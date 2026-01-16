株式会社AlbaLink、岡山県美作市と「空き家の流通促進に関する包括連携協定」を締結

株式会社AlbaLink

株式会社AlbaLink（アルバリンク、本社：東京都江東区、代表取締役：河田憲二、以下「AlbaLink」）は、令和8年1月16日（金）、岡山県美作市と「空き家の流通促進に関する包括連携協定」（以下「本協定」）を正式に締結いたしました。

協定の背景と目的

美作市では、人口減少と高齢化の進行に伴い、居住実態のない空き家が増加傾向にあります。

特に、広大な中山間地域に点在する空き家の中には、長期間にわたり適切な管理が行き届かず、老朽化が著しい物件も少なくありません。これらの空き家は、倒壊の危険性や鳥獣被害の温床となる恐れがあるほか、美しい里山の景観を損なう要因ともなっており、市全体として対策の強化が急務となっています。

こうした状況を踏まえ、アルバリンクが有する難易度の高い不動産の流通・活用に関する専門的なノウハウおよび全国規模のネットワークを活かし、美作市と連携して空き家問題の解消と良好な生活環境の保全を推進することを目的として本協定を締結する運びとなりました。

協定の主な内容

空き家の流通に関すること

空き家の活用に関すること

その他、本協定の目的を達成するために必要と認められること

行政概要

本協定に関する担当：美作市役所 総合政策課

美作市公式HP：https://www.city.mimasaka.lg.jp/index.html

会社概要

会社名： 株式会社AlbaLink

所在地： 〒135-0042 東京都江東区木場二丁目17番16号 BESIDE KIBA 3階

代表者： 河田憲二

代表番号： 03-6458-8617

公式サイト： https://albalink.co.jp/

サービスサイト： https://wakearipro.com/

https://akiya-kaitoritai.com/