【期間限定】かみくるパス（上川管内観光用バス乗車券）によるＪＲと路線バスの共通乗車実証事業を実施します！

北海道

北海道上川地域公共交通活性化協議会（事務局：北海道上川総合振興局地域政策課）では、昨年に引き続き、JR富良野線連絡会議（事務局：旭川市交通空港課）と共同して、ジョルダン株式会社が運営するスマートフォン専用アプリ「乗換案内」で現在も販売中の電子チケット「かみくるパス」（※）に旭川駅～富良野駅・名寄駅・上川駅間のJR（普通・快速列車のみ）も乗り放題となる実証事業を１月２９日（木）から期間限定で実施します。

※上川管内4市13町を運行する路線バス乗り放題チケット





今年度は新たに多言語（英語、繁体字、簡体字、韓国語）にも対応し、海外からの旅行者の方もご利用いただきやすくなったほか、JR旭川駅・富良野駅ではQRコードによる改札が利用でき、よりスムーズな移動も可能となりました。また、沿線施設約70か所で利用できるおトクなクーポンも付いてきます。

この機会にぜひ、おトクな電子チケット「かみくるパス」で冬の魅力がいっぱい詰まった上川エリアをご堪能ください！

プレスリリース資料は以下のファイルからご確認ください↓↓

かみくるパス（上川管内観光用ＪＲ＋バス乗車券）について

https://prtimes.jp/a/?f=d88209-1047-53ee72f05eb2becd80acecb684aa9ba0.pdf- 商品名「かみくるパス」（1日乗車券／2日乗車券／3日乗車券）- 設定期間（事業期間）2026年1月29日（木）～2月28日（土）※発売およびご利用開始日は、2026年1月29日（木）からとなります。※販売期間は1日乗車券が2月28日（土）まで、2日乗車券が2月27日（金）まで、 3日乗車券が2月26日（木）までとなります。（販売終了時刻は各日ともに14時50分まで）※販売予定枚数が上限に達した時点で販売を終了します。- かみくるパス対象エリア

＜バス＞

上川管内（4市13町）にて、

旭川電気軌道・道北バス・ふらのバスの3社が

運行する路線バス

※都市間バス等一部対象外の路線あり



＜JR＞

旭川駅～富良野駅・名寄駅・上川駅間を

運行する普通・快速列車

※特急を利用する場合は別途運賃・料金が必要

４．利用特典（沿線施設クーポン）

かみくるパスを利用された方は、上川エリアの観光施設や飲食店等、約70か所で割引など

サービスが受けられるクーポンをご利用いただけます。

※クーポンをご利用いただけるのは、パスのご利用日に限ります。

５．おねだん

６．発売箇所

ジョルダン株式会社が運営するスマートフォン専用アプリ「乗換案内」からのみご購入可能。

※各バス会社の窓口、JR各駅の券売機やみどりの窓口での発売は行いません。



・ジョルダン社が運営するアプリ「乗換案内」にて販売

※Googl PlayまたはApp Storeで「乗換案内」と検索



チケット詳細ページはこちらをクリック！(https://ticket.jorudan.co.jp/kamikuru/ja/)

＜本件に関するお問合せ先＞

〇実証事業全般に関すること

北海道上川総合振興局地域創生部地域政策課 TEL：0166-46-5127



〇かみくるパスに関するお問合せはこちら（運行情報・バスの利用方法など）

旭川電気軌道株式会社 TEL：0166-23-3355

道北バス株式会社 TEL：0166-23-4161

ふらのバス株式会社 TEL：0167-23-3131



〇JRに関するお問合せはこちら

JR北海道公式HP：列車運行情報｜JR北海道- Hokkaido Railway Company(https://www3.jrhokkaido.co.jp/webunkou/)

〇アプリに関するお問合せはこちら

ジョルダン株式会社：ticket-support@jorudan.co.jp