【KEY TO COMBAT】モニター爆売り中の第2弾！
KTC科技日本株式会社
▼本件に関するお問い合わせ
【KTC H27T6】 一枚で、ゲームも作業も完璧に。
高精細WQHD、高速200Hz、広色域HDR400--すべてを兼ね備えたオールラウンダー。
!!! 2026年1月17日 0:00 まで
特別価格設定 定価32,980円 → 23,809円
コード 「05KTCBF88」 で 5%オフ！
22,618.5円 でゲーム環境を一気に進化させよう。
詳細はこちら https://amzn.to/4jLXHhJ
H27T6 のここがすごい
画質：WQHD + sRGB 131% で鮮烈ビジュアル
速度：200Hz + 1ms でカクつきゼロ
音響：内蔵スピーカーで緊急時も安心
接続：HDMI 2.0×2 + DP 1.4×2 豊富ポート
調整：フルスタンド調整で理想の姿勢へ
▼本件に関するお問い合わせ
会社名：本社 深圳KTC科技有限公司 / 日本事業部 KTC科技日本株式会社
公式サイト：https://jp.ktcplay.com/
KEY TO COMBAT Amazonストア：https://amzn.to/3MNT1LK
担当：Kitty
Eメール：marketing@ktc.cn
アフターサービス：support@ktcplay.com
▼SNS
X（旧Twitter）：https://x.com/ktc_jp_gaming
Instagram：https://www.instagram.com/ktc_jp_gaming/
YouTube：https://www.youtube.com/@keytocombat