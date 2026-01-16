ProSales（プロセールス）　営業活動のモチベーションを高める「ポイント機能」を新搭載（日々の営業報告が“成果につながる実感”に変わる CRM へ）

ワンダフルフライ株式会社

ワンダフルフライ株式会社（東京都中央区日本橋）は、営業支援CRM「ProSales（プロセールス）」において、営業担当者のモチベーション維持・向上を目的とした「ポイント機能」 を新たにリリースしました。

本機能は、日々の接触履歴入力に応じてポイントが付与される仕組みを通じて、

営業活動を「やらされる報告」から「前向きに続けたくなる行動」へと変えていくことを目指しています。

■ 営業現場でよく聞かれるこんな悩みはありませんか？

営業現場では、CRM を導入していても次のような課題が多く聞かれます。

- 接触履歴を入力しても、評価や反応がなく、やりがいを感じにくい- 忙しいと入力が後回しになり、情報が蓄積されない- 上司から「ちゃんと入力して」と言われるほど、モチベーションが下がる- 自分の営業活動がどれだけ積み重なっているのか実感できない

ProSales は、こうした 営業担当者の“心理的な負担”や“やる気の低下” に着目し、

自然と入力を続けたくなる仕組みとしてポイント機能を開発しました。

■ ポイント機能の概要

● 接触履歴の入力が「ポイント」として見える化

ProSales では、営業担当者が入力した接触履歴の内容を AI が分析し、メイン担当者に対して 1～3 ポイントを自動で付与 します。

入力した内容がそのまま数値として蓄積されるため、

- 自分の営業活動量が目に見えて分かる- 日々の積み重ねを実感できる- 「今日はどれくらい行動できたか」を振り返りやすい

といった効果が期待できます。

● AI による分析で、内容に応じたポイント配点

単なる入力件数ではなく、接触履歴の内容を AI が分析したうえでポイントを配点 する点も特徴です。

これにより、

- 形式的な入力ではなく、内容のある報告を意識しやすくなる- 自然と「伝わる営業報告」を書く習慣が身につく- 入力の質を高めながら、負担を感じにくい運用が可能

となり、CRM に蓄積される情報の質向上にもつながります。

■ 営業担当者自身がポイントを確認できる仕組み

ポイントはユーザー自身の画面からいつでも確認可能です。

- 現在のポイント数- 日々の営業活動の積み重ね- 自分なりの行動ペースの把握

といった情報を通じて、「評価されるため」ではなく「自分の成長を確認するため」 の指標として活用できます。

ポイントランキング■ 営業活動を“続けられる仕組み”へ

ポイント機能は、営業担当者を競わせるためのものではありません。

- 毎日の行動を認識する- 小さな積み重ねを肯定する- 自分の営業スタイルを振り返る

といった、営業活動を前向きに続けるための後押し を目的としています。

結果として、

- 接触履歴の入力率向上- 情報共有の活性化- チーム全体の営業活動の可視化

につながり、CRM が「入力が面倒なツール」から「営業活動を支えるパートナー」へと変わっていきます。

■ マネージャーにとっての活用メリット

ポイントは、マネージャーにとっても営業担当者の活動状況を把握するための 1つの評価指標 として活用できます。

- 数字だけでは見えにくい日々の行動量を把握- 営業活動の変化に気づくきっかけ- 声掛けやフォローのタイミング判断

など、営業担当者とのコミュニケーションを深める材料として役立ちます。

■ 今後の展開

ProSales は今後も、営業担当者が 無理なく・前向きに使い続けられる CRM を目指し、

AI を活用した入力支援やフィードバック機能の拡充を進めてまいります。

営業現場のリアルな声を反映しながら、「使われ続ける営業支援ツール」として進化を続けていきます。

■ 会社概要

会社名：ワンダフルフライ株式会社（Wonderful Fly Co., Ltd.）

所在地：東京都中央区日本橋小伝馬町4-2 VORT日本橋本町7F

代表者：代表取締役 平田 雅子

事業内容：AIアプリ自動生成プラットフォーム「AI FreeCode Service」／営業支援CRM「ProSales」／ログ分析「LogWatch」／SFアパレル在庫管理システム など、AI×DXソリューションの開発・提供

📩 本件に関するお問い合わせ先

ワンダフルフライ株式会社

営業マーケティング部

E-mail：sales@wonderfulfly.com

URL：https://www.wonderfulfly.com