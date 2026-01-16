荻野目洋子 Special Orchestra バレンタイン コンサート 2026 1月18日(日)10:00～ チケット一般販売開始
歌手・女優として幅広く活躍する荻野目洋子。
2026年2月7日(土)セルリアンタワー東急ホテル セルリアンタワーボールルームにて、自身初となるバレンタインデーを彩るホテルでのSpecial Orchestra コンサートを開催。荻野目洋子自らセレクトした「ダンシング・ヒーロー」「コーヒー・ルンバ」などのヒット曲や名曲カバーソングの数々を披露します。
来場者には、荻野目洋子のオリジナルイラストが入ったバレンタインならではの素敵なプレゼントもご用意。
セルリアンタワー東急ホテルでのお食事と共に素敵な1日をお届けします。
荻野目洋子
コンサート ロゴ
【公演名称】
荻野目洋子 Special Orchestra バレンタイン コンサート 2026
【開催日時】
2026年2月7日(土)
(1)ランチタイムコンサート
受付 12:00～／お食事 12:15～／コンサート開始 13:30～
(2)ディナータイムコンサート
受付 17:00～／お食事 17:15～／コンサート開始 18:30～
【会場】
セルリアンタワー東急ホテル セルリアンタワーボールルーム(東京都渋谷区桜丘町26-1 地下2階)
【出演】
荻野目洋子
平川範幸(指揮)／グランドフィルハーモニック東京(演奏)
【チケット料金】
ランチタイムコンサート＝ランチ一般：25,000円(税込)／ランチペア：48,000円(税込)
ディナータイムコンサート＝ディナー一般：30,000円(税込)／ディナーペア：58,000円(税込)
【ご注意】
※未就学児入場不可。
※会場にて、バレンタイン コンサートを記念した荻野目洋子オリジナルイラスト入りプレゼントを配布いたします。
※チケット料金には、コンサート入場・お料理・お飲物・お土産・サービス料を含みます。
※お食事時のお席は円卓でご相席でのご案内となります。
※お食事が終了後、コンサート会場にご移動いただきます。コンサート時のお席は全席指定です。
※ご購入後の返金・クレーム及びお席の振替は一切お受けできません。
※未成年のお客様は、必ず保護者の承諾を得てから、チケット購入と来場をしてください。
※発表内容は状況に応じて、予告なく変更となる場合があります。
※会場に演出や記録、取材のための撮影が入ります。撮影した映像や写真は、当日の演出で使用するほか、メディアなどで使用する可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
【チケット販売開始日時】
2026年1月18日(日)10:00
【チケット販売窓口】
ローソンチケット： https://l-tike.com/oginome-orchestra2026/
チケットぴあ ： https://w.pia.jp/t/oginome-orchestra2026/
イープラス ： https://eplus.jp/oginome-orchestra2026/
TIGET ： https://tiget.net/events/459133
【お問い合わせ】
info.ochecon@gmail.com (平日10:00～17:00)
※お問い合わせは24時間承っておりますがご対応は営業時間内とさせていただきます。なお、内容によってはご回答までに少々お時間をいただく場合もございます。
【公式サイト】
https://oginome-orchestra.com/
【公式X】
https://x.com/oginome_info
【企画・制作】
プロデュースNOTE／アーツイノベーター・ジャパン／グランドフィルハーモニック東京
【主催】
荻野目洋子バレンタインコンサート2026 製作委員会