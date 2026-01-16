出品代行の神戸オークション｜世界100ヶ国以上の国に向けて海外販売に対応

神戸オークション株式会社

2026年1月16日、神戸オークション株式会社が運営する「神戸オークション公式SHOP（https://kobe-shop.jp/）」は、BEENOS株式会社が提供する越境EC支援サービス 「Buyee Connect（バイイーコネクト）」 を導入し、海外からの注文・販売に正式対応いたしました。

■ 海外販売の概要

「神戸オークション公式SHOP」ではこれまで日本国内のお客様を中心にサービスを提供してまいりましたが、このたび「Buyee Connect」を導入することで、世界中のお客様からのご注文をサイト上で直接受け付けられるようになりました。

これにより、英語や中国語など複数言語での閲覧・購入が可能となり、日本の商品をより多くの方にお届けできる環境が整いました。

■ Buyee Connectとは？

Buyee Connect は、BEENOS 株式会社が提供する越境EC支援サービスです。このサービスを導入することで、以下のような海外販売向け機能をショップに標準搭載できます。

- 多言語対応（英語・中国語など複数言語に対応）- 多通貨表示・決済機能- 海外決済手段の対応（PayPal 等）- 国際配送手続きのサポート- 海外顧客へのカスタマーサポート対応

海外のお客様がサイトにアクセスすると、自動的に海外向けの画面が表示され、直感的でスムーズな購入体験を提供します。

■ 神戸オークションとは？

神戸オークション株式会社 は、ブランド品・時計・カメラ・ホビー用品などを中心に、個人および法人向けに「出品代行サービス」を提供するリユース・越境EC支援企業です。

「買取よりも高く売れる可能性を広げる」ことをコンセプトに、

ヤフオク!・海外EC・公式ショップなど複数の販売チャネルを活用し、出品から販売、発送、入金管理までをワンストップでサポートしています。

出品者は、商品を預けるだけで煩雑な出品作業や購入者対応を行う必要がなく、

個人では難しい国内外への販売機会を、手間なく・安心して活用できる点が特長です。

また、海外需要の高まりを背景に越境販売の強化を進めており、

今回の海外販売対応により、会員の商品が世界中の購入者に直接届けられる環境を整備しました。

神戸オークションは今後も、リユース市場の可能性を広げ、

「売りたい人」と「欲しい人」を国内外でつなぐプラットフォームとして、

持続可能な循環型社会の実現に貢献してまいります。

