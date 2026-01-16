1月23日（金）配信の「龍スタTV」は『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』ゲームプレイをお届け！「過去作超裏話」では『龍が如く５　夢、叶えし者』を特集

株式会社セガ

株式会社セガは、「龍が如く」シリーズを手掛ける「龍が如くスタジオ」の最新情報をお伝えする番組「龍スタTV」の第46回を、2026年1月23日（金）20:00よりYouTube Live、ニコニコ生放送にて配信することを決定しました。

「龍が如くスタジオ」の開発者や関係者が参加し、開発の裏話やフリートークを繰り広げる「龍スタTV」。第46回配信は、2月12日（木）発売予定の『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』のゲームプレイをお届け！

さらに、『龍が如く』に初めて触れる方からファンの方まで幅広く「龍が如く」シリーズを知っていただけるよう、開発当時の貴重な裏話を交えながらこれまでの作品を振り返る「20周年特別企画！過去作超裏話」では、『龍が如く５ 夢、叶えし者』をピックアップします。

そのほか、「冠婚葬祭展」大阪会場の続報や新作グッズの情報などもお届けします。ぜひご覧ください。

■【龍スタTV#46】『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』ゲームプレイ＆『龍が如く５ 夢、叶えし者』開発ウラバナシ！

YouTube：https://youtube.com/live/SWYKNKYoFPM(https://youtube.com/live/SWYKNKYoFPM)

ニコニコ生放送：https://live.nicovideo.jp/watch/lv349591746(https://live.nicovideo.jp/watch/lv349591746)

■番組概要

番組名：【龍スタTV#46】『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』ゲームプレイ＆『龍が如く５ 夢、叶えし者』開発ウラバナシ！

放送日時：2026年1月23日（金）20:00～

出演者（敬称略）：

ガーリィレコードチャンネル（高井佳佑、フェニックス、雨野宮将明、太郎）

横山昌義（龍が如くスタジオ代表・制作総指揮）

堀井亮佑（『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』プロデューサー/ディレクター）

ななこ（『龍が如く』グッズ担当）

森山彩乃（MC／『龍が如く』プロモーション担当）

■「龍が如く」シリーズとは

「大人向けのエンタテインメント作品」というコンセプトの元、2005年に誕生。愛、人情、裏切り……。巨大歓楽街に生きる熱き男たちの生き様を描いた。これまでゲームが決して踏み込むことのできなかったリアルな現代日本を表現し、シリーズ累計販売本数は2,770万本／DLを超える作品となっている（※フルゲーム合計）。

