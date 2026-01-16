TIMEX流「普段使いのラグジュアリー」を体現した新ライン『TIMEX Atelier＜タイメックス アトリエ＞』コレクション、誕生。

株式会社ウエニ貿易

アメリカNo.1ウォッチブランドの米国「TIMEX＜タイメックス＞」の日本輸入元である株式会社ウエニ貿易(本社：東京都台東区、代表取締役社長：宮上光喜)は、TIMEXの新ライン『TIMEX Atelier』を1月23日に発売します。ラインナップはダイバーズモデル『TIMEX Atelier Marine M1a（マリーン）』2型、GMTモデル『TIMEX Atelier GMT24 M1a』2型の計4型。

公式オンラインストアと渋谷オンタイムTIMEX BASEで販売します。

TIMEX＜タイメックス＞は、1854年にアメリカ コネチカット州に創業して以来、170年以上にわたって時計の製造を続けてきました。その 長い歴史において常に新しさ、時代性、そして次なるものを追求してきました。

TIMEXのレガシーは特定のプロダクトやスタイルだけに依存するのでなく、時代を映し出し、時にはその一歩先を行くデザインや機能性など、継続的なこだわりと日常的に使える実用性によって築かれてきました。

TIMEX Atelierはその次なる章です。

これまで培ってきたプランドの礎はそのままに、独立性、高い品質、そして時代を超えるデザインというTIMEXの核となる理念を継承し、アメリカを中心に世界中で世代を超えて信頼されてきた「価値へのこだわり」も受け継いでいます。

TIMEX Atelierは生産数や時計の機構などの複雑さで競うことを目的としていません。TIMEX Atelierの価値と価格は、そうし た市場価値や投機的な目線で時計を見るのとは異なり、ひとつのプロダクトが生み出されるためのデザインやそれぞれのコンポーネントなどがどれだけ考慮されているかにあります。

例えばカーブしたサファイアクリスタルからスケルトン構造のケースまで、すべての面が光を受けてその造形が美しく見えるように設計されています。

いつもの、そしてこれまでのTIMEXとは一線を画すTIMEX Atelierは、TIMEXのクリエイティブ・ディレクターであるジョルジオ・ガリの時計デザインにおけるキャリアを総動員して手掛ける、スイスで組み立てを行い、サファイ アクリスタル風防やセラミックなど、良質で優れた素材をパーツに用いて作られる、いわば「普段使いのラグジュアリー」です。

時計に造詣が深く目の肥えた時計愛好家に受け入れられるクオリティの、現代的かつ現実的なデザインとスペックの「妥協なきタイムピース」を世に送り出すこと。

TIMEX Atelierは懐古ではなく、現代性のレガシーです。

【商品概要】

TIMEX Atelier Marine M1a

TIMEXが考える、ダイバーズデザインのラグジュアリー。

モダンなデザインが浮かび上がるTimex Atelier Marine M1aは、洗練された技術とミニマルなデザインを融合させています。あらゆる面、あらゆるプロファイルが、バランスの取れたプロポーションと快適な着け心地を実現するために形作られています。これは単なるレトロフューチャーではありません。日常使いのために設計された、まさに現代的なツールウォッチです。

TW2Y72500 \198,000(税込)

TW2Y72600 \176,000(税込)

●主な仕様

・スイス製自動巻きムーブメント (CATENA製、29石、約36時間パワーリザーブ、28,800振動/時)

・200メートル防水

・スケルトナイズド41mm径ステンレススチール製ケース(ネジ込みリューズ)

・ブラックIPコーティング加工のステンレススチール製ミドルケース

・ステンレススチールにセラミック製トップリングの回転ベゼル

・シースルーステンレススチール製ケースバック(ねじ込み式)

・3層に無反射加工を施したサファイアクリスタル風防

・多層エナメル加工仕上げ文字盤

・スイス製ルミノバのインデックス・工具なしで調整可能なステンレススチール製ブレスレットとNBR製ストラップ(合成ゴム製)の2品番設定

どちらも独自設計のステンレススチール製デプロイメントバックル採用

41mm径のステンレススチールケースはスケルトン構造でブラックIP加工を施したミドルケースを備え、ねじ込み式リュー ズ、200M防水性能を備え、三層の反射防止コーティングが施されたダブルカーブサファイアクリスタル風防で覆われています。ベゼルはブラックセラミックインサート、スイス製ルミノバ、経過時間インデックスを備えた逆回転防止仕様になっ ています。

