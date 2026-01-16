【群馬×生成AI×ショートドラマ】群馬はやっぱり異世界だった！？実写×AIのVFXで制作した新感覚SFファミリードラマ「ミカと不思議なグリーンデール」をYouTubeにて公開

株式会社TBSスパークル

株式会社TBSスパークル（本社：東京都港区赤坂五丁目3番6号、代表：石丸彰彦）は、群馬県の観光名所を舞台にしたショートドラマ「ミカと不思議なグリーンデール」（全10話）を制作し、2026年1月16日（金）よりYouTubeにて公開いたしました。

本作は、ネット上で長年語られてきた「群馬＝最後の秘境・謎多き場所」というジョークをポジティブに変換し、雄大な群馬のロケーションを「実写」と「生成AIによるVFX」のハイブリッド映像で美しく、かつミステリアスに描いた意欲作です。最新の動画生成AIを活用した本格ドラマをお楽しみいただけます。

【配信URL（第１話）】

https://www.youtube.com/watch?v=6eHNpwPNvSE&list=PLEw1MzzXRoq-C5B67coxfJ3mxkd-iSn0w&index=1(https://www.youtube.com/watch?v=6eHNpwPNvSE&list=PLEw1MzzXRoq-C5B67coxfJ3mxkd-iSn0w&index=1)

■ストーリー

ある日、大学生のミカ（演：横田真子）と父が家族旅行の計画を立てていると、突然、母が指輪を置いて家を出ていってしまう。不思議な石がついた指輪をミカが手に取った次の瞬間、見知らぬ古城の前に立っている。そこで出会ったのは若き日の父と母。頼りない父をフォローしながら、ミカは異世界としか思えない非現実的な空間をさまよっていく。母の家出、奇妙な世界、謎の指輪――これらをつなぐヒントは15年前の“ある約束”だった。

■本作の見どころ

1. 実写×生成AIのハイブリッド映像

美しい群馬の景色を最高画質のカメラで撮影した実写ブロックをベースに、動画生成AIによる様々なテイストのVFX映像で構成しました。どこからが実写でどこからがAI動画かわからないほどナチュラルで不思議な世界観の映像が完成しました。

2. オール群馬ロケ

劇中に登場するのは、群馬が誇る絶景スポットの数々。群馬県全面協力のもと、計９か所でロケを行いました。

＜主なロケ地＞

・中世ヨーロッパに迷い込んだような異国情緒あふれる古城「ロックハート城」

・日本一深くにある“モグラ駅”として知られる「土合駅」

・全国人気温泉地ランキング３年連続１位の名湯「草津温泉」

3. プロの映像クリエイターによる本格的なドラマ

TBSスパークルが企画・脚本・撮影・編集まで一気通貫で担当。ショートドラマならではのテンポ感と何度も見返したくなる伏線の数々をお楽しみください。

■プロデューサーのコメント

企画・プロデュース：鈴木真仁（TBSスパークル）

『群馬県は異世界のような秘境の地である』。ネットで愛されるこの冗談を、映像のプロとして本気で可視化したらどうなるか？それが本プロジェクトの出発点でした。実際に群馬県を訪れると、幻想的な景色やゲームの世界に迷い込んだかのような現実感の薄い場所、タイムスリップしたかのような古き良き日本の風景など、まるで“異世界のバラエティーパック”のような魅力的なスポットばかり。そこで、群馬県を“行ける異世界”として描くことにしました。

群馬の絶景に負けない映像表現として選択したのが、AIによる生成動画でした。いまや、AIを使えばハリウッド映画のようなド派手なCGやVFXを誰でも簡単に制作することができます。しかし、生成AIの商用利用は課題も多く、映像業界もいまだ手探り状態です。今回、様々な先進的な取り組みを行ってきた群馬県の全面協力のもと、実写×生成AIで構成した革新的なショートドラマの制作に挑戦させていただくことができました。

最も苦労した点は、AIがつくるVFXがあまりに自然すぎてフェイクであると気づきにくいことでした。そのため、印象的なシーンのVFXはあえてCGらしさを強調してあります。逆に、言われなければCGだとわからないシーンもたくさんあるので、何度も見返して探していただけると嬉しいです。そして、ぜひ“行ける異世界”群馬に足を運んでいただき、その魅力を体感していただけると幸いです」

■作品概要

タイトル：「ミカと不思議なグリーンデール」

公開日：2026年1月16日（金）

公開プラットフォーム：群馬県公式YouTubeチャンネル「tsulunos ～群馬県公式～」

動画URL：https://www.youtube.com/watch?v=6eHNpwPNvSE&list=PLEw1MzzXRoq-C5B67coxfJ3mxkd-iSn0w&index=1(https://www.youtube.com/watch?v=6eHNpwPNvSE&list=PLEw1MzzXRoq-C5B67coxfJ3mxkd-iSn0w&index=1)

出演：横田真子、森下亮、奥村香織、美桜

楽曲提供（全話）：EVISBEATS

制作：TBSスパークル

■本件に関するお問い合わせ

株式会社TBSスパークル メディアビジネス二部

鈴木真仁

Mail：suzuki.masahito@tbs.co.jp