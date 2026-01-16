2003年結成、2008年のデビュー以降、数々のヒット曲を生み出してきた4人組ロックバンド、シド。MUSIC ON! TV（エムオン!）では、2025年10月からスタートした全国ツアー「SID TOUR 2025 ～Dark side～」より、11/9に東京・Zepp Haneda(TOKYO)で開催されたツアーファイナルの模様を独占放送！ツアータイトルの通り、シドのダークな面を押し出した世界観が広がるパフォーマンスは必見！





M-ON! LIVE シド 「SID TOUR 2025 ～Dark side～」

2026/1/26(月)22:00～24:00

[再]2026/2/24(火)23:00～25:00

記憶の海

shout

CANDY

XYZ

焼却炉

reverb

悪趣味

低温

刺と猫

siren

0.5秒の恋

プロポーズ

敬礼ボウイ

右手のスプーンと初恋とナイフ

park

妄想日記

妄想日記2

赤紙シャッフォー

眩暈





この放送を記念して、期間中にスカパー！サービスでエムオン!単チャンネルを新規ご契約いただき、キャンペーンにご応募いただいたお客様の中から抽選で計20名様に、「メッセージ入りクリアポスターカレンダー（A4サイズ1種）」をプレゼント！





▼本キャンペーンに関する詳細は、こちらをご覧ください

https://www.m-on.jp/info/news-topics/2025/11/09/303329/





MUSIC ON! TV（エムオン!）は、スカパー！、ケーブルテレビ、ひかりTV、auひかりテレビサービスなどでご覧いただける音楽チャンネルです。詳しくは、MUSIC ON! TV（エムオン!）公式サイト(http://www.m-on.jp)まで。