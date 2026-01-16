吉野家ホールディングスグループの株式会社シェアレストラン（代表取締役：武重準、本社：東京都中央区）は、間借りマッチングプラットフォーム「シェアレストラン」を利用した五島うどん専門店「シランケド」がオープンしたことを報告致します。

長崎県出身の店主が手がける五島うどん専門店が、このたび中野にオープンしました。店主はこれまで都内のうどん店で経験を積む中で、「日本三大うどんのひとつともいわれている五島うどんの専門店が、東京にはあまりない」という現状に気づき、この味を自らの手で広めたいという想いから、今回の開業に至りました。五島うどんの最大の特徴は、製麺の工程で椿油を塗りながら仕上げることによる、つるりとなめらかな喉ごし。細麺ながらもしっかりとしたコシがあり、最後まで軽やかに楽しめます。スープには、五島列島の食文化に欠かせないあご（飛魚）だしを使用。上品で奥行きのある味わいが、五島うどんならではの食感を引き立てます。本場・五島列島の味と文化を伝える一杯を、中野でぜひご堪能ください。※暖かくなると「つけ」も登場します。

店舗情報

店名 五島うどん シランケド住所 東京都中野区中野５丁目６０－３営業時間 9時～14時定休日 月曜・火曜Instagram https://www.instagram.com/gotoudonshirankedo/

間借りのマッチングサイト「シェアレストラン」について

https://share-restaurant.biz/https://share-restaurant.jp/

飲食店業界は、コロナ以前から全産業の中でも最も廃業数や廃業率が高い業界です。そのため、最初に借金を作るのではなく、ファンを作ることを提案しています。また、空いた時間を利用して、飲食店を盛り上げる取り組みも提案しています。当サービスは、リスクを抑えて飲食店を開業したい人と、新しい仲間を募集したいオーナーの方をマッチングするプラットフォームです。【SNS】https://www.instagram.com/take103103/https://twitter.com/6ahzm57nl7vcog4【会社概要】会社名：株式会社シェアレストラン所在地：〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町36番2号 Daiwaリバーゲート18階事業内容：シェアレストランの運営https://share-restaurant.biz/担当：藤田 新