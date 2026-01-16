日本株、米国株の自動売買取引を スマホやPCで個人投資家でも簡単に行えるアプリ「Trade Stand(略称：トレスタ)」を大幅アップデート TradingView自動売買をアプリ内で完結、日本株CFDにも対応
株式会社ナレッジクリエイション(本社：東京都千代田区、代表取締役：川本 恒平)は、同社が個人投資家向けに開発及び運営を行っている、日本株・米国株の株式自動売買取引(アルゴリズム取引を含む)を、スマートフォンやPCで個人投資家でも簡単に行えるクラウド型自動売買アプリ「Trade Stand(トレードスタンド)略称：トレスタ」において、アプリの操作性向上および対応金融商品の拡充を目的とした大幅アップデートを2026年1月16日(金)に実施したことをお知らせいたします。
Trade Stand(トレスタ)は、アプリ内で日本株、米国株の自動売買を行えるほか、TradingViewと証券口座をAPI連携することで、あらかじめ決めた売買ルールに基づいて取引を行うシステムトレード型の自動売買取引を、一般の個人投資家でも手軽に実現可能とするプラットフォームです。
今回のアップデートでは、TradingViewをアプリ内に統合し、日本株CFDにも新たに対応することで、システムトレードによる株自動売買を、より直感的かつスムーズに行える環境を実現しました。
■「Trade Stand(トレスタ)」概要
トレスタは、日本株・米国株の取引が可能な証券会社が提供するAPIサービスを利用し、システムトレード、アルゴリズム取引を行える、ナレッジクリエイション社製のクラウド型株自動売買アプリです。
多機能チャートツール「TradingView」と証券口座を連携する事で、株価チャート分析のみならず、ファンダメンタルズ分析も含めた、複雑な売買ロジックを組むことも可能となっております。
従来主流であったインストール型の自動売買ソフトとは異なり、Web上で完結するクラウド型サービスのため、PCの常時稼働やVPSサーバーの利用は不要です。
インターネット環境があれば、PC・スマートフォン・タブレットなどデバイスを問わず、システムトレードによる株自動売買を、いつでもどこでもご利用いただけます。
■今回のアップデートによる主な変更点
(1) 株自動売買をより直感的に行えるアプリデザインへ刷新
アプリデザインを全面的に刷新し、操作性・視認性を大幅に向上。
投資初心者から上級者まで、システムトレードを前提とした株自動売買の設定・運用を直感的に行えるようになりました。
デモトレードを始める
(2) TradingViewをアプリ内に統合
これまで外部アプリとして利用していたTradingViewを、トレスタアプリ内で直接利用可能にしました。
チャート分析から売買条件の設定、システムトレードによる自動売買の実行までを1つのアプリ内でワンストップで完結できる環境を実現しています。
(3) 日本株CFDに対応
従来の日本株・米国株に加え、新たに日本株CFDの自動売買にも対応しました。
これにより、システムトレードを活用したCFD取引など、より柔軟な投資戦略の構築が可能となります。
■今後の開発方針について
Trade Stand(トレスタ)では、今後はシステムトレードによる米国株CFDやオプション取引を取り扱う方向で開発を進めております。
・問い合わせ先
▼Trade Stand(トレスタ)のご登録はこちらから《無料》
https://tradestand.jp/
▼お問い合わせはこちらから
https://tradestand.jp/support/contact-form/
▼自動売買ソフト制作のご相談はこちらから
https://tradestand.jp/support/development/
■会社概要
会社名 ： 株式会社ナレッジクリエイション
本社 ： 東京都千代田区富士見1丁目2－27 2階
代表取締役： 川本 恒平
HP ： https://kn-creation.com/
