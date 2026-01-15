【3日間限定】忙しいママの「賢い選択」を応援。予告なしの「フラッシュセール」で、一生ものの思い出を圧倒的な価値で。
詳細を見る :
https://www.studio-palette.com/factory_info/baby/468116.html
写真スタジオにおける「質」と「価格」のバランスに新しい選択肢を提案し続ける、有限会社三景スタジオ（本社：北海道旭川市、代表取締役：大西康弘）。この度、運営する「写真工房ぱれっと / Palette+plus」の一部店舗にて、2026年1月15日（木）から1月17日（土）までの3日間限定でお得なフラッシュセールを開催いたします。
【対象種目】
全てのお子様のご記念
（百日記念、ハーフバースデー、１歳お誕生日、七五三記念、入学＆卒園記念）
【対象店舗】
写真工房ぱれっと / Palette+plus 一部店舗
◆写真工房ぱれっと サッポロファクトリー店
北海道札幌市中央区北2条東4丁目サッポロファクトリーえんとつ広場1F
011-207-4466
◆Palette+plus 札幌東店
北海道札幌市東区北18条東16丁目1-3
011-788-8068
◆Palette+plus 札幌西岡店
北海道札幌市豊平区西岡3条7丁目219
011-807-4343
◆写真工房ぱれっと 旭川店
北海道旭川市永山3条5丁目1-4
0166-73-8485
◆写真工房ぱれっと帯広店
北海道帯広市西17条南3丁目43-15
0155-67-8008
◆写真工房ぱれっと函館北斗店
北海道北斗市七重浜4丁目44-1イオン上磯店内
0138-49-5116
※大通店 / 札幌西店は実施なし
【期間】
2026年1月15日(木) ～ 1月17日(土)
※撮影日自体はご契約後いつでもOK！
【お得なセール価格はこちら】
ベビーフォト(百日、１才お誕生日、ハーフバースデー)
◆データまるごとプラン
通常価格30,000円→28,000円(税込30,800円)
◆ライトプラン
通常価格39,000円→36,000円(税込39,600円)
七五三撮影
◆データまるごとプラン
通常価格30,000円→28,000円(税込30,800円)
◆ライトプラン
通常価格39,000円→36,000円(税込39,600円)
入学・卒園撮影
◆データまるごとプラン
通常価格30,000円→28,000円(税込30,800円)
◆ライトプラン
通常価格39,000円→36,000円(税込39,600円)
ご予約方法
(1)オンライン相談or電話カウンセリングを予約してご決済
ビデオ通話またはお電話にてヒアリングを行い、プランや詳細を決めて参ります。
スタジオを迷っている方やごきょうだい撮影などをご希望の方はこちらがおすすめです！
ご予約はこちら :
https://forms.booking-photo.net/studio-palette/
(2)LINEトークのみでのご決済
上記のまとまった時間を取れないorご都合の良いお時間でご予約が取れなかったお客様はLINEトークのみでやりとりできます。
「フラッシュセール希望」でトークを送信してください。
このお得な機会にぜひご利用くださいませ。
お問い合わせ心よりお待ちしております。
会社概要と店舗情報
有限会社三景スタジオは、フォトスタジオ運営事業と衣装レンタル事業を展開し、お客様の特別な瞬間を形にするお手伝いをしています。
＜会社概要＞
会社名：有限会社三景スタジオ
代表取締役：大西康弘
事業内容：フォトスタジオ運営事業（子供、婚礼、成人、卒業、証明等の記念写真）、衣装レンタル事業
＜店舗情報＞
写真工房ぱれっと サッポロファクトリー店
北海道札幌市中央区北2条東4丁目サッポロファクトリーえんとつ広場1F
011-207-4466
Palette+plus 札幌東店
北海道札幌市東区北18条東16丁目1-3
011-788-8068
Palette+plus 札幌西岡店
北海道札幌市豊平区西岡3条7丁目219
011-807-4343
写真工房ぱれっと 旭川店
北海道旭川市永山3条5丁目1-4
0166-73-8485
写真工房ぱれっと帯広店
北海道帯広市西17条南3丁目43-15
0155-67-8008
写真工房ぱれっと函館北斗店
北海道北斗市七重浜4丁目44-1イオン上磯店内
0138-49-5116
営業時間や定休日、その他詳細は各店舗までお問い合わせください。
【アライアンスパートナー募集】
「写真工房ぱれっと」は、成人卒業のご記念やフォトウェディングサービスを共に盛り上げてくださるパートナー企業様を募集しています。ご興味をお持ちの企業様は、お気軽にお問い合わせください。
担当者 : デザイン部 森田
連絡先 : design@sankeistudio.co.jp