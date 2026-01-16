＜KEEN＞のハイキングブーツ「TARGHEE」に“Fast & Light”コンセプトを取り入れた新モデル『TARGHEE APEX』 が新登場！

キーン・ジャパン合同会社

米国オレゴン州ポートランド発のアウトドア・フットウェアブランド＜KEEN（キーン）＞は、2026年春夏シーズン、誕生から20年以上にわたり愛され続けてきたハイキングブーツコレクション「TARGHEE（ターギー）」より、“Fast & Light”のコンセプトを取り入れた新モデル 『TARGHEE APEX（ターギー エイペックス）』(https://www.keenfootwear.jp/collections/targhee-apex) を発売。KEEN直営店、KEEN公式オンラインストア（https://www.keenfootwear.jp）、および、各取扱店で1月16日（金）より順次発売いたします。

ミッドカットモデル『TARGHEE APEX MID WP（ターギー エイペックス ミッド ウォータープルーフ）』はメンズ２色(https://www.keenfootwear.jp/products/mens-targhee-apex-mid-waterproof-black-golden-cypress)・ウィメンズ3色(https://www.keenfootwear.jp/products/womens-targhee-apex-mid-waterproof-abbey-stone-birch)展開。ローカットモデル『TARGHEE APEX WP（ターギー エイペックス ウォータープルーフ）』は、メンズ４色(https://www.keenfootwear.jp/products/mens-targhee-apex-waterproof-black-abbey-stone)・ウィメンズ3色(https://www.keenfootwear.jp/products/womens-targhee-apex-waterproof-safari-birch)展開です。

KEENのハイキングブーツとして最初に生まれ、長年支持されてきたターギーは、履きはじめから足になじむ快適性、つま先にゆとりのあるトゥ・ボックス構造、そしてラギッドなパターンによる防滑性を備え、多くのユーザーとともに数えきれない冒険を歩んできました。

TARGHEE APEXは、そうしたターギーの本質的な快適性と信頼性を継承しながら、より軽快で、よりスピーディな歩行感覚を求める声に応える“Fast & Light”ハイキングモデルとして誕生しました。

信頼のターギーを、より軽く、よりアクティブに

「ターギーシリーズが持つ信頼の耐久性と快適性はそのままに、

より軽快でスピーディな履き心地を求める声が年々高まっています。

仕事後のショートハイキングから、週末の新しいフィールド探索、

アウトドアと日常をシームレスに行き来するスタイルまで。

ユーザーは、パフォーマンス性能や信頼性を損なうことなく、

敏捷さとモダンさを感じられる一足を求めています。」

Shaun Bohnsack, VP of Performance Footwear, KEEN

ショーン・ボーンサック （KEEN パフォーマンスフットウェア部門 バイスプレジデント）

“Fast & Light” ハイキングカテゴリーへの進化

TARGHEE APEXは、ターギーシリーズが培ってきた快適なフィット感とプロテクション性をベースに、よりアスレチックで汎用性の高い履き心地を実現。日常のアウトドアライフからライトなトレイルまで幅広く対応します。

ミッドソールには、非常に軽量でエネルギーリターン性に優れた「KEEN.ReGENX」フォームを採用。軽量のY字形状スタビリティシャンクと組み合わせることで、反発性の高いライド感と足裏の快適性を向上させています。

アウトソールは、不要なラバーを戦略的に削減することで軽量化と素材廃棄の低減を両立。摩耗しやすい部分のみを強化することで、必要な場面でのグリップ力と、ターギーらしい耐久性を確保しました。

