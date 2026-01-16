株式会社エフ・コード

当社連結子会社である株式会社JITT（以下、JITT社）は、HIKIYOSE株式会社（以下、HIKIYOSE社）が営んでいるHP販売事業、リスキリング事業及び営業支援事業を譲り受けることに関する事業譲渡契約を締結いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

１．事業譲受の理由

当社グループは継続的に市場が成長している Marketing 領域及び AI・Technology 領域において、

増え続けるデジタル接点を網羅し、企業のマーケティングの成果最大化を支援するとともに、企業

の DX 化・高度デジタル化に向けて高品質なサービスを提供し、継続的かつ大幅な売上成長と高い利益率を実現するとともに、顧客価値の最大化を目指しております。

当社連結子会社であるJITT社は、Webサイト制作、ブランディング、マーケティング支援等を中心に、企業の集客・認知拡大・コンバージョン向上を支援するサービスを展開しており、顧客の事業成長に貢献するクリエイティブおよびマーケティング施策の提供を強みとしております。

一方、HIKIYOSE社は、生成AI活用支援事業、営業代行・営業支援事業、パートナーセールス事業、Webサイト制作事業等を展開しており、特に営業支援領域においては、専任体制による継続的な顧客接点の創出と、システム化・プロセス標準化を通じた、組織的かつ再現性の高い営業モデルを構築することで、安定的な成果創出を実現してまいりました。

このたびJITT社は、HIKIYOSE社が有する営業支援事業および生成AI活用支援事業等を譲り受けることにより、自社の営業力の抜本的な強化を図るとともに、当社グループ全体におけるAI活用支援領域の提供価値および実行力を高度化することを目的として、本件事業譲受を実施することといたしました。

２．事業譲受の内容

（１）事業の内容

HP販売事業、リスキリング事業及び営業支援事業を

（２）事業譲受日

2026年１月22日

３．事業譲受の相手先の概要

（１）名称

HIKIYOSE株式会社

（２）所在地

東京都渋谷区代々木一丁目22番1号代々木一丁目ビル10F

（３）代表者の氏名

代表取締役 伊勢 隼人

（４）事業内容

生成AI活用支援事業、 営業代行・営業支援事業、

パートナーセールス事業、WEBサイト制作事業等

（５）資本金

100万円

（６）設立年月日

2022年２月17日

４．事業譲受会社の概要

（１）名称

株式会社JITT

（２）所在地

東京都千代田区神田錦町三丁13番地７ 名古路ビル本館４階

（３）代表者の氏名

代表取締役 小沼 亮

（４）事業内容

デジタルマーケティング事業

（５）資本金

１万円

（６）設立年月日

2023 年８月７日

５．今後の見通し

本件による当社の業績への影響は軽微であると判断しております。