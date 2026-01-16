「SusHi Tech Tokyo 2026」のアンバサダーに就任いたしました！
株式会社ダイレクトヒューマンマーケティング（本社：東京都渋谷区、代表取締役岡村孝和、以下「当社」）は、2026年4月27日（月）～29日（水）に日本・東京にて開催される、グローバルイノベーションカンファレンス「SusHi Tech Tokyo 2026 (スシテックトウキョウ2026)」のアンバサダー就任が決まりましたのでお知らせいたします。
■「SusHi Tech Tokyo 2026」概要
【「SusHi Tech Tokyo」とは】「持続可能な都市をハイテクノロジーで実現」するSustainable High City Tech (=SusHi Tech)。SusHi Tech Tokyoは、最先端のテクノロジー、多彩なアイデアやデジタルノウハウによって、世界共通の都市課題を克服する「持続可能な新しい価値」を生み出す東京発のコンセプトのグローバルイノベーションカンファレンスです。
【開催概要】
l 開催日：令和8年(2026年) 4月27日(月曜日)-29日(水曜日・祝日)の3日間
l 主な開催場所：東京ビッグサイト 西展示棟１～４ホール(東京江東区有明3-11-1)
※会場とオンラインのハイブリッド開催
l 主催者：SusHi Tech Tokyo 2026実行委員会
l プログラム：キーノート・セッション、ブース展示、ピッチコンテスト、ビジネスマッチング etc...
【想定規模】
l 参加者数(オンライン/オフライン計)：60,000人
l 出展スタートアップ企業数：700社
l 商談件数：10,000件
■アンバサダー就任概要
活動期間
2026年1月14日（就任日）～イベント当日
※イベント会期：2026年4月27日（月）～29日（水）
役割
同イベントが公式に認定するアンバサダーとして、イベントの広報活動に寄与する
会場
東京ビッグサイト西展示棟１～４ホール(東京都江東区有明3-11-1)
主催
SusHi Tech Tokyo 2026実行委員会
URL
https://sushitech-startup.metro.tokyo.lg.jp/
■Web・SNS
イベントホームページ https://sushitech-startup.metro.tokyo.lg.jp/
X（旧Twitter）（JP） https://x.com/SusHiTech_SUJP
X（旧Twitter）（EN） https://x.com/SusHiTech_SUEN
LinkedIn https://www.linkedin.com/company/sushi-tech-tokyo-official-account/
■主催者概要
SusHi Tech Tokyo 2026実行委員会は、以下の組織から構成されています。
l 東京都
l 一般社団法人日本経済団体連合会
l 公益社団法人経済同友会
l 一般社団法人新経済連盟
l 東京商工会議所
l 一般社団法人スタートアップエコシステム協会
l 一般社団法人スタートアップスタジオ協会
l 一般社団法人インパクトスタートアップ協会
l 一般社団法人スタートアップ協会
■お問合せ先
SusHi Tech Tokyo 2026運営事務局
お問合せ：info@sushitech-2026.jp
We are pleased to announce that [Company Name] (Headquarters: [Location], CEO: [Name], hereinafter referred to as "our company"), has been appointed as an ambassador for the Global Innovation Conference "SusHi Tech Tokyo 2026", which will be held in Tokyo, Japan, from April 27 (Monday) to April 29 (Wednesday), 2026.
Overview of "SusHi Tech Tokyo 2026"
What is "SusHi Tech Tokyo"?
"SusHi Tech Tokyo" (Sustainable High City Tech) is a Tokyo-based global innovation conference aimed at creating "sustainable new value" to address global urban challenges through cutting-edge technologies, diverse ideas, and digital expertise. The event showcases innovations designed to create sustainable urban environments.
Event Details
Dates: April 27 (Monday) - April 29 (Wednesday), 2026 (3 days)
Venue: Tokyo Big Sight West Halls 1-4 (3-11-1 Ariake, Koto-ku, Tokyo)
Hybrid event: In-person and online participation
Organizer: SusHi Tech Tokyo 2026 Executive Committee
Programs: Keynotes, sessions, booth exhibitions, pitch contests, business matchings, and more
Projected Scale
Total Participants (Online and Offline): Over 60,000
Exhibiting Startups: Over 700
Business Meetings: Over 10,000
Ambassador Appointment Overview
Activity Period: From [Appointment Date] to the event dates (April 27-29, 2026)
Role: As an officially recognized ambassador, contribute to the event’s promotional activities
Venue: Tokyo Big Sight West Halls 1-4 (3-11-1 Ariake, Koto-ku, Tokyo)
Organizer: SusHi Tech Tokyo 2026 Executive Committee
URL: https://sushitech-startup.metro.tokyo.lg.jp/en/
Website and Social Media
Event Website: https://sushitech-startup.metro.tokyo.lg.jp/en/
X (formerly Twitter) JP: https://x.com/SusHiTech_SUJP
X (formerly Twitter) EN: https://x.com/SusHiTech_SUEN
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/sushi-tech-tokyo-official-account/
About the Organizer
The SusHi Tech Tokyo 2026 Executive Committee consists of the following organizations:
Tokyo Metropolitan Government
Japan Business Federation (Keidanren)
Japan Association of Corporate Executives
New Economic Federation
Tokyo Chamber of Commerce and Industry
Startup Ecosystem Association
Startup Studio Association
Impact Startup Association
Startup Association of Japan
Contact Information
SusHi Tech Tokyo 2026 Secretariat
info@sushitech-2026.jp