TARGHEE APEX 主な特徴

- 反応性の高いライド感（Responsive Ride）軽量で高反発な「KEEN.ReGENX」フォームが、柔らかなクッション性とトレイルで必要なサポート性・安定性を両立- 軽量アッパー（Lightweight Upper）柔軟性に優れたテクニカルテキスタイルを使用し、摩耗しやすい部分には耐久性の高いオーバーレイを配置- トレイルでの安定性（Trail Stability）オールテレインラバーと、ミッドソールを包み込む「KEEN.TERRAIN SHIELD」がプロテクション性と安定性を強化- テクニカルなトレッドパターン（Technical Tread）多方向ラグが高いトラクションを発揮。戦略的なラバー削減により軽量化も実現- つま先にゆとりのあるトゥ・ボックス構造（Room-for-your-toes fit）前足部にゆとりを持たせたKEENオリジナルのラスト（木型）で、足指が自然に広がる快適な履き心地- 透湿防水プロテクション（Breathable Waterproof Protection）独自の防水透湿素材「KEEN.DRY」が防水性と透湿性を両立- 天然由来の防臭機能（Pesticide-free Odor Control）環境にやさしい天然由来プロバイオティクスを活用したEco Anti-Odorを採用

TARGHEE APEX MID WP（ターギー エイペックス ミッド ウォータープルーフ）

『TARGHEE APEX MID WP』BLACK/GOLDEN CYPRESS（メンズ展開カラー）

＜メンズ展開カラー＞

『TARGHEE APEX MID WP』DARK OLIVE/KHAKI『TARGHEE APEX MID WP』BLACK/GOLDEN CYPRESS

＜ウィメンズ展開カラー＞

『TARGHEE APEX MID WP』ABBEY STONE/BIRCH『TARGHEE APEX MID WP』VAPOR/BALLAD BLUE『TARGHEE APEX MID WP』FIG/BURNT BRICK

商品名：TARGHEE APEX WP（ターギー エイペックス ウォータープルーフ）

税込価格：\24,200

＜メンズ＞

カラー展開：DARK OLIVE/KHAKI(https://www.keenfootwear.jp/products/mens-targhee-apex-mid-waterproof-dark-olive-khaki)、BLACK/GOLDEN CYPRESS(https://www.keenfootwear.jp/products/mens-targhee-apex-mid-waterproof-black-golden-cypress)

サイズ展開・重量：25-29, 30cm 371g(片足27cm)

＜ウィメンズ＞

カラー展開：ABBEY STONE/BIRCH(https://www.keenfootwear.jp/products/womens-targhee-apex-mid-waterproof-abbey-stone-birch)、VAPOR/BALLAD BLUE(https://www.keenfootwear.jp/products/womens-targhee-apex-mid-waterproof-vapor-ballad-blue)、FIG/BURNT BRICK(https://www.keenfootwear.jp/products/womens-targhee-apex-mid-waterproof-fig-burnt-brick)

サイズ展開・重量：22.5-26cm 317g(片足24cm)

TARGHEE APEX WP（ターギー エイペックス ウォータープルーフ）

『TARGHEE APEX WP』SAFARI/BIRCH（ウィメンズ展開カラー）

＜メンズ展開カラー＞

『TARGHEE APEX WP』DARK OLIVE/KHAKI『TARGHEE APEX WP』ABBEY STONE/GOLD FLAME『TARGHEE APEX WP』STAR WHITE/LILY PAD『TARGHEE APEX WP』BLACK/ABBEY STONE

＜ウィメンズ展開カラー＞

『TARGHEE APEX WP』SAFARI/BIRCH『TARGHEE APEX WP』CAMEO ROSE/PEACH FUZZ『TARGHEE APEX WP』ABBEY STONE/BIRCH

商品名：TARGHEE APEX WP (ターギー エイペックス ウォータープルーフ)

税込価格：\22,550

＜メンズ＞

カラー展開：DARK OLIVE/KHAKI(https://www.keenfootwear.jp/products/mens-targhee-apex-waterproof-dark-olive-khaki)、ABBEY STONE/GOLD FLAME(https://www.keenfootwear.jp/products/mens-targhee-apex-waterproof-abbey-stone-gold-flame)、STAR WHITE/LILY PAD(https://www.keenfootwear.jp/products/mens-targhee-apex-waterproof-star-white-lily-pad)、BLACK/ABBEY STONE(https://www.keenfootwear.jp/products/mens-targhee-apex-waterproof-black-abbey-stone)

サイズ展開・重量：25-29, 30cm 341g(片足27cm)

