ホテル三日月 富士見亭およびスパ棟親子で「はじめての旅行」を応援！シンママ・シンパパ限定の宿泊・日帰り特別プランを２月に販売
株式会社ホテル三日月（千葉県木更津市、社長：滿間信樹、以下：当社）は、龍宮城スパホテル三日月・富士見亭ならびにスパ棟において、経済的負担や時間的制約により旅行の機会を持ちにくいシンママ・シンパパ家庭を対象とした宿泊・日帰りの特別プランを、２０２６年２月に期間限定で販売します。
親子で旅行を楽しむきっかけ」を！
仕事・家事・子育てを一人で担っている方にとって、旅行は“行きたい気持ちはあっても、費用や準備の負担”で躊躇してしまいがちではないでしょうか。
当社では、そんな方に愉しんでいただきたいと考え、今回のプランを企画しました。
お子さまにとって、旅行が「特別な思い出の場所」となり、またいつか行ってみたいと思っていただけるようなホテルでありたい。当社はそう思い続けています。
「シンママ・シンパパ親子旅プラン」
宿泊棟：富士見亭
客室タイプ：基準室
お食事：夕朝食ビュッフェ
対 象：大人１名＋未成年のお子様
※大人は男女どちらでも可
※お子様は最大３名まで予約可能
料 金：大人：基本価格から６０％割引
小学生：割引後の大人料金の７０％
４歳～６歳のお子様：割引後の大人料金の５０％
ご宿泊対象日：２月１日（日）、２月１２日（木）、２月１５日（日）～１９日（木）、
２月２３日（月）～２６日（木）
証明書：ひとり親であることを確認できる書類（戸籍謄本など）をお持ちの場合はご持参ください。
ご予約方法：当社ホームページ(https://go-hotelmikazuki.reservation.jp/ja/hotels/fujimitei/plans/10182488?checkin_date=20260116&checkout_date=20260117&adults=2&child1=0&child2=0&child3=0&child4=0&child5=0&children=0&rooms=1&dayuseFlg=0&sort=1&dateUndecidedFlg=1)よりご予約ください
「働くママ親子旅応援プラン」
宿泊棟：富士見亭
客室タイプ：基準室
お食事：夕朝食ビュッフェ
対 象：働く母親（大人女性1名）＋未成年のお子様
※未成年のお子様がいらっしゃる働く母親の方を対象としたプランです。
※未成年のお子様がご一緒の場合に限り、お連れ様（ご家族・ご親族）の
ご宿泊も可能です。
※働く母親ご本人、未成年のお子様、お連れ様を含むご宿泊者全員が、
本プランの割引料金適用となります。
料 金：大人：基本価格から２５％割引
小学生：割引後の大人料金の７０％
４歳～６歳：割引後の大人料金の５０％
ご宿泊対象日：２月１日（日）、２月１２日（木）、２月１５日（日）～１９日（木）、
２月２３日（月）～２６日（木）
ご予約方法：当社ホームページ(https://go-hotelmikazuki.reservation.jp/ja/hotels/fujimitei/plans/10182538?checkin_date=20260116&checkout_date=20260117&adults=2&child1=0&child2=0&child3=0&child4=0&child5=0&children=0&rooms=1&dayuseFlg=0&sort=1&dateUndecidedFlg=1)よりご予約ください
日帰りプラン（スパ棟）
料 金：大人：１,０００円（通常料金の５０％引き）
子ども：５００円（通常料金の６０％引き）
対象日：２月１３日（金）、２月１６日（月）～２０日（金）、２月２４日（火）～２７日（金）
販売方法：現地販売のみ
対 象：大人＋未成年のお子様
※大人は男女どちらでも可
証明書：ひとり親であることを確認できる書類（戸籍謄本など）をお持ちの場合はご持参ください。
本プランは、シンママ・シンパパ家庭の皆さまの「旅行をあきらめない気持ち」をこれからも応援していきたいという思いから企画したものであり、今後もご好評やお寄せいただくご要望に応じて、継続的な実施やさらなる充実を検討してまいります。
当社は、今後も地域社会はもちろん「誰もが安心して楽しめるリゾート」の提供に取り組んでいきます。