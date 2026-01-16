¥ì¥¬¥ì¥ô º´Æ£Î¼ÂÀÏº¥·¥§¥Õ¤Î¡Ö²Æì¤Î¹õÅü¥µ¥Ö¥ì¤Î¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¥µ¥ó¥É¡×¤¬¿·ÅÐ¾ì¤Ç¤¹
¥°¥ë¥á¡¦À¸Á¯¿©ÉÊ¤ÎEC¥µ¥¤¥È¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò ¿©Ê¸²½(ÅìµþÅÔ¹Á¶èÅìËãÉÛ¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Çë¸¶¾Ï»Ë)¤Ï2026Ç¯£±·î¡¢³ùÁÒ¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹²Û»ÒÅ¹ Regalez-Vous ¥ì¥¬¥ì¥ô º´Æ£Î¼ÂÀÏº¥·¥§¥Õ¤Ë¤è¤ë¾Æ¤²Û»Ò¡Ö²Æì¤Î¹õÅü¥µ¥Ö¥ì¤Î¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¥µ¥ó¥É¡×¤ò¡¢±¿±Ä¤¹¤ë¥µ¥¤¥È¡Ö¤¦¤Þ¤¤¤â¤ó¥É¥Ã¥È¥³¥à¡×¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£²Æì¸© °À¹ñÅç(¤¢¤°¤Ë¤¸¤Þ)»º¤Î½ã¹õÅü¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤ò¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤áÎ©¤Á¾å¤²¤¿¡Ö¹õÅü¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ÎÂè£±ÃÆ¤È¤·¤Æ´ë²è¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
https://www.umai-mon.com/user/collection/635
²Æì¤Î¹õÅü¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤ò¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹²Û»Ò¤Îµ»¤ÇÌ¥¤»¤Þ¤¹
²Æì¸©°À¹ñÅç»º¤Î½ã¹õÅü¤È¤Ï¡¢¥µ¥È¥¦¥¥Ó¤Îºñ¤ê½Á¤Î¤ß¤ò¼ÑµÍ¤á¤Æ¤Ä¤¯¤é¤ì¤ëÌµÀºÀ½¤Î¹õÅü¤Ç¤¹¡£¥ß¥Í¥é¥ë¤ò´Þ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¤¨¤°¤ß¤ä¶ìÌ£¤¬¾¯¤Ê¤¯³ê¤é¤«¤Ê´Å¤ß¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¡¢¾Æ¤²Û»Ò¤ä¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤È¤ÎÁêÀ¤Ë¤âÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö²Æì¤Î¹õÅü¥µ¥Ö¥ì¤Î¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¥µ¥ó¥É¡×¤Ï¡¢¹õÅü¤òÎý¤ê¹þ¤ó¤À¥µ¥Ö¥ìÀ¸ÃÏ¤Ë¡¢¹õÅü¤ÎÉ÷Ì£¤ò³è¤«¤·¤¿°Û¤Ê¤ë¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¥¯¥êー¥à¤ò¥µ¥ó¥É¤·¤¿¾Æ¤²Û»Ò¤Ç¤¹¡££´¼ïÎà¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Â£¤êÊª¤Ë¤â»È¤¤¤¿¤¤¡¢¶õ¿§´Ì¤È½ãÇò´Ì¤Î2¤Ä¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤¹- ¹õÅü¤Î¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¡¢¶õ¿§´Ì¤Ë¤Ï¹õÅü¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥Ð¥Ë¥é¤È¹õÅü¥¥ã¥é¥á¥ë
- ¹õÅü¤Î¿¼¤ß¤òÌ£¤ï¤¦¡¢½ãÇò´Ì¤Ë¤Ï¹õÅü±ö¥¥ã¥é¥á¥ë¤È¹õÅü¥Á¥ç¥³¥ìー¥È
¥µ¥Ö¥ì¤Ë¤ÏÁ´Î³Ê´¤È¥³¥³¥¢¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢·Ú¤ä¤«¤Ê¿©´¶¤ò±é½Ð¡£¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¥¯¥êー¥à¤Ï£´¼ï¤Ç¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¤¤¤º¤ì¤â¡¢¹õÅüËÜÍè¤Î¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤ß¤È¥³¥¯¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¤¿ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¤¹¡£
Regalez-Vous º´Æ£Î¼ÂÀÏº¥·¥§¥Õ¤Ë°ÍÍê¤·¤Þ¤·¤¿
Regalez-Vous ¥ì¥¬¥ì¥ô¤Ï¡¢¿ÀÆàÀî¸©³ùÁÒ»Ô¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯¥Õ¥é¥ó¥¹²Û»ÒÅ¹¤Ç¡¢¥ªー¥Êー¥·¥§¥Õ º´Æ£Î¼ÂÀÏº »á¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹ºß½»Îò26Ç¯¡¢»°¥ÄÀ±¥ì¥¹¥È¥é¥óÅù¤Ç¥Ç¥¶ー¥ÈÉôÌç¤òÌ³¤á¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤Ç¤¹¡£
º´Æ£¥·¥§¥Õ¤Ï¹õÅü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö²Æì¸©»º¤Î¹õÅü¤ÏÀ¤³¦¤ÎÃæ¤Ç¤â·²¤òÈ´¤¤¤ÆÈþÌ£¤·¤¤¡£¿åÊ¬¤Î¾¯¤Ê¤¤À¸ÃÏ¤Ë¤ÏÍÏ¤±¤Ë¤¯¤¤ÁÇºà¤À¤¬¡¢Î³´¶¤ä¿©´¶¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥µ¥Ö¥ì¤È¤·¤ÆÉ½¸½¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
²Æì¸©°À¹ñÅç»º¤Î½ã¹õÅü¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¥¹¥¤ー¥Ä¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¹õÅü¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
¡Ö¹õÅü¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ï¡¢²Æì¸©°À¹ñÅç»º¤Î½ã¹õÅü¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¹¥¤ー¥Ä¤È¤·¤ÆÉ½¸½¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£Âè£±ÃÆ¤Ï¡¢¹õÅü¤Î´Å¤ß¤ÈÁÇºà´¶¤òºÇÂç¸Â¤Ë³è¤«¤¹¤¿¤á¡¢¾Æ¤²Û»Ò¤Ë¤ª¤±¤ë¹õÅü¤Î²ÄÇ½À¤òÄÉµá¤·¤¿ÉÊ¤È¤·¤Æ¡Ö²Æì¤Î¹õÅü¥µ¥Ö¥ì¤Î¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¥µ¥ó¥É¡×¤ò´ë²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âè£²ÃÆ¤Ï¡¢¥É¥¤¥Ä¥Ñ¥ó¡¦²Û»ÒÀìÌçÅ¹Mehl ¥áー¥ë¤ÎÉÊ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò ¿©Ê¸²½
株式会社 食文化

2001年 インターネットやパソコンが使えない生産者を支援するためのネット販売システムを構築し、産直グルメEC「うまいもんドットコム」を開業。2004年 東京中央卸売市場(築地青果市場)と提携し市場直結EC「築地市場ドットコム(旧 豊洲市場ドットコム(現」を開始。