＜ウィメンズ＞

カラー展開：SAFARI/BIRCH(https://www.keenfootwear.jp/products/womens-targhee-apex-waterproof-safari-birch)、CAMEO ROSE/PEACH FUZZ(https://www.keenfootwear.jp/products/womens-targhee-apex-waterproof-cameo-rose-peach-fuzz)、ABBEY STONE/BIRCH(https://www.keenfootwear.jp/products/womens-targhee-apex-waterproof-abbey-stone-birch)

サイズ展開・重量：22.5-26cm 292g(片足24cm)

『TARGHEE APEX MID WP』BLACK/GOLDEN CYPRESS手前『TARGHEE APEX MID WP』ABBEY STONE/BIRCH、奥：『TARGHEE APEX MID WP』BLACK/GOLDEN CYPRESS『TARGHEE APEX MID WP』ABBEY STONE/BIRCH登山やハイキングに対応するソール機能を持ちながら、日常使いにもフィットするファッション性も特徴。左：『TARGHEE APEX WP』BLACK/ABBEY STONE、右：『TARGHEE APEX WP』SAFARI/BIRCH『TARGHEE APEX WP』BLACK/ABBEY STONE『TARGHEE APEX WP』SAFARI/BIRCH

TARGHEE APEXページを見る :https://www.keenfootwear.jp/collections/targhee-apex

ABOUT KEEN

「サンダルは、つま先を守ることができるのだろうか？」

2003年、創業者ローリー・ファーストのシンプルな疑問をきっかけに、KEENの歴史は幕を開けました。

KEENは米国オレゴン州ポートランドを本拠とする、社会貢献を経営の礎とするアウトドア・フットウェアブランドです。2003年の創業以来、「天井のないところすべて」をアウトドアと定義し、サンダルとシューズ、陸と水、山と街、快適性と機能性やファッション性と実用性といった異なる概念を融合させた革新的な多機能ハイブリッド・フットウェア提案しています。その革新的かつ汎用性のある製品は、有害化学物質PFASの排除やリサイクル素材の採用など、環境負荷低減を推進する＜CONSCIOUSLY CREATED：地球と人にやさしいツクリカタ＞のもと製造。また、環境保護、子ども支援、災害支援、ジェンダー平等などの取り組みを「KEEN EFFECT」と呼び、この活動の推進にコミットしています。

＜KEEN EFFECT（キーン・エフェクト）＞

アウトドアライフのために生まれたKEENには、自分たちが暮らし、遊び、働く場所を守る責任があると考えています。

2003年の創業以来、 『世界を少しでもポジティブに変えたい』という強い思いとともに、環境保護、災害支援、そしてジェンダー平等、気候正義への取り組みにコミットしてきました。それが、CONSCIOUSLY CREATED（地球と人にやさしいツクリカタ）、PROTECTING THE PLANET（地球を守ろう）、PROMOTING TOGETHERNESS（みんなで世界をポジティブに）を軸とする【KEEN EFFECT（キーン・エフェクト）】です。完璧ではないかもしれない。でも私たちには、よりよい未来を作る力があることを信じています。

＜CONSCIOUSLY CREATED：地球と人にやさしいツクリカタ＞

「地球と人という存在を意識して、モノづくりをする」ということ。

地球上では毎年240億足ものシューズが生産されています。これは、全人類が毎年3 足ずつ増やしている計算になります。私たちKEENのシューズもその一部を占めてはいますが、創業以来、「地球の未来のために、環境に負荷を与えないシューズを作る」という使命を持って活動してきました。私たちはそれを＜CONSCIOUSLY CREATED：地球と人にやさしいツクリカタ＞と呼んでいます。

撥水加工プロセスからは有害化学物質である有機フッ素化合物「PFAS」を排除し、レザー(革)製品には、環境に配慮した皮のなめし加工をおこなう環境認証団体LWG(レザーワーキンググループ)認定レザーを採用。フットベッド（中敷き）にはプロバイオティックス技術を採用したケミカルフリーの防臭加工を施し、メッシュアッパーや、つま先・アッパー側部の耐久性を補強するTPU等でリサイクルP.E.T.を採用しています。