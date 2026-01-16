90日で稼ぐ副業として話題の一冊が刷新。年収1000万円も目指せる最新事情や集客テクを大幅追加した『増補改訂版　副業するならカメラマン』が発売！

フォレスト出版株式会社

フォレスト出版株式会社（所在地：東京都新宿区、代表取締役：太田 宏）は、『増補改訂版 副業するならカメラマン』（小椋 翔・著）を2026年1月21日（水）より順次発売します。本書は、副業カメラマンとしての収益戦略を得る一冊です。

■多くの“稼げる”カメラマンを輩出した衝撃作が大幅アップデートして新登場！

▼副業を考えている人、必読！▼

◎未経験OK

◎初期費用最少

◎ママでも可能

コスパ最強の副業があります。



1日2時間の仕事で、テクニックもセンスも不要で、

年収1000万円。



副業として最高の選択肢

「稼げる副業カメラマン」になるための

全ノウハウを完全公開した１冊が、

最新事情＆最新集客テクを

大幅加筆・修正して新登場です。



「カメラマン」というと、

撮影テクニックやセンスなどが必要だと思いがちですが、

実はテクニックもセンスも不要です。



なぜなら、昔に比べて、

カメラの性能が劇的に向上しているからです。



そして、カメラで稼ぐには、

年齢・性別・有名無名も関係がないのも

大きな魅力です。

■実践的ノウハウを最新情報でアップデート

重要なのは、撮影技術以上に、稼ぐコツ。



「稼げる副業カメラマン」になるために、

カメラ歴０日からの「撮影技術」はもちろん、

「集客」「リピーターづくり」「売上アップ」

といった、必要不可欠なポイントを徹底解説します。



旧版に比べて、今回の増補改訂版では、

稼ぐために求められるノウハウを

大幅アップデートしています。



加えて、カメラマン業界最注目の

「ニューボーンフォト」についても解説しています。



「増補改訂版」という域を超え、

大幅加筆・更新した１冊に仕上がりました。



カメラに興味がある人以上に、

副業に興味がある人におすすめの1冊です。

■本書の構成

はじめに――――副業するなら、カメラマンがいい

第１章 カメラマンで人生を変える──自由と収入を両立させる、具体的な第一歩

第２章 カメラ初心者から売上をつくる！副業カメラマンの「最初の一歩」

第３章 副業カメラマンの成長戦略──信頼を築き、売上倍増

第４章 「選ばれる写真」のための撮影力・表現力の磨き方

第５章 ママが一番輝ける仕事「ニューボーンフォトグラファー」という選択

第６章 マーケティングの力で売上を倍増させる

第７章 副業カメラマンがステージアップするための戦略

第８章 プレーヤー思考からオーナー思考へ

おわりに──副業カメラマンとして、人生を変えたいあなたへ

■著者プロフィール

小椋 翔

一般社団法人日本ニューボーンフォトグラファー協会代表理事。経営コンサルタント。現在５社経営。元写真家・フォトグラファー。

1983年、大阪府八尾市生まれ。

わが子を撮影するために購入した３万円のカメラ１台で、そのまま写真館をオープンし、その後に出張撮影を開始。全国どこにでも出張する撮影サービスとして好評を呼ぶ。

そこからフィットネスクラブ、飲食店を開業し従業員を多いときに30人以上まで増やす。2017年、カメラマンを育成する「カメラマン全力授業」「フォトグラファーの学校」を全国で開始。

たちまち人気講座となり、受講生の中には月に100万円以上を稼ぐカメラマンも多数輩出。卒業生は1500人以上。

2022年、ママ専門の副業フォトグラファー育成のスクール「ニューボーンフォトの学校」を立ち上げ、2025年12月現在、330名（第10期）の受講生を抱えている。

現在、写真の新しい形として日本初のセルフウェディングフォトスタジオ「SELDING」を沖縄に２店舗経営。また、経営コンサルタントとして、3000人以上に経営コンサルを実施。

ごく普通の主婦から、年商80億の社長までコンサルし、受講生は、ネット物販販売、パーソナルトレーナー、ヨガ講師、サロン系（カウンセラー、美容系）、教育系セミナー講師（オフライン、リアルとも）など多岐にわたり、その再現性の高いノウハウは高評を得ている。

著書に『副業するならカメラマン』（フォレスト出版／2019年６月刊／4刷・1万7000部）がある。

■書籍概要

書籍名 ： 増補改訂版 副業するならカメラマン

著者 ： 小椋 翔

ページ数： 282ページ

価格 ： 1,980円（税込）

出版社 ： フォレスト出版株式会社

発売日 ： 2026年1月21日（※以降順次）

ISBN ： 978-4-86680-357-9

【書籍詳細】

【Amazon】

■会社概要

会社名 ： フォレスト出版株式会社

所在地 ： 〒162-0824

東京都新宿区揚場町2-18 白宝ビル7F

設立日 ： 1996年4月1日

代表取締役： 太田 宏

業務内容 ： 出版物の企画・制作および販売

