【期間限定】かみくるパス（上川管内観光用バス乗車券）によるＪＲと路線バスの共通乗車実証事業を実施します！

写真拡大 (全3枚)

北海道


　北海道上川地域公共交通活性化協議会（事務局：北海道上川総合振興局地域政策課）では、昨年に引き続き、JR富良野線連絡会議（事務局：旭川市交通空港課）と共同して、ジョルダン株式会社が運営するスマートフォン専用アプリ「乗換案内」で現在も販売中の電子チケット「かみくるパス」（※）に旭川駅～富良野駅・名寄駅・上川駅間のJR（普通・快速列車のみ）も乗り放題となる実証事業を１月２９日（木）から期間限定で実施します。
※上川管内4市13町を運行する路線バス乗り放題チケット

　今年度は新たに多言語（英語、繁体字、簡体字、韓国語）にも対応し、海外からの旅行者の方もご利用いただきやすくなったほか、JR旭川駅・富良野駅ではQRコードによる改札が利用でき、よりスムーズな移動も可能となりました。

　また、沿線施設約70か所で利用できるおトクなクーポンも付いてきます。


　この機会にぜひ、おトクな電子チケット「かみくるパス」で冬の魅力がいっぱい詰まった上川エリアをご堪能ください！



プレスリリース資料は以下のファイルからご確認ください↓↓


https://prtimes.jp/a/?f=d88209-1047-53ee72f05eb2becd80acecb684aa9ba0.pdf

かみくるパス（上川管内観光用ＪＲ＋バス乗車券）について

- 商品名「かみくるパス」（1日乗車券／2日乗車券／3日乗車券）

- 設定期間（事業期間）2026年1月29日（木）～2月28日（土）※発売およびご利用開始日は、2026年1月29日（木）からとなります。※販売期間は1日乗車券が2月28日（土）まで、2日乗車券が2月27日（金）まで、　3日乗車券が2月26日（木）までとなります。（販売終了時刻は各日ともに14時50分まで）※販売予定枚数が上限に達した時点で販売を終了します。

- かみくるパス対象エリア

＜バス＞
　上川管内（4市13町）にて、


　旭川電気軌道・道北バス・ふらのバスの3社が


　運行する路線バス　
　※都市間バス等一部対象外の路線あり



＜JR＞
　旭川駅～富良野駅・名寄駅・上川駅間を


　運行する普通・快速列車
　※特急を利用する場合は別途運賃・料金が必要






４．利用特典（沿線施設クーポン）
　　かみくるパスを利用された方は、上川エリアの観光施設や飲食店等、約70か所で割引など


　サービスが受けられるクーポンをご利用いただけます。
　 ※クーポンをご利用いただけるのは、パスのご利用日に限ります。



５．おねだん




６．発売箇所
　　ジョルダン株式会社が運営するスマートフォン専用アプリ「乗換案内」からのみご購入可能。
　　※各バス会社の窓口、JR各駅の券売機やみどりの窓口での発売は行いません。
　


　・ジョルダン社が運営するアプリ「乗換案内」にて販売
　　※Googl PlayまたはApp Storeで「乗換案内」と検索
　 　


　　チケット詳細ページはこちらをクリック！(https://ticket.jorudan.co.jp/kamikuru/ja/)


＜本件に関するお問合せ先＞

　〇実証事業全般に関すること
　　北海道上川総合振興局地域創生部地域政策課　TEL：0166-46-5127

　〇かみくるパスに関するお問合せはこちら（運行情報・バスの利用方法など）
　　旭川電気軌道株式会社　TEL：0166-23-3355


　　道北バス株式会社　　　TEL：0166-23-4161


　　ふらのバス株式会社　　TEL：0167-23-3131
　
　〇JRに関するお問合せはこちら
　　JR北海道公式HP：列車運行情報｜JR北海道- Hokkaido Railway Company(https://www3.jrhokkaido.co.jp/webunkou/)


　


　〇アプリに関するお問合せはこちら
　　ジョルダン株式会社：ticket-support@jorudan.co.jp