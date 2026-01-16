【MUSIC ON! TV（エムオン!）】4人組ロックバンドシド“ダークな世界観”を表現した最新全国ツアーファイナルエムオン!で1/26(月)夜10時～独占放送！プレゼントキャンペーン実施中！
2003年結成、2008年のデビュー以降、数々のヒット曲を生み出してきた4人組ロックバンド、シド。MUSIC ON! TV（エムオン!）では、2025年10月からスタートした全国ツアー「SID TOUR 2025 ～Dark side～」より、11/9に東京・Zepp Haneda(TOKYO)で開催されたツアーファイナルの模様を独占放送！ツアータイトルの通り、シドのダークな面を押し出した世界観が広がるパフォーマンスは必見！
■■番組情報■■
＜番組名＞
M-ON! LIVE シド 「SID TOUR 2025 ～Dark side～」
＜放送日時＞
2026/1/26(月)22:00～24:00
[再]2026/2/24(火)23:00～25:00
＜オンエアリスト＞
記憶の海
shout
CANDY
XYZ
焼却炉
reverb
悪趣味
低温
刺と猫
siren
0.5秒の恋
プロポーズ
敬礼ボウイ
右手のスプーンと初恋とナイフ
park
妄想日記
妄想日記2
赤紙シャッフォー
眩暈
＼プレゼントキャンペーン実施中！／
この放送を記念して、期間中にスカパー！サービスでエムオン!単チャンネルを新規ご契約いただき、キャンペーンにご応募いただいたお客様の中から抽選で計20名様に、「メッセージ入りクリアポスターカレンダー（A4サイズ1種）」をプレゼント！
▼本キャンペーンに関する詳細は、こちらをご覧ください
https://www.m-on.jp/info/news-topics/2025/11/09/303329/
以上
MUSIC ON! TV（エムオン!）は、スカパー！、ケーブルテレビ、ひかりTV、auひかりテレビサービスなどでご覧いただける音楽チャンネルです。詳しくは、MUSIC ON! TV（エムオン!）公式サイト(http://www.m-on.jp)まで。