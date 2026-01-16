【親のスマホが開かない】死後も続くサブスク課金・ネット銀行の凍結に遺族が悲鳴。デジタル遺品の実態調査と「アナログ管理」の重要性を公開

LDT株式会社



【葬儀・相続の経験者調査】親の「スマホ・デジタル遺品」に遺族の多くが困惑。「パスワード不明」で思い出の写真が消失する実態や、死後も続くサブスク課金のトラブルが浮き彫りに。

～デジタル社会の落とし穴を防ぐ『やさしい終活ハンドブック』の無料提供を強化～

ライフエンディングのトータルサポートを行うLDT株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：[代表者名]）は、葬儀・相続を経験された30代～60代の男女（有効回答数35名）を対象に、「ご家族の『スマホ・デジタル遺品』と死後手続きに関する実態アンケート」を実施いたしました。調査の結果、多くの方が故人のスマートフォンロック解除やネット銀行の対応に苦慮しており、デジタル化がもたらす「死後の新たな社会課題」が明らかになりました。本調査結果を受け、当社ではデジタル遺品トラブルを未然に防ぐためのガイド『やさしい終活ハンドブック』の普及・啓蒙活動を強化いたします。

■ 調査背景：スマホ普及とともに急増する「見えない遺品」のトラブル

総務省のデータによると、60代以上のスマートフォン保有率は年々上昇しており、今やシニア層にとっても生活のインフラとなっています。しかし、その利便性の裏側で、持ち主が亡くなった瞬間にスマホが「開かずの金庫」となり、遺族が相続手続きや遺品整理で甚大なストレスを抱えるケースが急増しています。 当社では、現場のリアルな声を集め、この課題の解決策を提示するために緊急アンケートを実施いたしました。

■ 調査結果サマリー

- 「スマホの壁」は厚かった：遺族の5人に1人が、故人のスマホロック（パスコード）を解除できず、中身の確認を断念していた。- 金銭的損失の発生： ネット銀行の口座把握や、有料サブスクリプションの解約漏れにより、死後も引き落としが続く事例が散見。- 解決の鍵は「アナログ」： トラブルを回避できていたケースの大多数が、エンディングノートや「紙のメモ」によるパスワード管理を行っていた。

■ 調査詳細：遺族が直面した「3つのデジタル地獄」

１. 思い出とお金が取り出せない「ロック解除」問題

「故人のスマホロックを解除できましたか？」という問いに対し、約20％の方が「解除できなかった」または「業者に依頼したが無理だった」と回答しました。 セキュリティの強化が進む昨今、家族であってもスマホを開くことは極めて困難です。「遺影に使いたい写真が取り出せなかった」「交友関係が分からず訃報を伝えられなかった」という、精神的な心残りを訴える声が多く寄せられました。

２. 見えない資産と負債「ネット銀行・証券」

通帳が存在しないネット銀行や証券口座は、スマホが開かない限りその存在にすら気づけないリスクがあります。 回答者からは「メールが見れず、どこの銀行を使っていたか特定するのに数ヶ月かかった」「残高証明を取る手続きが、通常の銀行の倍以上大変だった」といった、実務的な疲弊を訴える声が目立ちました。

３. 知らぬ間に続く課金「サブスクリプション」

動画配信サービスやアプリの月額課金など、少額ながらも積み重なる「サブスク」の解約も大きな課題です。 「死後半年間、クレジットカードから引き落としが続いていた」「何のサービスか分からず、カード自体を止めることで強制終了させた」という、力技での解決を余儀なくされる遺族の実態が浮き彫りになりました。

■ 回答者の「生の声」（自由記述より抜粋）

- 「母が亡くなってからも、ガラケーを解約するまで不審なメールが何度か入ってきていたのでブロックだけは絶えずしていました。（50代 女性）」- 「父は几帳面でしたが、スマホの中身までは整理していませんでした。結局、PayPayの残高もネット株もどうなっているか分からず、全て放棄しました。（40代 女性）」- 「パスワードを書いたメモが見つかった時は、宝の地図を見つけた気分でした。あれが無ければ相続手続きは終わらなかったと思います。（60代 男性）」- 「デジタル遺品は『無いもの』として諦めるのが一番の解決策だと悟りました。（50代 男性）」- 「スマホを先に解約するとキャリアメールでのpasswordリセットや２段階承認が出来なくなる。なんとか問い合わせを続けて解約までに２ヶ月かかった。（30代 男性）」- 「死後1年近く経過してからルーターのリース契約の未払いの請求書が届いた。（40代 女性）」- 「スマホの解約は後でいいと思って後回しにしていたら、再度役所に亡くなったことを証明する書類を取りに行くことになった。（50代 女性）」

■ 専門家の見解：デジタル終活は「紙」に残すのが最強のセキュリティ

本調査から見えてきたのは、「高度なデジタルセキュリティを突破するのは、アナログなメモである」という逆説的な事実です。 AIやクラウド技術が進化しても、死後の手続きを行うのは生身の人間（ご遺族）です。LDT株式会社では、この課題に対し「DX（デジタルトランスフォーメーション）」と「アナログな温かみ」を融合させた解決策を提案します。

