　社長：中野 讓治）が運営するホテルチェーン「グランパークホテルズ」（全国で12のホテル・施設を運営）が贈る新年の大型キャンペーン第一弾として



★新春＆春のグランバザール（1月9日(金)～3月31日(火)まで）



新春＆春のグランバザール！

キャンペーンサイトはこちら


https://grandpark-ex.jp/lp/cp202601/(https://grandpark-ex.jp/lp/cp202601/)



・公式サイト予約からなら最大20％割引（OTA予約とサイトと比較して）



※20％割引対象は、グランバザールプランとなり（公式会員8％＋割引約12％合計）となります。比較対象はOTA（楽天トラベル・じゃらんネット）のレギュラープラン


※OTAの企画・クーポン割引含むとの比較ではありません。



公式会員特典

～とってもお得な公式会員特典


【公式会員特典】


1）会員登録すれば、その場で8％OFFの会員価格でご宿泊可能


2）ポイントは次回予約で1Pt＝1円で利用可能（100pt単位）


3）デジコポイントへ移行してAmazonギフト・iTunesカードへ交換可能


4）3月31日までは追加特典としてミネラルウォータープレゼント！


※期間限定特典のミネラルウォーターは公式サイト予約全対象となります。



さらにダブルチャンス！期間中ご宿泊頂いた全ての中から抽選で、【合計100名様】に30,000円分のグループ共通商品券が当たる大チャンス！


◆グランパークホテルズのご紹介



～比類無き朝食～



地産地消の朝食バイキング

「地産地消」地元で採れた食材を地元で消費する地域密着型ホテルならではの大切なコンセプト。 「地」の魂をぜひその舌で感じて下さい。 その土地ならではの魅力が十分に詰まった他では味わえない朝食バイキングを心ゆくまでご堪能下さい。



～比類無き、眠り～



◆「比類無き、寝心地。」NY製日本初上陸の「soft-tex」マットレスを全館導入。一部の客室タイプには電動リクライニングも。



高品質マットレス「soft-tex」と電動リクライングベッド

～比類無き、サービス～




無料のナイトキャップサービス

夜のひとときを彩る一杯と軽食をご用意♪全て無料！ホテルで過ごすリラックスタイムをお楽しみください。


※ホテルにより提供状況・内容は異なります。詳細は各ホテルページをご確認ください。





グランパークホテルズ



■グランパークホテルズについて「全国で12のホテル・施設を運営」

【運営ホテル】


・ホテルカターラRESORT＆SPA


・ホテルモントビュー米沢


・グランパークホテルパネックスいわき


・グランパークホテルエクセル福島恵比寿


・ガーデンホテル紫雲閣　東松山


・グランパークホテルパネックス東京


・グランパーク・イン北千住


・グランパークホテルザルクソー南柏


・グランパークホテルパネックス千葉


・グランパークホテルエクセル木更津


・グランパークホテルパネックス君津


【運営ホール】


・グランポート木更津


URL：https://grandpark-ex.jp/


・映画・ドラマ・CMとロケ地経験豊富！ご用命はこちら


ロケグー：https://locagoo.co.jp/　※「グランパークホテル」か「カターラ」で検索





【会社概要】



会社名：株式会社ミドルウッド


所在地：〒104-0061　東京都中央区銀座5-9-17　銀座あづまビル６階


代表者：代表取締役会長 兼 社長　中野 讓治


URL:https://www.middlewood.jp/


事業内容：グランパークホテルグループの運営・管理・企画


イベント/ブライダル企画・運営の全般


リゾートホテル＆スパ温浴施設運営／スパ＆カプセルホテルの運営/寝具・家具の販売代理