文字盤は伝統的なグラン・フー技法ではなく多層エナメル加工を採用。複数層のラッカーと高温焼成により深みと光沢、長期的な安定性を実現し焼成ガラスの脆さを回避しています。この手法により、伝統的なエナメルの透明感と艶を保ちつつ、 日常使いに適した耐久性を確保しています。

ムーブメントはスイスのスイス・ラ・ショー=ド=フォンに拠点を置くCATENA SA製の自動巻ムーブメントを搭載。 CATENA社を選んだ理由は、スイス製であってTIMEX Atelierが求める水準の品質が得られる、信頼できる実績のあるムーブメントメーカーであること、そして仕上げに関するデザイン面での協力関係を確立することができたからです。 36時間パワーリザーブという数値は、ケースの設計上求められるムーブメントの大きさの制限と精度とのバランスを求めた 上での意図的な選択の結果です。過剰なスペックよりも使用時の精度を重視するという姿勢もデザインのひとつである、と いう思想を反映しています。

TIMEX Atelier GMT24 M1a

目的に即した機能性とディテール。精度の求められる複雑機構を搭載した機械式時計。

TIMEX Atelierは、真のラグジュアリーは時間とともに現れるという理念に基づいています。TIMEX Atelier GMT24 M1aはデザインの精度と実用性を融合させ、この哲学を継承しています。すべてのプロポーション、すべての曲線、すべてのリフレクションは、時計というアイテムを通して見える時間をいかに明快で美しく見せるかを考え抜いて作られています。

TW2Y72300 \275,000 (税込)

TW2Y72400 \253,000 (税込)

●主な仕様

・スイス製自動巻きムーブメント（LANDERON製、28石、約40時間パワーリザーブ、28,800振動/時）

・24時間表示GMT機能

・100メートル防水

・スケルトナイズド40mm径ステンレススチールケース(ブラッシュ仕上げ)（12.7mm厚）

・ステンレススチールとガンメタルのIPコーティングを施したミドルケース

・シースルーステンレススチール製ケースバック

・3層に無反射加工を施したサファイアクリスタル風防

・エナメルダイアル（ラッカー仕上げ）

・スイス製ルーパールミノバ(時分秒とGMT針、インデックス)

・工具なしで調整可能なステンレススチール製ブレスレットとNBR製ストラップ(合成ゴム製)の2品番設定

どちらも独自設計のステンレススチール製デプロイメントバックル採用

時計の顔である漆黒の多層仕上げのエナメル文字盤上のロゴやインデックスの大きさや配置はもちろん、ベゼルを排したボックス型サファイアクリスタル製の風防はキズに強く、光を受けて奥行き感と調和をもたらします。

スケルトン状の40mm径ステンレススチール製ケースはIP加工したミドルケースを有し、内部に40時間パワーリザーブのスイス製Landeron 24 GMT自動巻ムーブメントを搭載しています。見やすくオレンジ色に塗られた針で国境や地域を越えた異なる国の時間を24時間で表示するGMT機能は、まさしくボーダーレスな現代を生きる我々に取り有用なファンクションのひとつです。さらに、インデックスと針にはスイス製ルミノバが充填され、暗所での視認性を確保しています。

「GMT24 M1a」では装着時の着け心地や厚みを考慮してバタフライデプロイメントのクラスプを採用し、ユーザー自身で駒の調整・取り外しができる可能なリンクを備えたステンレススチールブレスレットと、オイルや化学薬品、摩耗に対する耐性が強い高性能合成ゴムであるNBR製プレミアムブラックラバーストラップの2タイプをラインナップしています。

TIMEX（タイメックス）について

TIMEX は、1854 年コネチカット州で創業した“America ‘s Time Keeper” とも称される大衆的でありながら高品質で汎用性のある時計を作り続けている米国No.1ブランドです。米軍最初期のミリタリーウォッチ“Midget” (1917)、世界初のDisney(R) ウォッチ(1933)、世界で初めて本格スポーツウォッチ“Ironman(R)” を発売(1986)、 “Expedition(R)” でアウトドアウォッチカテゴリーを確立(1991) するなど、常に人々が気軽に手に出来る信頼性の高い時計を革新と共に市場に提供してきました。

ジョルジオ・ガリ（Giorgio Galli）

イタリア出身の時計デザイナー。タイメックスのクリエイティブディレクターを務めています。

ルーカス・フィルムを経てデザイナーの道へ進んみました 。1990年代前半にはスウォッチデザインラボ所長を務め、その人気に寄与しました。

時計業界においてレジェンドに数えられる人物 と称されています。