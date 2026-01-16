「スマホdeレグザ」サービス終了後における「DiXiM Play」の継続サポートに関するお知らせ
DiXiM Play シリーズは継続サポートします
株式会社デジオンは、2026年1月9日にTVS REGZA株式会社より公開されました「スマホdeレグザ」2027年3月30日にサービス終了( https://www.regza.com/news/2026-news/20260109 )の発表を受け、現行製品である「DiXiM(ディクシム) Play」シリーズによるテレビ視聴体験を引き続きご利用いただけますことをご案内いたします。
■「スマホdeレグザ」の後継アプリとしてご利用可能
「スマホdeレグザ」アプリにつきましては、2027年3月30日をもってサービス終了予定と告知されていますが、終了後もDiXiM Playではテレビ番組の視聴を引き続きご利用いただけます。
なお、一部機能につきましてはご利用いただけなくなる場合がございます。詳細は下記のとおりご案内いたします。
【放送中番組の再生】
現在の提供 ：○
2027年3月30日以降：○
【録画番組の再生】
現在の提供 ：○
2027年3月30日以降：○
【持ち出し番組／再生】
現在の提供 ：○
2027年3月30日以降：○
【リモート視聴「外で見る」】
現在の提供 ：○
2027年3月30日以降：○
【スマホdeレグザ機能(録画予約や番組表の機能)】
現在の提供 ：○
DiXiM Play(iOS/Android)でレグザを選択することで利用可能
2027年3月30日以降：×
ご利用いただけません
※レグザとの対応状況は、接続確認済み機器リスト( https://www.digion.com/sites/diximplay/ )で公開しております。機種によって対応機能は異なりますので、詳細は本リストをご確認ください。
※一部の機種(DBR-4KZ600/DBR-4KZ400/DBR-4KZ200)では、リモート視聴と持ち出し機能が「スマホdeレグザ機能」として搭載されています。当該機種については、2027年3月30日以降、当該機能がご利用いただけなくなります。
※レグザ側に起因する問題が今後発生した場合の修正作業等は実施されません。
■「DiXiM Play」でこれからもテレビ番組の視聴をサポート
2025年以降、各ブルーレイディスクレコーダー提供メーカー様による「視聴アプリ終了」のご案内を受け、DiXiM Play の継続提供に関するお問い合わせを多数頂戴しております。
「DiXiM Play」は、ご家庭のネットワーク(Wi-Fi)を経由して、レコーダーに保存された録画番組や放送中の番組を、スマートフォン・タブレット・パソコンで視聴できるDTCP-IP対応のネットワークプレーヤーアプリです。現在、国内主要メーカーの200機種を超えるレコーダーに対応しており、月間約10万人のお客様にご利用いただいております。
デジオンでは、各ブルーレイディスクレコーダー提供メーカー様の視聴アプリ終了にかかわらず、現行のDiXiM Playにおいて、機能改善や接続検証を継続してまいります。
これらメーカー様の後継アプリとして、皆様の大切な録画番組を安心してお楽しみいただき、快適な視聴スタイルを変わらずご提供できるよう、責任を持って開発・提供に取り組んでまいります。
DiXiM Play アプリ画面
■関連リンク
・TVS REGZA「スマホdeレグザ」サービス提供終了のご案内：
https://www.regza.com/news/2026-news/20260109
・DiXiM Play：
https://www.digion.com/sites/diximplay/
●株式会社デジオンについて
株式会社デジオンは、ネットワーク、マルチメディア、セキュリティに強みを持つソフトウェア開発メーカーであり、特に、ホームネットワーク分野において自社製品ブランドであるDiXiM(ディクシム)によって確固たる地位を築いたリーディングカンパニーです。1999年に設立。福岡本社のほか、東京にブランチオフィスを設け、その製品は日本および海外のモバイル機器・家電機器・パソコンメーカーでご採用いただいています。
詳細は、 https://www.digion.com/ をご覧ください。
○「デジオン」「DiXiM」は、株式会社デジオンの登録商標です。
○その他、記載されている会社名、製品名、サービス名は、各社の登録商標または商標です。