■ 解決策：『やさしい終活ハンドブック』について

今回の調査結果を踏まえ、当社が提供する『やさしい終活ハンドブック』には、「デジタル遺品・緊急チェックリスト」を収録しています。 「もしもの時、スマホのパスワードはどうするか」「解約が必要な有料サービスはどれか」を、専門知識がない方でも簡単に書き留められる構成になっています。

＜ハンドブックの特徴＞

家族への伝言板として書き込めるエンディングノート、交友関係、資産台帳を30ページにわたり用意。見落としがちなネット銀行・証券・暗号資産の記載欄も完備しています。

『やさしい終活ハンドブック』の無料ダウンロードは＞＞＞＞こちら(https://drive.google.com/file/d/15DXw9m_rV1a9n8tpNGRjrtu1ySwamZDn/view)

■ 残された家族のために、今できる「最後の思いやり」を

本アンケート調査で浮き彫りになったのは、「生前のほんの少しの準備不足が、死後に大きな混乱を招く」という事実です。 デジタル遺品のトラブルは、ご本人が元気なうちであれば、エンディングノートにIDとパスワードを書き残すだけで100%防ぐことができます。残された大切なご家族が、悲しみの中で「スマホが開かない」「解約できない」と苦しまないために。そして、あなたの大切な思い出や資産を正しく引き継ぐために。 ぜひ『やさしい終活ハンドブック』をご活用いただき、デジタル情報の整理から「家族への愛」を形にしてください。

『やさしい終活ハンドブック』の無料ダウンロードは＞＞＞＞こちら(https://drive.google.com/file/d/15DXw9m_rV1a9n8tpNGRjrtu1ySwamZDn/view)

【LDT株式会社 プラットフォーム事業責任者：多田裕也のコメント】

遺族の方が「スマホが開かない」「何を解約すればいいか分からない」と、悲しみの最中に手続きの負担を抱えてしまう…今回の調査では、そんな切実な声が多く寄せられました。写真や連絡先、ネット銀行、サブスクなど、暮らしの情報がデジタルに集約される一方で、死後の手続きは家族が担います。だからこそ、生前に“家族が困らない形”で、利用サービスの棚卸しや連絡先、手がかり（保管場所・手順）を残しておくことが大切です。私たちは『やさしい終活ハンドブック』を通じて、専門知識がなくても始められる準備をサポートし、残された方の混乱と後悔を少しでも減らしていきます。

【調査概要】

調査名称：ご家族の「スマホ・デジタル遺品」と死後手続きに関する実態アンケート

調査主体：LDT株式会社（やさしいお葬式）

調査方法：インターネット調査（メール配信によるWebアンケート）

調査対象：過去に「やさしいお葬式」に問い合わせ・資料請求・相談・利用をした30～60代の男女

調査期間：2026年1月8日～1月15日

有効回答数：35名



■LDT株式会社概要

会社名：LDT株式会社

代表者：代表取締役CEO 白石和也

設立：2019年9月20日

お問合せ先：pr@le-tech.jp

所在地：

＜本社＞

東京都渋谷区渋谷2丁目3-5 COERU渋谷二丁目3階

＜福岡支店＞

福岡県福岡市中央区舞鶴1丁目1-3 リクルート天神ビル4階

＜佐賀支店＞

温泉ワーケーションLabo嬉野

佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿乙738 和多屋別荘内

事業内容：

AgeTech(エイジテック)プラットフォーム事業

AgeTech(エイジテック)関連のソフトウェア開発・提供事業

AgeTech(エイジテック)関連のコンサルティング事業

Webサイト：https://le-tech.jp/

■葬儀社向けサービス

・クラウド型葬儀顧客管理システム

「スマート葬儀」（https://smartsougi.jp/）

・葬儀業界専門の転職・求人・人材紹介サービス

「スマート葬儀ジョブ」（https://smartsougi-job.jp/）

■一般のお客様向けサービス

・ライフエンディングプラットフォーム

「やさしいお葬式」（https://y-osohshiki.com/）

・僧侶派遣サービス

「やさしいお坊さん」（https://y-osohshiki.com/obousan）

・介護職の求人募集、転職情報

「ケアジョブ」(https://www.mjc-carejob.com/）

・看護師の求人募集、転職情報

「ナースジョブ」(https://www.mjc-nursejob.com/）

・有料老人ホーム紹介

「やさしい介護」(https://yasashii-kaigo.com/)

・自宅、老人ホームへの訪問マッサージ

「なごみ治療院」(https://www.nagomi-rehabilimassage.com/）

■企業のお客様向けサービス

・スキマバイト対応人材マッチングシステムを自社ブランドで簡単構築できるサービス

「マッチドライブ」(https://matchdrive.jp/)

・介護・看護のスキマバイトマッチングサービス

「ケアシフト」 ( https://careshift.jp/ )