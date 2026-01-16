近畿大学附属新宮高等学校（和歌山県新宮市）は、令和8年（2026年）1月24日（土）に、紀南地域の高校で最も早い卒業式を挙行します。【本件のポイント】●紀南地域の高校で最も早い卒業式を挙行●98人の生徒が、中学・高校の6年間または高校3年間の思い出とともに巣立つ●卒業生が思い出を残せるようにフォトスポットを設置【本件の内容】令和7年度卒業式では、98人が中高一貫6年間または高校3年間の思い出とともに、学び舎から巣立ちます。式典では成績優秀者等を表彰し、学園賞、校長賞、和歌山県知事賞、日本私立中学高等学校連合会会長賞、スポーツ功労賞、クラブ功労賞、皆勤賞を授与します。また、卒業生は、教職員がこの日のために用意したコサージュを身に付けて式典に参加します。この取り組みは令和6年（2024年）から実施しているもので、今年度は「ラナンキュラス」のコサージュです。「晴れやかな魅力」「光輝を放つ」など明るい花言葉で、受験シーズンの早春に出回ることから「合格」の意味も持っています。明るい未来への門出を祝い、受験を控える生徒への合格祈願の気持ちも込めて、教職員が企画・準備しました。また、思い出を写真に残してもらうことを目的に、学内にフォトスポットも設置します。【開催概要】日時 ：令和8年（2026年）1月24日（土）10：00～11：00場所 ：近畿大学附属新宮高等学校・中学校 体育館 （和歌山県新宮市新宮4966、JR紀勢本線「新宮駅」から徒歩約20分）卒業生：98人（男子57人、女子41人）式次第：開会の辞、国歌斉唱、卒業証書授与、賞状並びに賞品授与、校長式辞、来賓祝辞、 記念品贈呈、卒業記念品目録贈呈、在学生送辞、卒業生答辞、校歌斉唱、閉会の辞【関連リンク】附属新宮高等学校・中学校https://www.shingu.kindai.ac.jp/