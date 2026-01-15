写真は「撮って終わり」じゃない。家族の未来を自由に描く、一生涯のフォトパートナー『LIFE CYCLE BOARD』誕生。
「写真工房ぱれっと」を運営する有限会社三景スタジオ（本社：北海道旭川市、代表取締役：大西康弘）は、2026年1月、ベビーフォトの新ライン『Premier Series』のリリースに合わせ、ご家族の成長を一生涯サポートする新コンセプト商品『LIFE CYCLE BOARD（ライフサイクルボード）』を発表いたします。
ブライダルからベビー、そしてその先の未来へ。変わりゆく家族の形に寄り添い、日常に「写真のある暮らし」を提案する、これまでにない参加型プロダクトです。
「余白」こそが、家族の物語。決められた予定のない、自由な人生設計を
お子様の誕生、ハイハイ、初めての誕生日……。
幸せな瞬間は数え切れませんが、未来の形や選択は人それぞれです。
「ライフサイクルボード」は、あえて人生の予定を決めつけるタイトルや固定パネルを一切排除しました。そこにあるのは、ご家族の未来を自由に受け入れるための「余白」。
「いつ、どんな写真を、どんな思い出のタイトルで飾るか」はすべてお客様の自由です。何かを前提にするのではなく、ご家族が歩む独自のストーリーをそのまま形にできる、新しい時代の記念品です。
『LIFE CYCLE BOARD』3つの革新的な特長
1. 成長とともに更新できる「未来への約束」
このボードは、一度お渡しして終わりではありません。ボードには専用の写真パネルが付属しており、次回の撮影（ハーフバースデーや1歳記念など）の際に該当のパネルをお持ちいただければ、新しいお写真を無料でセットしてプレゼントいたします。人生の瞬間を重ねるたびにボードが埋まっていく、まさに『生涯のフォトパートナー』としてのお約束です。
2. 暮らしに馴染む、軽やかなインテリア性
従来の重々しい記念品とは異なり、まるでファッションアイテムのように軽やかで洗練されたデザインに仕上げました。壁に貼れるほど軽量なため、お部屋の雰囲気を邪魔せず、リビングや子供部屋など、日常の風景に自然に溶け込みます。
3. 専属デザイナーによる「今っぽさ」の追求
ブライダルフォトから始まったこのプロジェクト。トレンドを熟知した専属デザイナーが、9枚のパネル（90mm×100mm）を組み合わせた際の美しさを計算し尽くしました。ただのフォトフレームではない、飾るだけで空間がおしゃれになる「作品」としての価値を提供します。
なぜ今、ボードなのか
私たちは、ブライダル、成人、ベビーキッズと、人生のあらゆる節目に立ち会ってきました。
その中で、「写真は撮った直後だけでなく、10年後、20年後の生活に寄り添う存在であってほしい」という想いが強まりました。
昨今の「モノより体験」や「パーソナライズ」といったニーズに応え、お客様ご自身が完成させていくこのボードは、まさに三景スタジオが提案する「Happy Life Cycle」の象徴です。
サービス概要と入手方法
＜取扱種目＞
「1dayプラン」以上でご契約・ご撮影いただいたお客様にプレゼント。
＜商品詳細＞
★今だけ！今月のキャンペーン限定★プレゼント
・90mm×100mmの長方形サイズ / 9枚セット
※非売品商品
＜会社概要＞
会社名：有限会社三景スタジオ
代表取締役：大西康弘
事業内容：フォトスタジオ運営事業（子供、婚礼、成人、卒業、証明等の記念写真）、衣装レンタル事業
主要な取り組み：最新のトレンドを取り入れたスタジオ設計や、顧客の不安を解消する無料再撮影制度の導入など、時代に合わせた撮影体験を提供しています。
＜店舗情報＞
写真工房ぱれっとサッポロファクトリー店
住所：北海道札幌市中央区北2条東4丁目サッポロファクトリーえんとつ広場1F
TEL：011-207-4466
写真工房ぱれっと札幌大通店
住所：北海道札幌市中央区大通西７丁目２ アセットプランニング 大通ビル 9F
TEL：011-522-6733
Palette+plus札幌西岡店
住所： 北海道札幌市豊平区西岡３条７丁目１－２１９
TEL：011-807-4343
Palette+plus 札幌西店
住所： 北海道札幌市西区西野4条5丁目1-17
TEL：011-213-8322
Palette+plus 札幌東店
住所：北海道札幌市東区北18条東16丁目1-3
TEL：011-788-8068
写真工房ぱれっと旭川店
住所：北海道旭川市永山3条5丁目1-4
TEL：0166-73-8485
写真工房ぱれっと帯広店
住所：北海道帯広市西17条南3丁目43-15
TEL：0155-67-8008
写真工房ぱれっと函館北斗店
住所：北海道北斗市七重浜4丁目44-1イオン上磯店内
TEL：0138-49-5116
三景スタジオ旭川本店
住所：旭川市2条12丁目右3号
TEL：0166-25-0864
営業時間や定休日、その他詳細は各店舗までお問い合わせください。
【アライアンスパートナー募集】
「写真工房ぱれっと」は、ベビーや七五三、入学卒園など、お子様のご記念やフォトサービスを共に盛り上げてくださるパートナー企業様を募集しています。ご興味をお持ちの企業様は、お気軽にお問い合わせください。
担当者 : デザイン部 森田
連絡先 : design@sankeistudio.co.jp